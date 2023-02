La découverte de l’âge de pierre alimente le mystère de qui a fabriqué les premiers outils

Les archéologues du Kenya ont déterré certains des plus anciens outils de pierre jamais découverts, mais qui les a utilisés reste un mystère. Dans le passé, les scientifiques supposaient que nos ancêtres directs étaient les seuls fabricants d’outils. Mais deux grandes dents fossiles trouvées avec les outils sur le site kenyan appartiennent à un cousin humain disparu connu sous le nom de Paranthropus, selon une étude publiée jeudi dans la revue Science.

Cela ajoute à la preuve que nos parents directs dans la lignée Homo n’étaient peut-être pas les seules créatures à la pointe de la technologie à l’âge de pierre, a déclaré l’auteur de l’étude Rick Potts, directeur du Smithsonian’s Human Origins Program.

“Ces dents ouvrent un incroyable polar – une vraie question de, eh bien, qui étaient ces premiers outilleurs?” dit Potts.

Les outils remontent à environ 2,9 millions d’années, lorsque les premiers humains les utilisaient pour abattre des hippopotames pour leur viande, rapportent les chercheurs.

Des outils en pierre plus anciens ont été trouvés au Kenya, datant d’il y a environ 3,3 millions d’années, bien avant l’apparition de nos propres ancêtres Homo. Ces outils étaient un peu plus simples et n’ont jusqu’à présent été trouvés qu’à un seul endroit, a déclaré Shannon McPherron, archéologue à l’Institut Max Planck d’anthropologie évolutive en Allemagne, qui n’a pas participé à l’étude.

