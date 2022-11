La découverte de bronzes réécrit l’histoire étrusque-romaine de l’Italie

La découverte, dans les fouilles archéologiques de San Casciano dei Bagni près de Sienne, est l’une des plus importantes jamais réalisées en Méditerranée et certainement la plus importante depuis la découverte sous-marine en 1972 des célèbres guerriers de bronze de Riace, a déclaré Massimo Osanna, directeur du ministère de la Culture. musées.

ROME – Les autorités italiennes ont annoncé mardi la découverte extraordinaire de statues de bronze vieilles de plus de 2 000 ans dans une ancienne source thermale toscane et ont déclaré que la découverte “réécrira l’histoire” de la transition de la civilisation étrusque à l’Empire romain.

Jacopo Tabolli, qui a coordonné les fouilles de l’Université pour étrangers de Sienne, a déclaré que la découverte était importante car elle jette un nouvel éclairage sur la fin de la civilisation étrusque et l’expansion de l’Empire romain entre le IIe et le Ier siècle av.

La période a été marquée par des guerres et des conflits dans les régions actuelles de la Toscane, de l’Ombrie et du Latium, et pourtant, les statues de bronze montrent que les familles étrusques et romaines priaient ensemble les divinités dans le sanctuaire sacré des sources thermales. Les statues portent à la fois des inscriptions étrusques et latines.