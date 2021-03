Les plus de 900 manuscrits de la mer Morte sont considérés comme l’une des découvertes archéologiques les plus importantes de tous les temps car ils incluent des textes religieux en hébreu, araméen et grec, ainsi que la plus ancienne version connue de l’Ancien Testament.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy