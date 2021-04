Les chercheurs ont découvert un pot de miel d’Afrique vieux de 3500 ans, présentant la plus ancienne preuve directe de collecte de miel sur le continent. Des archéologues de l’Université Goethe en Allemagne, en coopération avec des chimistes de l’Université de Bristol au Royaume-Uni, ont identifié des résidus de cire d’abeille dans des tessons de poterie vieux de 3500 ans de la culture Nok. La culture Nok dans le centre du Nigéria date entre 1500 avant notre ère et le début de l’ère commune et est connue en particulier pour ses sculptures en terre cuite élaborées – représentants du plus ancien art figuratif d’Afrique.

«Ce miel faisait partie de leur menu quotidien était complètement inattendu et unique dans l’histoire des débuts de l’Afrique jusqu’à maintenant», a déclaré Peter Breunig, professeur de Goethe.

«C’est un exemple remarquable de la façon dont les informations biomoléculaires issues de la poterie préhistorique, associées à des données ethnographiques, permettent de mieux comprendre l’utilisation du miel il y a 3 500 ans», a déclaré Julie Dunne de l’Université de Bristol. Les résultats sont détaillés dans la revue Nature Communications.

L’équipe a commencé l’étude pour savoir si le peuple Nok avait domestiqué des animaux. Mais un tiers des éclats examinés contenaient des lipides de poids moléculaire élevé, typiques de la cire d’abeille, ont noté les chercheurs. Il n’est pas possible de reconstituer à partir des lipides quels produits apicoles ont été utilisés par les gens de la culture Nok. Très probablement, ils ont séparé le miel des rayons cireux en les chauffant dans les pots.

Mais il est également concevable que le miel ait été transformé avec d’autres matières premières d’origine animale ou végétale, ou qu’ils fabriquent de l’hydromel. La cire elle-même aurait pu servir à des fins techniques ou médicales. Une autre possibilité est l’utilisation de pots en argile comme ruches, comme cela est pratiqué à ce jour dans les sociétés africaines traditionnelles, a expliqué l’équipe.

«Nous supposons que l’utilisation du miel en Afrique a une très longue tradition. La poterie la plus ancienne du continent a environ 11 000 ans. Contient-il peut-être aussi des résidus de cire d’abeille? » A déclaré le professeur Katharina Neumann, de Goethe.

