La découverte d’un plésiosaure “pourrait être la clé” de la recherche préhistorique

La découverte du squelette d’un reptile marin géant vieux de 100 millions d’années en Australie a été saluée par les chercheurs comme une percée qui pourrait fournir des indices vitaux sur la vie préhistorique.

Les restes du plésiosaure juvénile à long cou de 6 mètres (19 pieds) de haut, également connu sous le nom d’élasmosaure, ont été trouvés par un trio de chasseurs de fossiles amateurs dans une station d’élevage dans l’arrière-pays occidental du Queensland en août.

Espen Knutsen, conservateur principal de la paléontologie au Queensland Museum, a comparé la découverte à celle de la pierre de Rosette – le bloc de granit de l’Égypte ancienne redécouvert en 1799 qui a aidé les experts à décoder les hiéroglyphes.

“Nous n’avons jamais trouvé un corps et une tête ensemble et cela pourrait détenir la clé de futures recherches dans ce domaine”, a déclaré mercredi Knutsen dans un communiqué confirmant la découverte, ajoutant que cela pourrait donner aux paléontologues un meilleur aperçu des origines, de l’évolution et de l’écologie. de la période crétacée dans la région.

“Parce que ces plésiosaures avaient le cou aux deux tiers, la tête était souvent séparée du corps après la mort, ce qui rend très difficile de trouver un fossile préservant les deux ensemble”, a-t-il déclaré.

La découverte a été faite par des paléontologues amateurs connus sous le nom de “Rock Chicks” – Cassandra Prince, sa sœur Cynthia et sa collègue détective des fossiles Sally, qui ne porte que son prénom.

Les élasmosaures, qui atteignaient entre 8 et 10 mètres de long, vivaient dans la mer d’Eromanga, qui couvrait de grandes parties de l’Australie intérieure avec des eaux de 50 mètres de profondeur il y a environ 150 millions d’années.

Knutsen a déclaré à CNN que lorsqu’un élasmosaure mourait, son corps en décomposition se gonflait de gaz qui le faisait remonter à la surface de l’eau, et souvent la tête se cassait lorsque les prédateurs récupéraient la carcasse, ce qui rend rares les découvertes du corps entier.

Il a ajouté que parce que la dernière découverte était un jeune spécimen, cela éclairerait la façon dont la forme du corps des élasmosaures a changé de la jeunesse à l’âge adulte.

“Nous allons examiner la chimie de ses dents et cela peut nous dire quelque chose sur son écologie en termes d’habitat également, s’il a migré tout au long de sa vie, ou s’il est resté en quelque sorte dans le même habitat, et également dans son régime alimentaire », a-t-il déclaré.

Les anciens reptiles marins comme les plésiosaures et les ichtyosaures ne sont pas classés comme dinosaures même s’ils ont vécu à peu près à la même époque. Les plésiosaures ont évolué à partir d’ancêtres qui vivaient sur terre et n’avaient donc pas de branchies et devaient parfois faire surface pour respirer. On ne sait pas combien de temps ils pourraient rester sous l’eau.

C’est la dernière grande découverte sur la préhistoire à avoir été faite en Australie ces dernières années.

En juin de l’année dernière, des scientifiques ont confirmé que la découverte en 2007 d’un squelette fossilisé dans le Queensland était le plus grand dinosaure du pays. Le dinosaure, surnommé “Cooper”, mesurait environ deux étages et était aussi long qu’un terrain de basket.

Deux mois plus tard, des scientifiques ont découvert qu’il existait autrefois une espèce de “dragon” volant qui planait au-dessus de l’Australie il y a 105 millions d’années. Le ptérosaure a été décrit par les chercheurs comme une “bête redoutable” qui grignotait des dinosaures juvéniles.