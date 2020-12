Les astronomes ont trouvé une exoplanète lointaine à quelque 336 années-lumière de la Terre, qui, selon eux, pourrait percer le mystère de la planète Nine, souvent répandue mais jamais vue, soupçonnée d’habiter les franges extérieures de notre système solaire.

On pense que la soi-disant planète neuf se trouve quelque part bien au-delà de Neptune, dans une orbite très excentrique qui a parcouru des anneaux autour de la communauté scientifique, dérangeant des objets dans la ceinture de Kuiper mais laissant peu d’indices quant à son emplacement exact.

Si elle existe réellement, selon certaines estimations, la planète 9 aurait environ 10 fois la taille de la Terre, ce qui rendrait le puzzle planétaire encore plus frustrant pour les astronomes, étant donné l’immensité de l’objet.

Cependant, en utilisant des données et des images de certains des télescopes et des observatoires les plus puissants de la Terre, y compris le télescope spatial Hubble et l’observatoire Gaia de l’Agence spatiale européenne, les astronomes ont suivi un objet éloigné qui pourrait enfin permettre aux scientifiques de traquer l’exoplanète insaisissable à notre porte galactique. .

La planète extrasolaire, HD 106906 b, a été retrouvée loin de son étoile, HD 106906, en 2013, en route vers la constellation de Crux, et est la seule planète avec une position aussi extraordinairement large de son étoile que l’humanité est consciente.

On pense qu’il représente jusqu’à 11 fois la masse de Jupiter, suspendu au-dessus du plan de poussière de son système planétaire alors qu’il est maladroitement incliné à un angle d’environ 21 degrés.

Les chercheurs ont suivi la position de la planète au cours des 14 dernières années pour voir si elle est toujours liée à son étoile ou si elle se dirige lentement vers la sortie céleste et hors de son système stellaire.

Sur la base de leurs données de suivi, ils ont conclu que la planète est probablement liée à son étoile sur une orbite extrême de 15000 ans, offrant une faible lueur d’espoir que la soi-disant Planet Nine pourrait se comporter de manière similaire.

Des questions demeurent cependant.

« …[H]ow ces planètes sont-elles arrivées là-bas à de si grandes séparations, » a déclaré Meiji Nguyen, un récent diplômé de l’UC Berkeley et premier auteur de l’article. «Ont-ils été dispersés du système solaire interne? Ou se sont-ils formés là-bas?

Selon l’auteur principal Paul Kalas, Université de Californie, Berkeley, les résultats de la recherche indiquent que des planètes lointaines comme la mythique Planet Nine peuvent exister et existent, et se forment probablement dans les dix premiers millions de la vie d’une étoile, ayant peut-être été arrachées par une autre étoile qui passe.

« Quelque chose se produit très tôt qui commence à projeter des planètes et des comètes vers l’extérieur, puis des étoiles qui passent stabilisent leur orbite », il ajouta.

Sur la base de comparaisons entre les récentes observations de Hubble et les données astrométriques de l’observatoire Gaia de l’Agence spatiale européenne, les chercheurs pensent maintenant qu’une possible planète neuf a été intimidée hors de notre système solaire intérieur par les planètes géantes, à quel point elle a pu être entraînée encore plus loin. du soleil par une étoile qui passe.

La recherche se poursuit, mais au moins, il y a plus de preuves qu’elle existe réellement et que la chasse à la planète neuf n’est pas une forme de poursuite galactique de l’oie sauvage.

