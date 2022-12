La découverte « révolutionnaire » du plus vieil ADN du monde pourrait être la clé de la lutte contre le changement climatique | Actualités scientifiques et techniques

La découverte de l’ADN le plus ancien du monde, datant de deux millions d’années, pourrait révéler comment lutter contre le réchauffement climatique, ont déclaré des scientifiques.

Ouvrant ce qui a été salué comme un nouveau chapitre “révolutionnaire” dans l’histoire de l’évolution, des fragments microscopiques ont été découverts enfouis profondément dans les sédiments qui s’étaient accumulés pendant plus de 20 000 ans dans le nord du Groenland.

Il a permis à l’ADN de survivre malgré un changement climatique extrême et a battu le record précédent – des échantillons prélevés sur un os de mammouth sibérien – d’un million d’années.

Les échantillons nouvellement découverts, incomplets et longs de quelques millionièmes de millimètres, proviennent d’une période où le climat du Groenland variait entre arctique et tempéré et était de 10 à 17 ° C plus chaud qu’aujourd’hui.

Ils ont été trouvés dans la formation de Kobenhavn, un dépôt de sédiments de près de 100 mètres d’épaisseur niché dans l’embouchure d’un fjord de l’océan Arctique.

Les scientifiques ont trouvé des preuves de plantes, de micro-organismes et d’animaux – y compris des lemmings, des rennes, des lièvres et le mastodonte ressemblant à un éléphant (le mammifère de l’ère glaciaire, et non la plateforme de médias sociaux).

Le professeur Eske Willerslev, qui dirigeait l’équipe, a déclaré : “L’ADN peut se dégrader rapidement, mais nous avons montré que dans les bonnes circonstances, nous pouvons désormais remonter plus loin dans le temps que quiconque n’aurait osé l’imaginer.”

Comment les secrets de l’ADN ont-ils été découverts ?

Quarante et un des échantillons de l’ère glaciaire découverts étaient utilisables pour la recherche des scientifiques.

Ils devaient être détachés de l’argile et du quartz dans lesquels ils étaient enterrés, ayant été préservés par la glace ou le pergélisol et – surtout – non dérangés par les humains.

Le travail de détective de dizaines de chercheurs couvrant le Danemark, le Royaume-Uni, les États-Unis, la France, la Suède, la Norvège et l’Allemagne a finalement conduit à comparer les échantillons avec de vastes bibliothèques d’ADN d’organismes actuels.

C’est ainsi qu’ils ont pu trouver des preuves de prédécesseurs d’espèces que nous connaissons aujourd’hui, construisant une image d’une étape jusque-là inconnue dans l’évolution de nombreuses espèces qui existent encore.

Certains échantillons avaient été prélevés en 2006 lors d’une précédente expédition, mais seuls de nouveaux équipements développés dans les années ont permis d’extraire l’ADN.

Image:

Matière organique dans les dépôts côtiers, montrant des traces d’une riche flore végétale et d’une faune d’insectes. Photo : Professeur Kurt H Kjær



Image:

Mousse fraîchement décongelée des dépôts côtiers de pergélisol. Photo : Professeur Nicolaj K Larsen



Les découvertes pourraient-elles aider à sauver les espèces du changement climatique ?

La survie de l’ADN à travers des conditions environnementales changeantes est la caractéristique la plus frappante de la découverte.

Le professeur adjoint Mikkel W Pedersen a déclaré qu’il n’y avait “pas d’équivalent actuel” pour l’écosystème historique dont l’ADN remonte.

Il a ajouté: “A première vue, le climat semble avoir été similaire au climat auquel nous nous attendons sur notre planète à l’avenir en raison du réchauffement climatique.”

Le professeur Pedersen a poursuivi : “Les données suggèrent que davantage d’espèces peuvent évoluer et s’adapter à des températures extrêmement variables qu’on ne le pensait auparavant.

“Mais, surtout, ces résultats montrent qu’ils ont besoin de temps pour le faire.

“La vitesse du réchauffement climatique d’aujourd’hui signifie que les organismes et les espèces n’ont pas ce temps, de sorte que l’urgence climatique reste une énorme menace pour la biodiversité et le monde.”

Image:

Un tronc vieux de deux millions d’années d’un mélèze encore coincé dans le pergélisol. Photo : Professeur Svend Funder



‘Les possibilités sont infinies’

Le professeur Kurt H Kjaer, expert en géologie à l’Université de Copenhague, a déclaré que le génie génétique pourrait être la clé pour imiter la stratégie qui a permis aux plantes et aux arbres il y a deux millions d’années de survivre au milieu de la hausse des températures.

“C’est l’une des raisons pour lesquelles cette avancée scientifique est si importante – car elle pourrait révéler comment tenter de contrer l’impact dévastateur du réchauffement climatique”, a-t-il ajouté.

La prochaine étape pourrait être d’explorer des gisements potentiellement riches d’ADN ancien dans des environnements chauds et humides.

Le professeur Willerslev a décrit les possibilités comme “infinies”.

“Si nous pouvons commencer à explorer l’ADN ancien des grains d’argile d’Afrique, nous pourrons peut-être recueillir des informations révolutionnaires sur l’origine de nombreuses espèces différentes”, a-t-il déclaré.

“Peut-être même de nouvelles connaissances sur les premiers humains et leurs ancêtres.”

Les résultats ont été publiés dans la revue Nature.