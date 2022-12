La décoration de Noël vintage revient cette année

M. Geller a commencé à collectionner sérieusement des moules de soufflage, souvent via eBay, il y a environ sept ans, une période au cours de laquelle il a décrit comme “pas aussi longtemps qu’il faudrait pour que quelqu’un possède 500 moules de soufflage”. Il a commencé par acheter des citrouilles en plastique lumineuses pour ensorceler les tricheurs de son quartier, qui peuvent se compter par milliers à chaque Halloween. Noël, cependant, a toujours été son véritable amour de vacances. Il a commencé cette collection avec des membres de la chorale illuminés, chacun mesurant 40 pouces. “J’en ai acheté 10, puis c’est devenu 20, puis c’est devenu beaucoup”, a déclaré M. Geller. “Je me suis retrouvé avec 52 d’entre eux.”

Sa passion pour ce type de décoration a commencé dans les années 70 lorsque les moules de soufflage étaient à l’apogée de leur popularité. “Quand j’étais enfant et que je grandissais dans le nord-ouest de l’Indiana, mon père et ma mère nous emmenaient mes sœurs et moi et conduisaient le soir du Nouvel An et regardaient les lumières de Noël. Sur une pelouse, il y avait un Père Noël avec neuf rennes, et on aurait dit qu’ils volaient. C’était la chose la plus magique. Je me souviens avoir pensé : Quand je serai assez vieux pour avoir une maison, je veux un Père Noël et neuf rennes volants.

Il a largement dépassé cet objectif. Chaque année, la maison de M. Geller est ornée de sa vaste collection de moules de soufflage et de plus de 100 000 lampes. Ce sont principalement des ampoules LED, a-t-il noté, donc toute la saison ne fait grimper sa facture d’électricité que de 600 $. L’affichage a fait de sa maison, sinon une attraction touristique, un attrait saisonnier pour les habitants qui s’émerveillent devant la multitude de personnages. “Plus vous en avez, plus il y a de magie”, a déclaré M. Geller.