La découverte d’un fossile de dinosaure avec peau dans le sud de l’Alberta excite les paléontologues

Les chasseurs d’os du monde entier se rendent régulièrement au parc provincial Dinosaur dans les badlands du sud de l’Alberta, mais la découverte récente d’un fossile d’hadrosaure suscite beaucoup plus d’excitation que d’habitude.

La biologiste et passionnée de dinosaures Teri Kaskie, basée à Calgary, cherchait en fait Tyrannosaure rex dents quand elle a fait la découverte.

Kaskie est bénévole dans une école de terrain du parc dirigée par le professeur Brian Pickles de l’Université de Reading. Lui et ses collègues amènent des étudiants du Royaume-Uni et d’Australie pour apprendre et tester des techniques de terrain en Alberta.

Kaskie est tombé sur une falaise et a remarqué un os fossilisé qui en dépassait. En y regardant de plus près, elle réalisa qu’il était plus grand et plus intact que tout ce qu’elle avait jamais vu.

“Je suis immédiatement allé voir Brian et, genre, tu dois venir jeter un coup d’œil à ça ! Et il s’est avéré que c’était quelque chose de vraiment cool”, a déclaré Kaskie.

Un homme tient un morceau du fossile d’hadrosaure découvert dans le parc provincial Dinosaur par la biologiste de Calgary Teri Kaskie, montrant la surface caillouteuse d’une peau préservée rare. (Justin Pennell/CBC)

Ce qu’elle a trouvé était un jeune hadrosaure si bien conservé qu’il avait encore de la peau dessus. Pickles savait qu’il s’agissait d’une découverte importante et l’a portée à l’attention du Royal Tyrrell Museum of Paleontology à Drumheller, en Alberta.

Les experts disent que les squelettes d’hadrosaures sont courants dans la région, mais en trouver un aussi bien conservé que Kaskie est très rare.

“Nous avons pris tellement de photos. Nous les avons envoyées au personnel du Royal Tyrrell Museum [and said]’Hé, je pense que nous avons trouvé quelque chose de vraiment gros ici'”, a déclaré Pickles.

La peau sur les fossiles “assez rare”

En ce qui concerne les dinosaures, l’Alberta possède un riche patrimoine fossile, selon Caleb Brown, conservateur de la systématique et de l’évolution des dinosaures au Royal Tyrrell Museum.

“Le parc provincial Dinosaur est en quelque sorte le joyau de la couronne. Il n’y a aucun autre endroit au monde qui a la même abondance de fossiles de dinosaures et la même diversité de fossiles de dinosaures dans une très petite zone”, a-t-il ajouté.

La passionnée de dinosaures Teri Kaskie, à gauche, aide à enlever les roches et les débris autour du fossile d’hadrosaure qu’elle a trouvé le long d’une falaise dans le parc provincial Dinosaur, dans les badlands du sud de l’Alberta. (Justin Pennell/CBC)

Les hadrosaures étaient des dinosaures herbivores à bec de canard, communément appelés les vaches du Crétacé.

Selon Brown, environ 400 à 500 squelettes ou crânes de dinosaures ont été extraits de la région. Ainsi, trouver des os de dinosaures dans la région n’est pas difficile. Mais en trouver un où tous les os sont toujours dans la même position qu’ils seraient dans la vie est rare.

“Et en trouver un qui a beaucoup de peau dessus est assez rare.”

Le fait que l’animal soit un juvénile en a également fait une découverte passionnante, a ajouté Brown.

Bien que les os soient informatifs, les personnes qui travaillent avec des fossiles de dinosaures disent qu’il n’y a pas grand-chose à apprendre d’eux. La peau, d’autre part, offre une fenêtre unique sur la compréhension de ces animaux d’il y a des millions d’années.

“Lorsque vous trouvez de la peau, ou mieux encore, des organes internes, vous pouvez commencer à regarder comment étaient ces animaux quand ils vivaient et respiraient”, a déclaré Pickles.

Un gros plan de la peau de la cheville de l’hadrosaure découvert au parc provincial Dinosaur. (Soumis par le Royal Tyrrell Museum)

La peau permet aux paléontologues d’en savoir plus sur le comportement des animaux pendant leur vie, en partie en comparant la peau de différents animaux et d’autres hadrosaures à différents stades de la vie.

“Je veux dire, c’est excitant. Chaque jour, nous arrivons ici, mais… ça, c’est encore plus excitant”, a déclaré Brown.

En vertu de l’Historical Resources Act, les fossiles découverts en Alberta sont la propriété de la province. Ils ne peuvent pas être vendus et doivent être destinés à la recherche.

Cela signifie que ce fossile finira par se rendre au Royal Tyrrell Museum après avoir été étudié et analysé. Il faudra cependant beaucoup de temps avant que cela n’arrive.

La falaise du parc provincial Dinosaur où Teri Kaskie cherchait des dents de T. rex lorsqu’elle a repéré l’hadrosaure. (Soumis par le Royal Tyrrell Museum)

Les équipages travaillent toujours pour enlever les roches et les débris autour de l’hadrosaure avant que tout travail scientifique puisse commencer.

“Nous avons déplacé les décombres pour aider à les dégager et nous travaillerons éventuellement à la rédaction d’articles scientifiques sur la découverte et ce qu’elle nous apprend”, a déclaré Pickles.

“Je prévois de suivre ce dinosaure jusqu’à ce qu’il soit un spécimen exposé au Royal Tyrrell Museum.”