La découverte de la plus jeune exoplanète donne un aperçu de la chimie de la formation des planètes

Une équipe d’astronomes de l’Université de Floride a identifié sans doute la plus jeune exoplanète jamais découverte. De nouvelles planètes naissent au milieu d’énormes quantités de gaz et de poussière tournant autour d’une étoile. Avec des collisions et des coalitions sur une durée de millions d’années, cette activité donne naissance à une planète et ses lunes. Les astronomes ont été témoins de la même activité se produisant à environ 395 années-lumière de notre planète. Située dans la constellation d’Ophiuchus, l’exoplanète est apparue comme une géante gazeuse entourant un système stellaire appelé AS 209.

Après une étude plus approfondie, les chercheurs ont découvert que l’exoplanète, similaire à la taille de Jupiter, n’avait que 1,5 million d’années. La planète compte comme un enfant dans le système planétaire par rapport à sa durée de vie de milliards d’années.

“J’ai toujours été curieux de savoir comment les planètes de notre système solaire s’étaient formées dans le passé. Nous pouvons étudier directement les planètes de notre système solaire de plusieurs façons. Nous pouvons obtenir des échantillons de planètes, d’astéroïdes et de comètes. Mais nous ne pouvons toujours pas voir ce qui s’est passé dans le passé », a déclaré Jaehan Bae, le chercheur principal, dans un communiqué. “La meilleure façon d’étudier la formation des planètes est d’observer les planètes pendant leur formation”, a ajouté Bae.

La découverte a été faite avec l’aide de l’Atacama Large Millimetre/submillimetre Array (ALMA), une grande configuration d’antennes massives qui traversent le ciel pour détecter ces corps planétaires lointains. L’équipe, dirigée par Bae, s’est concentrée sur l’AS 209, l’un des systèmes cinq étoiles du programme ALMA.

La planète a fourni un aperçu de la chimie impliquée dans la formation des planètes. Les chercheurs ont découvert que le jeune système stellaire, AS 209, était entouré d’un disque circumplanétaire, une collection de particules et de gaz.

« La majeure partie de la masse du disque circumplanétaire se trouve dans le gaz, pas dans les particules solides. Si vous ne voyez que des particules solides dans le système, alors vous étudiez un composant mineur du disque », a déclaré Bae.

Le rapport entre le gaz et les particules de poussière est de 1000 pour 1, a découvert l’équipe. Maintenant, l’équipe a obtenu l’autorisation d’utiliser le télescope spatial James Webb pour analyser plus en profondeur l’exoplanète et obtenir une image parfaitement claire de ce qui se passe avec l’AS 209.

