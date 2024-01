La découverte d’une cité antique perdue pourrait totalement changer notre façon de penser l’histoire

Une découverte récente de l’équipe dirigée par Stéphen Rostain remodèle la façon dont les chercheurs envisagent l’Amazonie précolombienne.

Les scientifiques du Centre national français de la recherche scientifique ont pu utiliser un type de technologie de capteur laser appelé Light Detection and Ranging (LiDAR) pour cartographier un certain nombre de monticules de terre qu’ils avaient trouvés dans la vallée de la rivière Upano en Équateur en 2015.

Cela leur a permis de créer un modèle 3D de structures qui autrement seraient invisibles à l’œil nu en raison de l’épaisse végétation de la jungle, sans parler de son inaccessibilité.

Une équipe d’archéologues a découvert une cité antique perdue dans la forêt amazonienne grâce à la technologie des capteurs laser.

Crédits images : PA

La technologie a révélé quelque chose d’impensable auparavant : une civilisation massive composée de plus de 6 000 plates-formes de terre surélevées couvrant une superficie de 115 miles carrés (300 kilomètres carrés).

À plus de 2 mètres du sol, chaque plate-forme mesure plus de 2 000 pieds carrés (200 mètres carrés) et représente la fondation d’un bâtiment. Les scientifiques pensent que la plupart étaient des maisons, mais certaines étaient probablement des monuments ou des centres religieux, compte tenu de leur vaste superficie allant jusqu’à 60 000 pieds carrés (5 600 mètres carrés).

Plus choquant encore, les monticules sont entourés d’un réseau de canaux et de routes. La route la plus longue mesurait au moins 25 kilomètres (15 miles) et reliait plusieurs colonies. Les canaux permettaient probablement la culture de plusieurs cultures, notamment le maïs, les haricots, le manioc et la patate douce, comme le suggèrent les poteries découvertes dans la région.

La civilisation précolombienne, qui date d’avant 500 après JC, aurait compté au moins 10 000 habitants.

Crédits images : Stéphen Rostain

Ces résultats, publiés dans NouveauScientifiqueont remis en question les hypothèses des communautés historiques et archéologiques sur l’Amérique du Sud précoloniale.

En effet, les structures cartographiées sont suffisamment étendues pour avoir hébergé au moins 10 000 habitants, certaines suggérant jusqu’à 100 000, ce qui aurait rendu la ville plus grande que Londres à l’époque.

De plus, la civilisation date d’avant 500 après JC. Elle est bien antérieure aux civilisations aztèque et inca que les Espagnols ont rencontrées au 16ème siècle et est contemporaine des Mayas. Les scientifiques se sont auparavant concentrés sur ces trois sociétés en raison de la richesse des ruines de pierre qu’elles ont laissées derrière elles. Pendant ce temps, on pensait que l’Amazonie était dépourvue de civilisation complexe parce qu’elle manquait des ressources en pierre supposées nécessaires à la construction de villes aussi élaborées.

Cependant, les ruines de la vallée d’Upano prouvent que les peuples d’Amazonie auraient pu construire des villes et des infrastructures en utilisant du bois, ouvrant ainsi une toute nouvelle voie d’investigation archéologique.

Crédits images : LIDAR A. DORISON ET S. ROSTAIN

“Cela montre un degré de complexité et de densité de peuplement sans précédent pour cette période précoce”, a commenté Michael Heckenberger, scientifique à l’Université de Floride. “Les auteurs concluent à juste titre que la complexité et l’ampleur sont comparables à celles des cas les plus connus, comme celui des Mayas, à l’heure actuelle.”

En fait, selon Charles Clement de l’Institut national de recherche amazonienne, « il s’agit du plus grand complexe avec de grandes colonies découvert jusqu’à présent en Amazonie ».

Au cours des premières étapes de l’exploration européenne, il y a eu de nombreux récits de colonies et même de grandes villes en Amazonie, mais ils ont pour la plupart été rejetés comme des légendes. Aujourd’hui, les experts se demandent s’ils devraient prendre ces histoires plus au sérieux et rechercher plus attentivement les ruines de la plus grande forêt tropicale du monde.

D’autres découvertes comme celles de l’équipe de Rostain mettent en lumière les peuples et les sociétés qui existaient en Amazonie avant l’arrivée des Européens et nous aident à nous rapprocher de la résolution du plus grand mystère : que leur est-il arrivé ?

“J’imagine que ces endroits sont partout sous la jungle”, a théorisé un lecteur.

