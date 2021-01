JOANNA Lumley est connue pour être glamour et délicieusement chic – mais au début de sa carrière, la star a eu du mal à joindre les deux bouts.

L’actrice bien-aimée jouera dans le nouveau drame ITV Finding Alice à partir de ce dimanche aux côtés de Keeley Hawes.

Elle joue Sarah, une mère insatisfaite de son sort dans la vie, qui s’attendait à être une riche hôtesse de la haute société – seulement pour que son mariage avec un avocat prospère s’effondre.

Réfléchissant aux problèmes d’argent de son personnage, elle a raconté ses propres difficultés avec le retour de trésorerie lorsqu’elle s’est lancée dans la comédie et le mannequinat.

« Oh oui. [I struggled] jusqu’à ce que je reçoive The New Avengers et que mon nom soit enfin un nom – bon ou mauvais dont les gens se souviennent « , a-t-elle expliqué.

« Bien que je n’ai pas gagné d’argent avec The New Avengers: je ne pouvais pas me sortir d’être dans le rouge. Mais au moment où je suis arrivé à Sapphire and Steel, j’ai ensuite payé tous mes découverts », a-t-elle poursuivi.

«À ce moment-là, j’avais 32 ou 33 ans. Donc, à partir de 18 ans, lorsque j’ai commencé le mannequinat, jusqu’à ce moment-là, tout se passait à peu près de la main à la bouche.»

Lumley a même recouru à ranger ses notes pour pouvoir les extraire lorsque les temps étaient particulièrement durs.

«J’avais l’habitude de me jouer un tour qui consistait à plier un billet de dix shillings en une fine tranche et à le mettre au fond de votre portefeuille», a-t-elle poursuivi.

«Alors, quand vous regardez votre argent et que vous n’en avez pas eu, alors soudainement vous vous dites: ‘Tu sais, je pense qu’il y a peut-être quelque chose en bas?’ Et tu trouvais un billet de dix shillings. Tu disais: « Cela veut dire que je peux acheter du pain ou prendre un taxi pour rentrer. » Je n’ai jamais vraiment essayé d’aller à la laverie, alors j’ai quand même lavé mes draps dans le bain. «

Néanmoins, Lumley a insisté sur le fait que ses difficultés financières ne la laissaient pas misérable – et en fait, elle était reconnaissante d’avoir la perspective maintenant.

«Mais je me souviens de cette époque où les centimes étaient épuisés. Ce n’était pas une période triste. C’était assez anxieux parce que vous pensez: «D’où dois-je obtenir les dix prochains bob? Mais c’est intéressant de l’avoir fait », a-t-elle ajouté.

« Je pense que c’est une grande honte pour les gens qui n’ont jamais su un peu regarder dans votre sac à main et dire ‘OK, ça doit être pour l’électricité. Donc je ne peux pas toucher ça.' »

Les commentaires de Lumley interviennent après que Keeley Hawes a révélé comment la distribution traitait les directives de distanciation sociale.

Lors d’une interview sur This Morning, elle a expliqué que les stars avaient amené leurs partenaires pour les moments les plus chauds du drame afin qu’ils puissent montrer leur intimité à l’écran.

Finding Alice débute dimanche à 21 heures sur ITV.