La déclaration sur la qualité de l’air reste en vigueur alors que le ciel bleu revient dans l’Okanagan

Alors que Kelowna et d’autres régions de l’Okanagan se réveillent avec un ciel bleu pour la première fois depuis près d’une semaine, une déclaration spéciale sur la qualité de l’air reste en vigueur d’Environnement Canada.

La déclaration reste en vigueur en raison de la fumée provenant de divers incendies de forêt dans la région de l’Okanagan.

Mercredi sera ensoleillé et nuageux pendant la majeure partie de la journée avec quelques averses le matin et 60 % de probabilité d’averses l’après-midi. Il existe également un risque d’orages. Les vents devraient souffler à 20 km/h avec des rafales atteignant 40 km/h.

Les températures devraient atteindre 19 °C à Kelowna et Salmon Arm et 22 °C à Penticton.

Le dégagement est prévu tard mercredi soir, selon Environnement Canada.

@cunninghamjordy

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Feux de forêt en Colombie-Britannique en 2023Dernières nouvellesMétéo pour Environnement CanadaKelownaOkanagan