La déclaration sur la qualité de l’air reste en vigueur dans toute la région de l’Okanagan et des températures plus chaudes sont prévues

Une déclaration spéciale sur la qualité de l’air reste en vigueur en raison de la fumée persistante dans la majorité de la région de l’Okanagan.

Environnement Canada a annoncé jeudi matin à 3 h 25 que le relevé sur la qualité de l’air se poursuivrait, malgré le ciel bleu et les conditions météorologiques favorables des derniers jours dans l’Okanagan.

Jeudi, les températures devraient augmenter, avec des températures maximales de 23 °C à Kelowna, 25 °C à Penticton et 21 °C à Salmon Arm. Aucune précipitation n’est prévue nulle part dans l’Okanagan. La journée sera nuageuse au début mais le ciel s’éclaircira au fur et à mesure de la journée.

Les vents devraient atteindre 20 km/h dans la région de Penticton, 30 km/h avec des rafales allant jusqu’à 50 km/h à Kelowna, et il ne devrait y avoir aucun vent à Salmon Arm, selon Environnement Canada.

« Les personnes atteintes d’une maladie pulmonaire (comme l’asthme) ou d’une maladie cardiaque, les personnes âgées, les enfants, les personnes enceintes et les personnes qui travaillent à l’extérieur courent un risque plus élevé de subir des effets sur la santé causés par la fumée des incendies de forêt », déclare Environnement Canada.

@cunninghamjordy

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Feux de forêt en Colombie-Britannique en 2023Dernières nouvellesOkanagan