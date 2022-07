La découverte troublante d’un corps en décomposition dans une tombe creusée à la main conduit à l’arrestation de deux adolescents pour meurtre

DEUX adolescents ont été arrêtés et accusés de meurtre après la découverte d’un corps en décomposition dans une tombe creusée à la main.

Le corps a été retrouvé le 5 mai après que la police a été appelée dans une zone boisée du comté de Chilton, dans le centre de l’Alabama, suite à des informations faisant état d’un incident suspect.

La victime a été identifiée comme étant Thomas Lee Creel, 71 ans. Son corps a été retrouvé le 5 mai en Alabama 1 crédit

Le corps a été retrouvé dans les bois en Alabama après que les gardiens d’un cimetière ont remarqué une tombe fraîchement creusée Crédit : WBRC

La gentille Jenny Bell de Creel a déclaré au US Sun qu’il était “une personne très généreuse” qui aimait vivre hors réseau et aimait la nature. 1 crédit

Les gardiens d’un cimetière auraient trouvé une tombe fraîchement creusée avant de contacter le bureau du shérif du comté de Chilton.

Ils ont été surpris de trouver la tombe car le cimetière n’avait pas eu de tombe creusée depuis plus de cent ans, a déclaré le shérif John Shearon à WBRC.

La police a identifié la victime comme étant Thomas Lee Creel, 71 ans.

Le shérif Shearon a déclaré que les adolescents accusés et Creel se connaissaient, mais il n’a pas fourni de motif.

“Ces arrestations sont le résultat de centaines d’heures de travail d’équipe et de collaboration avec d’autres forces de l’ordre”, a déclaré le CCSO dans un communiqué.

La famille de Creel a déclaré que l’homme n’avait pas été porté disparu car il “vivait et faisait tout de manière très indépendante” et “il n’était pas rare qu’ils n’aient pas de ses nouvelles pendant” plusieurs semaines, voire plus “.

Ils ont affirmé que Creel avait eu des problèmes dans le passé avec les adolescents entrant dans sa propriété.

“Je suppose qu’ils en avaient marre qu’il lui dise de partir et de ne pas les laisser faire ce qu’ils voulaient faire jusqu’à ce qu’ils prennent les choses en main”, a déclaré la nièce de Creel, Crystal Freeman, à WBRC.

“Ils l’ont assassiné, puis ils ont fait la fête dans sa maison et ont pris ce qu’ils voulaient.”

L’autre gentille Jenny Bell de Creel a déclaré au US Sun qu’il était “une personne très généreuse” qui aimait vivre hors réseau et aimait la nature.

L’enquête sur la mort de Creel est en cours.

Les adolescents n’ont pas été nommés parce qu’ils sont des suspects juvéniles.

Ils ont également été accusés de cambriolage au premier degré.