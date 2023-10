La découverte de 115 corps mal entreposés dans une maison funéraire « verte » était « horrible », déclare le shérif

Au moins 115 corps mal entreposés ont été retrouvés dans un bâtiment appartenant à une maison funéraire proposant des enterrements « verts », ont annoncé vendredi les autorités du Colorado.

Les corps ont été retrouvés mercredi à la maison funéraire Return to Nature à Penrose, a déclaré vendredi le shérif du comté de Fremont, Allen Cooper. une conférence de presse.

Cooper a qualifié la découverte des corps d’« horrible » et de « inquiétante ».

Aucune arrestation n’a été effectuée, a déclaré Cooper. Les autorités ne veulent pas spéculer sur les accusations, même si Cooper a mentionné que les responsables étaient en contact avec les procureurs locaux et fédéraux.

L’enquête est la « plus haute priorité » de son bureau, a déclaré Cooper.

Le Bureau d’enquête du Colorado et le FBI participent à l’enquête, ont indiqué des responsables.

Le gouverneur du Colorado, Jared Polis, a déclaré jeudi le site en cas de catastrophe afin de libérer les agences d’État pour obtenir de l’aide, a déclaré Cooper.

Les adjoints du shérif gardent une route devant la maison funéraire Return to Nature à Penrose, Colorado, le 5 octobre 2023. Jerilee Bennett / AP

Le coroner du comté de Fremont, Randy Keller, qui a également pris la parole lors de la conférence de presse de vendredi, a déclaré que retirer les corps du salon funéraire et les identifier au moyen d’empreintes digitales, de dossiers médicaux ou dentaires ou d’ADN serait un long processus.

« Avec le nombre de défunts que nous avons dans cet établissement et le processus d’identification qui doit être complété, cela pourrait prendre plusieurs mois », a déclaré Keller. « Je tiens à assurer à tous que les proches de cet établissement seront traités avec le plus grand soin et le plus grand respect. Nos pensées vont à toutes les personnes touchées par cette tragédie, et nous prendrons toutes les mesures possibles pour apporter aux familles les réponses qu’elles méritent. »

Une fois les corps identifiés, les familles des défunts seront informées dès que possible, a déclaré Keller.

Des policiers ont été dépêchés pour la première fois dans un bâtiment mardi pour enquêter sur des informations faisant état d’un incident suspect, a indiqué le bureau du shérif dans un communiqué. communiqué de presse Jeudi. À leur arrivée, ils ont appris que le bâtiment appartenait à la maison funéraire Return to Nature basée à Colorado Springs, a-t-il indiqué.

Le lendemain, le bureau du shérif a exécuté un mandat de perquisition sur la propriété, en collaboration avec le bureau du coroner du comté de Fremont et le département des agences de réglementation du Colorado, et a découvert que les restes humains étaient « mal stockés » sur le site.

Le bureau du shérif n’a pas précisé dans quel état se trouvaient les corps, mais a indiqué qu’une « enquête criminelle » était en cours.

La maison funéraire Return to Nature n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires du jour au lendemain de NBC News. Les appels téléphoniques de nuit vers une ligne qui, selon la maison funéraire, est disponible 24 heures sur 24 sont également restés sans réponse et la boîte vocale était pleine.

Sur son site Internet, la maison funéraire indique que sa « mission a TOUJOURS été un enterrement vert ».

« Green Burial est une manière naturelle de prendre soin de votre proche avec un impact minimal sur l’environnement », indique le site Web, ajoutant : « Green Burial aide à la conservation des ressources naturelles, à la réduction des émissions de carbone et à la préservation de l’habitat, SANS l’utilisation de produits chimiques d’embaumement agressifs, objets métalliques, plastiques ou non naturels.

Selon la loi du Colorado, les enterrements verts sont légaux, mais les restes qui ne sont pas enterrés dans les 24 heures doivent être correctement réfrigérés. La maison funéraire semble refléter cela sur son site Internet, en déclarant : « Dans l’État du Colorado, dans les 24 heures, le corps doit être soit embaumé, soit placé dans un environnement à température contrôlée, c’est-à-dire sous réfrigération, neige carbonique, etc… »

Les habitants des environs ont dit The Associated Press qu’une odeur putride émanait du bâtiment.

« Nous avons simplement supposé qu’il s’agissait d’un animal mort », a déclaré Joyce Pavetti, 73 ans, à l’agence de presse. Elle a déclaré avoir vu les lumières des forces de l’ordre envahir le bâtiment mercredi soir et qu’elle savait que quelque chose n’allait pas.

Le bureau du shérif a demandé aux membres de la famille des proches décédés confiés aux soins du salon funéraire de les contacter par courrier électronique au [email protected] ou par téléphone via la ligne d’appel de la gestion des urgences de Fremont au (719) -276-7421.

« Il s’agit d’une enquête active avec des ressources provenant de plusieurs agences différentes », a-t-il indiqué.