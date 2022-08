La découverte de 12 lieux de sépulture inuvialuit à Edmonton met un terme aux familles touchées par l’épidémie de tuberculose

Une femme d’Inuvik, dans les Territoires du Nord-Ouest, dit que trouver et marquer la tombe de son frère perdu depuis longtemps, décédé alors qu’il était bébé pendant l’épidémie de tuberculose, lui semble comme une fermeture.

Peggy Day a déclaré que Ricky Don Kayotuk aurait été un frère aîné pour elle s’il n’était pas décédé à l’âge de 10 mois à l’hôpital Charles Camsell d’Edmonton, où il avait été envoyé après être tombé malade.

Sa tombe est l’une des 12 découvertes récemment dans la région d’Edmonton par la Nanilavut Initiative, qui recherche les Inuits qui ont été séparés de leur famille et qui sont morts pendant l’épidémie des années 1940 aux années 1960.

“Tout ce à quoi je peux penser, c’est à ma mère et à quel point ses bras ont dû être vides”, a déclaré Day, parlant du peu qu’elle sait de la courte vie de son frère. Sa mère, décédée depuis, lui a dit qu’il était tombé malade alors qu’il n’avait que neuf mois, en 1961.

L’initiative Nanilavut amène les membres de la famille sur les lieux de sépulture qu’elle trouve et fournit également des pierres tombales comme celle-ci érigée pour le frère perdu depuis longtemps de Day. (Jour de Peggy)

Day a déclaré qu’il avait été envoyé de Reindeer Station, dans les Territoires du Nord-Ouest, à Inuvik pour y être soigné, puis finalement à l’hôpital Charles Camsell. Elle a dit qu’il était mort d’une pneumonie et que sa famille n’a jamais su où il était enterré.

Jusqu’ici.

Déclenchée par une enquête distincte sur des tombes anonymes à l’hôpital, la famille de Day a contacté l’Initiative Nanilavut l’année dernière à la recherche du lieu de sépulture de son frère. Aucune tombe anonyme n’a été trouvée à Charles Camsell, mais ce printemps, Day a appris de Beverly Lennie, qui dirige l’initiative Nanilavut dans la région désignée des Inuvialuit, que son frère avait été retrouvé dans un cimetière de St. Albert.

“Elle m’a donné son certificat de décès, et j’étais comme ‘pas question, pas question.”

Ce moment a suscité plus d’émotion chez Day qu’elle ne s’y attendait, et elle se souvient avoir dit à son mari qu’elle ne s’attendait pas à autant pleurer pour un frère qu’elle n’avait jamais rencontré. La journée est parmi les membres de la famille qui sont maintenant dans la région d’Edmonton pour commémorer les 12 bénéficiaires inuvialuit que l’initiative dit avoir trouvés jusqu’à présent.

L’initiative Nanilavut

L’Initiative Nanilavut — une collaboration entre le gouvernement fédéral, l’Inuvialuit Regional Corporation (IRC) et l’Inuit Tapiriit Kanatami — travaille dans cinq régions différentes du Canada pour retrouver les Inuits qui sont morts pendant l’épidémie de tuberculose.

La tuberculose est une maladie pulmonaire contagieuse et potentiellement mortelle qui est aujourd’hui évitable et guérissable – mais dans le passé, elle atteignait des proportions épidémiques. Il a culminé chez les Inuits entre les années 1940 et 1960, et le gouvernement du Canada affirme qu’un tiers des Inuits en ont été infectés dans les années 1950.

Bon nombre de ces Inuits ont été renvoyés de leur communauté d’origine vers des établissements médicaux pour y être soignés. Bien que certains soient rentrés chez eux, d’autres non. Leurs corps ont été enterrés à proximité des installations et leurs proches n’ont jamais été informés de leur sort.

“Il s’agissait de nos aînés, de nos parents, de nos bébés, des personnes qui ont transmis notre culture”, a déclaré Clarissa Gordon, une travailleuse en soutien à la santé de Nanilavut auprès de l’IRC. “Il n’y avait aucune communication entre l’hôpital et la maison… ils étaient juste partis.”

L’effort pour les retrouver est né des excuses du premier ministre Justin Trudeau en 2019 pour les mauvais traitements «coloniaux» et «déterminés» infligés aux Inuits pendant l’épidémie. Gordon a déclaré qu’ils avaient un financement du gouvernement fédéral pour marquer chaque tombe trouvée avec une pierre tombale et pour transporter deux membres de la famille sur chaque site.

« Nous faisons la recherche et nous retrouvons ces Inuvialuit disparus et nous aidons les membres survivants de leur famille à s’en sortir.

Les cérémonies individuelles pour chaque être cher ont commencé la semaine dernière. L’IRC organise une cérémonie publique de commémoration de la sépulture jeudi dans le parc du Fort Edmonton à 13 h. La société prévoit également un voyage commémoratif vendredi matin qui se rendra et déposera des couronnes dans chacun des cinq lieux de sépulture de la région d’Edmonton.

Dans une déclaration de l’Initiative Nanilavut, Duane Smith, PDG et président de l’IRC, a déclaré que l’objectif de la société était de permettre à chaque famille inuvialuit de fermer ses portes et de rendre hommage à leurs proches perdus.

“Trop de temps s’est écoulé sans réponses appropriées ni commémoration”, a-t-il déclaré.

Un endroit où aller se souvenir

L’une des tombes appartient au frère de James Harry, Philip.

L’homme de 50 ans de Sachs Harbour, dans les Territoires du Nord-Ouest, a déclaré que son frère était décédé quelque part à Edmonton vers l’âge de deux ans. Sa mère, contrairement à Day, a maintenant la chance de dire au revoir à son fils perdu.

“C’est une mère, elle l’a probablement porté toute sa vie que son fils est décédé”, a déclaré Harry. “Au moins, maintenant, nous avons un endroit où… nous pouvons aller.”

Harry a déclaré que sa mère et son frère se sont tous deux rendus à Edmonton pour les événements commémoratifs.

“Nous le ressentons surtout pour notre mère parce que nous n’avons pas rencontré notre frère. Tout ce que nous avons fait, c’est entendre parler de lui et puis, vous savez, les sentiments viennent avec quand maman nous le dit.”