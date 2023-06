Une nouvelle découverte d’une planète lointaine, publiée aujourd’hui dans la revue Astronomie naturelle, apporte plus de science à ce qui était autrefois le domaine de la science-fiction.

La nouvelle exoplanète, TOI-1338/BEBOP-1c, est une géante gazeuse de 65 fois la taille de la Terre et située à plus de 1 300 années-lumière dans un système stellaire binaire –– où deux soleils tournent l’un autour de l’autre.

Pour certains, cela pourrait rappeler une scène puissante du film Star Wars original – Luke Skywalker regardant l’horizon, aspirant à un destin plus grand que sur la boule de poussière de Tatooine, comme le thème bien nommé de John Williams Coucher de soleil binaire joue en arrière-plan.

Alors que le fictif Tatooine était seul, BEBOP-1c est la deuxième planète découverte dans le vrai système TOI-1338.

« C’est une découverte assez excitante », a déclaré Matthew Standing, chercheur postdoctoral à l’Open University de Milton Keynes, en Angleterre, et premier auteur de l’étude.

« Ce n’est que la deuxième système circumbinaire multiplanétaire et le tout premier planète circumbinaire découverte avec vitesse radiale. »

Le déballage de ces termes est essentiel pour expliquer pourquoi les experts pensent que cela pourrait jeter les bases de la recherche d’exoplanètes cachées similaires. Mais cela nécessite de comprendre le chaos de ces quartiers cosmiques et les méthodes utilisées pour détecter les exoplanètes.

Binaires abondants

En réalité, les systèmes stellaires binaires sont loin d’être uniques.

« La moitié des étoiles que nous observons dans le ciel nocturne ont un compagnon stellaire », a déclaré Jason Rowe, titulaire de la chaire de recherche du Canada en astrophysique des exoplanètes et professeur adjoint à l’Université Bishop’s à Sherbrooke, au Québec.

Trouver des preuves de plusieurs planètes à l’intérieur de tels systèmes est plus rare.

« Ce n’est pas votre système planétaire habituel », a fait remarquer Rowe, qui n’a pas participé à la découverte. « C’est l’étude des excentriques qui créent parfois des percées dans notre connaissance de la formation des systèmes planétaires. »

On ne sait pas en détail comment exactement les planètes se forment dans des systèmes comme celui-ci. Ce que l’on sait : la danse gravitationnelle de deux astres peut créer des zones inhospitalières.

« Autour des étoiles binaires, il y a une région où l’orbite de n’importe quelle planète serait instable », a déclaré Standing, « ce qui signifie que les planètes doivent exister un peu plus loin. »

BEBOP-1c, mis en évidence dans l’article d’aujourd’hui, est l’une des deux planètes découvertes jusqu’à présent dans ce système. L’autre, TOI-1338 b, a fait la une des journaux en 2020 après qu’un stagiaire d’été à la NASA a aidé à le découvrir . Les deux sont sur des orbites stables qui sont circumbinaires, ce qui signifie qu’elles orbitent autour des deux étoiles.

Clignez des yeux et vous ne le manquerez pas

Non seulement ce voisinage dans l’espace a des règles différentes, mais il peut rendre la détection délicate.

« Vous devez être vraiment intelligent dans les techniques que vous utilisez », a déclaré Chris Mann, chercheur sur les exoplanètes à l’Université de Montréal.

Mann, qui n’a pas non plus participé à l’étude, décrit la découverte d’une exoplanète comme l’analyse de minuscules signaux provenant de beaucoup de bruit – et les systèmes d’étoiles binaires sont « du bruit multiplié par deux ».

Dans cette capture d’écran d’une vidéo de visualisation de la NASA, on peut voir TOI-1338 b passer devant l’étoile principale, diminuant occasionnellement sa luminosité. (Centre de vol spatial Goddard de la NASA/Chris Smith/USRA)

Une technique couramment utilisée pour trouver des exoplanètes est la méthode du transit. Les télescopes spatiaux (tels que le Transiting Exoplanet Survey Satellite ou TESS de la NASA) observent une mer d’étoiles et mesurent leur luminosité. Lorsqu’une planète passe devant une étoile donnée, cette luminosité diminue légèrement.

« En fonction de la taille de cette baisse, vous savez alors quelle est la taille de la planète », a déclaré Lalitha Sairam, chercheuse post-doctorale à l’Université de Birmingham et co-auteur de l’article. « Plus la planète est grande, plus le plongeon est grand aussi. »

C’est ainsi que la première exoplanète de ce système, TOI-1338 b, a été découverte.

REGARDER | Comment trouver une planète lorsque deux étoiles s’éclipsent :

Mais dans un système stellaire binaire, que se passe-t-il si l’attraction des deux étoiles affecte l’orbite d’une planète de sorte qu’elle ne passe pas devant pour que nous puissions la voir, c’est-à-dire qu’elle orbite autour des étoiles sans affecter leur luminosité ? C’est là qu’une autre méthode, vitesse radialepeut aider.

Comme une sirène dans l’espace

Bien que les étoiles soient plus massives, leurs planètes tirent toujours sur elles. Et dans ce bras de fer, explique Mann, il y a un effet sur la longueur d’onde de la lumière émise par l’étoile.

« C’est votre ambulance classique qui passe à côté de vous », a déclaré Mann, faisant référence à l’effet Doppler et à la façon dont nous entendons une sirène différemment lorsqu’elle passe devant nous.

« Alors, quand l’étoile – l’étoile qui se tortille un peu à cause de [the pull of] la planète –– se déplace vers nous, la lumière est décalée vers le bleu et lorsqu’elle s’éloigne de nous, la lumière est décalée vers le rouge. Nous pouvons détecter cela avec des instruments très sensibles. »

Les données de vitesse radiale ont été recueillies par ces observatoires au sol au Chili. (Rodrigo Garrido/Reuters)

Ces minuscules changements, mesurés à partir d’observatoires au Chili, sont ce qui a permis aux chercheurs de découvrir BEBOP-1c. Ils pensent que son orbite ne le laisse pas actuellement transiter devant les étoiles, rendant ainsi la méthode de détection par transit impossible pour le moment.

Le nouvel espoir

En règle générale, la vitesse radiale est utilisée pour suivre et compléter la méthode de transit, mais dans ce cas, elle a été utilisée pour la découverte. Cela soulève l’idée que d’autres planètes pourraient se cacher dans ces systèmes stellaires binaires.

« Cela nous dit que nous devrions faire plus de relevés de vitesse radiale d’autres circumbinaires, car il y aura d’autres planètes non en transit dans ces systèmes », a déclaré Rowe.

Sairam dit qu’il s’agit aussi de pousser notre imagination à penser aux systèmes planétaires de cette façon.

« Ce n’est pas simplement une étoile et sept ou huit planètes qui orbitent autour d’elle. C’est beaucoup plus complexe », a déclaré Sairam dans une interview vidéo conjointe avec Standing. « Pour nous, même imaginer ce système qui est stable, qui existe là-bas. »

Standing y voit également une victoire pour cette méthode de détection.

« Ne pas utiliser de télescopes spatiaux de plusieurs centaines de millions de dollars signifie que cela ouvrira les portes à de nombreuses personnes pour avoir l’opportunité de proposer l’idée de … observer davantage de ces cibles », a-t-il déclaré.

« Et avec un peu de chance, peut-être que quelqu’un trouvera un Tatooine réel. »