La décongélation de l’Arctique révélera plus de créatures momifiées et apportera de nouveaux risques pour ceux qui vivent encore

Un bébé mammouth laineux presque parfaitement conservé au Yukon n’est que la pointe de l’iceberg, pour ainsi dire, lorsqu’il s’agit de trouver des créatures préhistoriques enfouies depuis longtemps dans le pergélisol arctique.

Mais pour les scientifiques, ces découvertes peuvent sembler être une épée à double tranchant – à venir alors que le changement climatique et les activités humaines dégèlent et creusent le sol qui a été gelé pendant des milliers d’années.

Au cours des dernières décennies, de nombreuses découvertes de vestiges antiques en Amérique du Nord, dont celle du bébé mammouth Nun cho ga, ont été faites grâce à l’exploitation minière.

“Sans les activités minières, il nous serait vraiment difficile d’étudier le pergélisol”, a déclaré Thomas Opel, chercheur sur le climat à l’Institut Alfred Wegener en Allemagne, qui était dans la région du Klondike le mois dernier pour explorer les futurs sites de recherche.

L’exploitation minière creuse des zones de pergélisol que des chercheurs comme Opel peuvent étudier pour mieux comprendre les cycles climatiques remontant à 100 000 ans. Mais si elles ne sont pas correctement entretenues, ces zones déterrées pourraient ne plus être d’aucune utilité.

Au fur et à mesure que le pergélisol dégèle, la terre au-dessus de celui-ci est endommagée, comme illustré ici dans le village de Churapcha en Yakoutie, dans l’est de la Russie, en septembre 2021. (Maxim Shemetov/Reuters)

“Parfois, cela me brise un peu le cœur de voir ces paysages perdus”, a déclaré Opel.

Des découvertes préhistoriques similaires en Sibérie sont le résultat d’équipes qui ont dynamité le pergélisol et creusé d’énormes tunnels pour découvrir des défenses de mammouth – dont beaucoup sont destinés à la Chine, où la demande d’ivoire de mammouth a explosé depuis l’interdiction de l’ivoire d’éléphant en 2017.

Les chasseurs de défenses, qui creusent souvent illégalement, ont tendance à jeter les autres parties qu’ils découvrent, a déclaré Love Dalén, professeur de génomique évolutive à l’Université de Stockholm en Suède.

“Ces opérations de creusement de tunnels ont tendance à générer de très grandes quantités de [ancient] des os et des dents qui sont simplement emportés parce qu’ils gênent, et jetés en gros tas à l’extérieur et laissés là », a-t-il déclaré. « Donc, pour nous, il est précieux de pouvoir y aller et de goûter [the bones and teeth] pour l’analyse de l’ADN.”

Ce lionceau des cavernes, surnommé Sparte, est mort il y a 28 000 ans mais était parfaitement conservé avec fourrure, moustaches et organes intacts. Cette photo a été publiée par des scientifiques étudiant le lionceau le 6 août 2011. (J’aime Dalen)

Dalén faisait partie de l’équipe qui a étudié une paire de lionceaux préhistoriques momifiés trouvés par des chasseurs de défenses dans le pergélisol russe il y a quatre ans. Il a également récemment aidé à confirmer qu’un chiot de 18 000 ans avec une fourrure et des moustaches encore intactes était un loup, pas un chien.

Il a déclaré que les tunnels des chasseurs peuvent donner aux géologues l’occasion d’étudier le pergélisol de l’intérieur, s’ils y ont accès, mais ils causent également de graves dommages à l’environnement local.

“Cela supprime essentiellement le pergélisol. Après quelques années, ces tunnels dégèleront au point de s’effondrer, puis toute la zone où ils ont creusé des tunnels s’effondrera puis sera emportée dans la rivière.”

Dégel accéléré

Cependant, les scientifiques affirment que le changement climatique présente un risque beaucoup plus grand pour le pergélisol que les activités humaines à plus petite échelle.

Les températures dans l’Arctique augmentent beaucoup plus rapidement que le reste de la planète : certaines parties du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest ont battu des records de chaleur avec des températures supérieures à 31 °C au début du mois, tandis qu’une ville sibérienne a dépassé les 38 °C en juin 2020.

La chaleur provoque également le dégel de la glace de sol gelée depuis longtemps, entraînant une érosion et un affaissement des terres qui peuvent endommager les bâtiments et les infrastructures, en particulier autour des coteaux, des lacs et des zones côtières.

Une grave érosion du pergélisol menace les maisons du village yup’ik de Quinhagak, dans le delta du Yukon, en Alaska, en avril 2019. L’Arctique se réchauffe à un rythme plus rapide que le reste de la planète. (Mark Ralston/AFP/Getty Images)

Mais ce n’est pas la seule source d’inquiétude. À l’intérieur du pergélisol se trouve de la matière organique qui, si elle est dégelée, libérera des milliards de tonnes de dioxyde de carbone et de méthane piégés dans la glace pendant des milliers d’années, ce qui accélérera encore le changement climatique.

Sur l’île d’Ellesmere au Nunavut, à l’extrême nord du Canada continental, la paléobiologiste Natalia Rybczynski commence à voir de ses propres yeux certains de ces impacts climatiques.

Dans une région autrefois boisée qui castors, ours, chameaux et autres animaux erraient il y a trois à cinq millions d’annéeslorsque le climat était de 18 C à 20 C plus chaud, le dégel du pergélisol menace maintenant un site fossile clé connu sous le nom de Beaver Pond.

Au cours d’une expédition en 2006, Rybczynski a découvert “d’énormes ruptures de pente” sur le flanc de la colline où se trouve le site – l’un des rares dans l’Arctique contenant des fossiles de mammifères.

La paléobiologiste Natalia Rybczynski enveloppe un fragment de fossile dans du papier hygiénique pour le transporter vers un camp de base sur l’île d’Ellesmere au Nunavut à l’été 2008. Elle dit que l’un des sites fossilifères de l’île risque de subir des glissements de terrain à cause de la fonte du pergélisol. (Martin Lipman/Musée canadien de la nature)

“Potentiellement, à un moment donné, tout notre petit site de fossiles pourrait tomber”, a déclaré Rybczynski, chercheur au Musée canadien de la nature et professeur de recherche adjoint à l’Université Carleton à Ottawa.

“Nous nous sentons simplement vulnérables – nous pensons que ce site est susceptible d’être perdu, et c’est le seul [site] que nous avons pu trouver autant de biodiversité, du point de vue des vertébrés, c’est donc une biodiversité qui nous inquiète un peu.”

Ressusciter l’ère glaciaire

Alors que de nombreux scientifiques étudient le pergélisol pour comprendre le climat passé et les créatures qui y vivaient, d’autres espèrent sauver le pergélisol lui-même.

Au bord de la toundra sibérienne dans l’extrême nord-est de la Russie, Nikita Zimov et son père, Sergey, ont consacré les 35 dernières années à recréer le type d’environnement dans lequel le mammouth laineux prospérait jusqu’à il y a environ 11 000 ans.

Leur vision est Parc du Pléistocèneune réserve de 14 000 hectares avec une zone clôturée légèrement plus grande que l’aéroport international Pearson de Toronto, repeuplée d’herbes sauvages et d’environ 150 animaux, dont des bisons, des chevaux, des orignaux, des rennes et, plus récemment, des chameaux.

Des chevaux paissent sur le terrain du parc du Pléistocène à l’extérieur de la ville de Chersky, dans la République russe de Sakha, en septembre 2021. Le père et le fils Sergey et Nikita Zimov ont défendu l’idée de ralentir le dégel du pergélisol en peuplant le parc avec de grands herbivores pour imiter le l’écosystème de la région au cours de la dernière période glaciaire. (Maxim Shemetov/Reuters)

Les animaux, a déclaré Nikita Zimov, empêchent la neige hivernale profonde d’agir comme une couverture littérale sur le pergélisol – abaissant la température du sol pour réduire le risque de dégel et de libération de gaz à effet de serre.

“Si vous avez quelque chose de savoureux sous la neige et que vous avez des herbivores, ces animaux viendront ici et ils creuseront dans la neige à la recherche de nourriture, et par là, ils piétineront assez mal la neige”, a-t-il déclaré.

“Au lieu d’un demi-mètre à un mètre de neige molle, qui est un excellent isolant thermique, vous aurez cinq à 10 centimètres de neige très compacte, qui perd sa capacité d’isolation thermique.”

Les Zimov voient une série de parcs comme le leur comme la solution au problème du pergélisol – bien qu’il faudrait des millions d’animaux et de nombreuses années pour changer le climat de l’Arctique.

Le temps n’est pas de leur côté, un groupe de climatologues internationaux avertissant que près de 90 % du pergélisol proche de la surface de la Terre pourrait disparaître d’ici 2100si les émissions continuent à leur rythme actuel.

Cela obligerait également le pergélisol à révéler davantage la vie ancienne qu’il cache – avec ou sans l’aide de mineurs ou de chasseurs de défenses.

Les arbres penchent de manière précaire à Duvanny Yar, au sud-ouest de Chersky, en septembre 2021. Duvanny Yar offre une vue latérale du dégel du pergélisol qui se déroule sous terre, où la flore et la faune anciennes ont été gelées pendant des millénaires. (Maxim Shemetov/Reuters)

“Tôt ou tard, nous allons trouver un humain gelé dans le pergélisol qui aura 30 000 ans. Et cela va nous en apprendre beaucoup sur les premiers humains, vous savez, ce qu’ils portaient, à quoi ils ressemblaient “, a déclaré Dalen.

“C’est seulement une question de quand.”