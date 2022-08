La découverte d’un mammouth révèle des preuves des premiers humains en Amérique du Nord

La découverte surprenante de fossiles de mammouths dans le jardin d’un paléontologue a conduit à une découverte encore plus inattendue.

Les restes d’environ 37 000 ans d’une femelle mammouth et de son petit montrent des signes distincts de boucherie, fournissant de nouvelles preuves que les humains sont peut-être arrivés en Amérique du Nord beaucoup plus tôt que prévu.

Le paléontologue Timothy Rowe a découvert les fossiles pour la première fois en 2013 lorsqu’un voisin a remarqué quelque chose qui dépassait d’une colline sur une propriété du Nouveau-Mexique appartenant à Rowe.

Après une inspection plus approfondie, Rowe a trouvé une défense, un crâne de mammouth enfoncé et d’autres os qui semblaient délibérément brisés. Il pensait que c’était le site où deux mammouths avaient été massacrés.

“Ce que nous avons est incroyable”, a déclaré Rowe dans un communiqué. “Ce n’est pas un site charismatique avec un beau squelette disposé sur le côté. Tout est détruit. Mais c’est de cela qu’il s’agit.”

Rowe, professeur à l’Université du Texas à la Jackson School of Geosciences d’Austin, est un expert en paléontologie des vertébrés et n’étudie généralement pas les mammouths ou les premiers humains. Mais il n’a pas pu s’empêcher de travailler sur la recherche en raison de l’emplacement de la découverte.

Deux fouilles de six semaines ont eu lieu sur le site en 2015 et 2016, mais l’analyse en laboratoire a pris beaucoup plus de temps et se poursuit, a déclaré Rowe. Il est l’auteur principal d’une nouvelle étude fournissant une analyse du site et de ses implications, qui a été publiée dans la revue Frontiers in Ecology and Evolution en juillet.

“Je n’ai pas encore entièrement traité la coïncidence cosmique de ce site apparaissant dans mon jardin”, a écrit Rowe dans un e-mail.

ANALYSER LE SITE

De multiples découvertes sur le site brossent un portrait de ce qui s’est passé il y a des milliers d’années, y compris des outils en os, des preuves d’un incendie, des os portant des fractures et d’autres signes d’abattage d’animaux par les humains.

De longs os de mammouth façonnés en lames jetables ont été utilisés pour décomposer les carcasses d’animaux avant qu’un incendie ne fasse fondre leur graisse.

Selon l’étude, des fractures créées par une force contondante peuvent être observées dans les os. Aucun outil en pierre ne se trouvait sur le site, mais les chercheurs ont trouvé des couteaux en éclats fabriqués à partir d’os aux bords usés.

Une analyse chimique des sédiments autour des os de mammouth a montré que le feu était entretenu et maîtrisé plutôt que causé par un incendie de forêt ou un coup de foudre. Il y avait également des preuves d’os qui avaient été pulvérisés ainsi que de restes de petits animaux brûlés, notamment des oiseaux, des poissons, des rongeurs et des lézards.

L’équipe de recherche a utilisé des tomodensitogrammes pour analyser les os du site, trouvant des plaies perforantes qui auraient été utilisées pour drainer la graisse des côtes et des vertèbres. Les humains qui ont massacré les mammouths étaient minutieux, a déclaré Rowe.

“J’ai fouillé des dinosaures qui ont été récupérés, mais le schéma de désarticulation et de rupture des os dû à l’abattage humain ne ressemblait à rien de ce que j’avais vu”, a déclaré Rowe.

Le détail le plus surprenant à propos du site est qu’il se trouve au Nouveau-Mexique – et des preuves antérieures ont suggéré que les humains n’étaient là que des dizaines de milliers d’années plus tard.

RETRACER LES PREMIERS PAS HUMAINS

Le collagène prélevé sur les os de mammouth a aidé les chercheurs à déterminer que les animaux avaient été abattus sur le site il y a entre 36 250 et 38 900 ans. Cette tranche d’âge fait du site du Nouveau-Mexique l’un des plus anciens créés par les anciens humains en Amérique du Nord, ont déclaré des chercheurs.

Les scientifiques débattent depuis des années de la date à laquelle les premiers humains sont arrivés en Amérique du Nord.

La culture Clovis, vieille de 16 000 ans, est connue pour les outils en pierre qu’elle a laissés derrière elle. Mais de plus en plus de preuves suggèrent que les sites nord-américains plus anciens abritaient une population pré-Clovis qui avait une lignée génétique différente. Les sites les plus anciens présentent un autre type de preuves, telles que des empreintes de pas préservées, des outils en os ou des ossements d’animaux portant des marques de coupe datant de plus de 16 000 ans.

“Les humains sont dans les Amériques depuis plus de deux fois plus longtemps que les archéologues le maintiennent depuis de nombreuses années”, a déclaré Rowe. “Ce site indique que les humains ont atteint une distribution mondiale bien plus tôt qu’on ne le pensait auparavant.”

La position du site, qui se trouve bien à l’intérieur de l’ouest de l’Amérique du Nord, suggère que les premiers humains sont arrivés bien avant il y a 37 000 ans, selon l’étude. Ces premiers humains ont probablement voyagé sur terre ou le long de routes côtières.

Rowe a dit qu’il voulait ensuite échantillonner le site pour rechercher des signes d’ADN ancien.

“Tim a fait un travail excellent et approfondi qui représente la recherche de pointe”, a déclaré Mike Collins, professeur à la retraite de l’Université d’État du Texas, dans un communiqué. “Il s’agit de forger un chemin dont d’autres peuvent apprendre et suivre.”

Collins n’a pas participé à l’étude. Il a mené des recherches sur le site archéologique de Gault, qui contient à la fois des artefacts Clovis et pré-Clovis, près d’Austin, au Texas.

“Je pense que la signification profonde de la réalisation humaine précoce d’une distribution mondiale est une nouvelle question importante à explorer”, a déclaré Rowe. “Nos nouvelles techniques ont fourni des preuves nuancées d’une présence humaine dans les archives archéologiques, et je soupçonne qu’il existe d’autres sites d’âge comparable ou même plus anciens qui ne sont pas reconnus.”