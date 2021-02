Vous pouvez sortir la fille de Californie, mais vous ne pouvez pas retirer la Californie de la fille.

Meghan Markle nous rappelle à tous qu’avant de devenir une royale britannique, elle était un californien éprouvé.

L’ancien Costume L’actrice, qui est née et a grandi à Los Angeles, a prouvé que le Golden State lui tenait toujours à cœur quand elle et son mari Prince Harry a donné un aperçu de leur maison ce week-end.

Le duc et la duchesse de Sussex ont surpris les jeunes poètes participant à un cours de poésie Get Lit sur Zoom et ont révélé qu’ils gardaient un petit morceau de Californie en plein écran dans leur maison de Santa Barbara.

Leur vidéo Zoom montrait le couple devant une cheminée en pierre, tandis que sur le mur derrière eux se trouvait l’œuvre d’art instantanément reconnaissable d’un ours étreignant l’état de Californie. Le symbolisme rappelle la chanson officielle de l’État, « I Love You, Californie », écrite en 1913 par Francis Beatty Silverwood. Les artistes locaux ont même utilisé l’image de l’ours pour collecter des fonds pour le soulagement des incendies de forêt dans l’État ces dernières années.