La déclaration « passe-partout » de Biden WH sur les attaques du Hamas en Israël est enfin publiée – Twitchy

Le groupe militant palestinien Hamas a lancé une attaque terrestre, maritime et aérienne surprise et sans précédent contre Israël, qui, selon son chef, comprenait le tir d’environ 5 000 roquettes.

Pendant plusieurs heures, les gens se demandaient quelle était la réaction de la Maison Blanche Biden, et maintenant nous avons cette déclaration :

Voici la déclaration complète via le Site Internet de la Maison Blanche:

Ce matin, j’ai parlé avec le Premier ministre Netanyahu des horribles attaques en cours en Israël. Les États-Unis condamnent sans équivoque cette effroyable attaque contre Israël perpétrée par des terroristes du Hamas depuis Gaza, et j’ai clairement fait savoir au Premier Ministre Netanyahu que nous étions prêts à offrir tous les moyens appropriés de soutien au gouvernement et au peuple israélien. Le terrorisme n’est jamais justifié. Israël a le droit de se défendre et de défendre son peuple. Les États-Unis mettent en garde contre toute autre partie hostile à Israël qui chercherait à tirer profit de cette situation. Le soutien de mon administration à la sécurité d’Israël est solide et inébranlable.

Jill et moi gardons dans nos prières toutes les familles qui ont été blessées par cette violence. Nous avons le cœur brisé par les vies qui ont été tragiquement écourtées et espérons un prompt rétablissement pour tous ceux qui ont été blessés.

Mon équipe et moi suivons cette situation de près et je resterai en contact étroit avec le Premier ministre Netanyahu.