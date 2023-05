La découverte d’un naufrage au large des côtes australiennes résout un mystère maritime vieux de 50 ans

Des chercheurs australiens ont découvert l’épave d’un cargo côtier qui a coulé il y a un demi-siècle.

Le navire, nommé MV Blythe Star, a quitté Hobart, une ville côtière de Tasmanie, l’un des États insulaires d’Australie, le 12 octobre 1973. Le lendemain matin, le navire a pris l’eau et s’est incliné avant de sombrer soudainement, a déclaré le Commonwealth Scientific. et Industrial Research Organisation, une agence de recherche du gouvernement australien, dans un communiqué de presse annonçant la découverte.

Le navire n’a jamais été récupéré, alors même que l’Australie menait à l’époque la plus grande chasse maritime du pays. La recherche a été annulée après sept jours.

Il y avait 10 membres d’équipage à bord. Tous se sont échappés du navire avant qu’il ne coule, mais trois sont morts avant que les sauveteurs ne retrouvent l’équipage deux semaines après le naufrage. Les membres d’équipage ont pu débarquer leur radeau sur une petite plage de la côte de Tasmanie, et le 24 octobre, les membres d’équipage ont pu enfin trouver de l’aide. Selon CISRles premiers mots que ces membres d’équipage ont entendus par la première personne qu’ils ont vue étaient « Non, vous êtes tous morts. »

Le MV Blythe Star avant son naufrage. Musée de la reine Victoria via AUCHD

Même après la découverte des membres d’équipage, il n’y avait aucune information sur l’endroit où le navire aurait pu couler. Le 12 avril, un navire de recherche nommé l’Investigator étudiait un énorme glissement de terrain sous-marin au large de la côte ouest de la Tasmanie. Le CISRO a déclaré que l’enquêteur menait également un projet de « ferroutage » pour enquêter sur une épave non identifiée dans la région, qui avait été localisée avec des navires de pêche et des relevés antérieurs du fond marin.

L’équipe de recherche de l’enquêteur a commencé par cartographier l’épave avec des échosondeurs multifaisceaux, qui sont des sonars qui utilisent des ondes sonores pour cartographier les fonds marins. Il y a également eu une inspection visuelle de l’épave à l’aide de systèmes de caméras sous-marines. La cartographie du fond marin a montré que l’épave correspondait aux dimensions et au profil du MV Blythe Star. Des caractéristiques distinctives ont été utilisées pour confirmer que le navire était le MV Blythe Star, et une partie du nom du navire était visible.

Lorsque le navire a été retrouvé, il se trouvait à moins de 150 mètres ou environ 500 pieds d’eau. La proue est pointée vers le nord-est et l’épave a été retrouvée en « relativement bon état », avec une croissance minimale d’algues et d’algues, bien que la vie marine ait été trouvée vivant dans le navire. Les caméras sous-marines ont vu des poissons, des écrevisses et même plusieurs otaries à fourrure à l’intérieur du navire.

Une image de la caméra sous-marine montrant le mot STAR sur la proue de l’épave. CSIRO

Même si l’épave a été retrouvée, on ne sait toujours pas pourquoi le navire a commencé à prendre l’eau avant de couler. Des recherches plus approfondies trouveront, espérons-le, une réponse, a déclaré le CISRO.

« La MV Blythe étoile a été perdu en mer il y a moins d’une vie. Confirmer son lieu de repos a une signification importante pour de nombreux membres de la communauté », a déclaré le CSIRO dans le communiqué de presse. « Nous sommes ravis de pouvoir aider à clore ce mystère vieux de 50 ans et à confirmer le dernier lieu de repos du MV. Blythe Étoile. »

Le 50e anniversaire du naufrage sera commémoré en Australie en octobre.

