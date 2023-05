La déclaration la plus puissante du prince William était « Non, nous ne sommes vraiment PAS une famille raciste »… jusqu’à ce qu’il a dit dimanche

JUSQU’À dimanche soir, la déclaration publique la plus puissante qui soit jamais sortie de la bouche du prince William était les huit mots: « Non, nous ne sommes vraiment PAS une famille raciste. »

Il a craché ces mots avec une fureur froide envers les médias après avoir été interrogé sur les affirmations incendiaires de son frère Harry et de sa belle-sœur Meghan sur le racisme royal lors de leur gémissement d’Oprah il y a deux ans.

Le prince William a joué un blinder tout le week-end, culminant dans son discours dimanche soir Crédit : AFP

Le prince Harry s’est caché à l’intérieur de l’abbaye de Westminster « comme un vilain écolier » Crédit : Reuters

Harry a été contraint de prendre sa place à trois rangées des principaux acteurs de la « Sibérie royale » Crédit : Getty

Piers dit que le week-end a été « un triomphe absolu pour la vraie famille royale »

Les affirmations pour lesquelles les gémissements du Sussex n’ont jamais produit la moindre preuve, et que Harry a récemment, et de manière absurde, tenté de dire n’étaient jamais destinées à impliquer un quelconque racisme.

Depuis lors, le prince de Galles a gardé un silence digne alors que Harry l’a à plusieurs reprises et honteusement saccagé, ainsi que sa femme Catherine, son père Charles et sa belle-mère Camilla, dans un livre révélateur répugnant et une série documentaire Netflix.

Cela n’aura pas été facile.

Aucun homme ne préférerait rester en retrait et ne rien dire pendant que son propre frère incendie toute sa famille d’une manière aussi dégoûtante.

En effet, on me dit de manière fiable que William s’est senti tellement irrité par la trahison d’Harry qu’il ne se faisait pas confiance pour ne pas lui faire de remontrance physique lorsqu’ils se seraient retrouvés à proximité.

Mais lorsque ce moment s’est produit à l’abbaye de Westminster samedi, William n’a pas frappé son petit frère, ni ne lui a parlé.

En fait, il ne le regarda même pas, alors qu’Harry se faufilait à l’intérieur comme un vilain écolier et prenait sa place à trois rangées des acteurs principaux, dans la même Sibérie royale que son oncle en disgrâce, le prince Andrew.

Au lieu de cela, William s’est concentré sur son propre rôle extrêmement important lors du couronnement de leur père, s’agenouillant devant le roi Charles pour promettre cette allégeance en tant qu’héritier du trône : « Moi, William, prince de Galles, je vous promets ma loyauté, et la foi et la vérité que je te portera, comme ton lige homme de vie et de membre. Alors aidez-moi Dieu.

Il a ensuite touché la couronne du roi avec sa main droite et s’est penché en avant pour embrasser sa joue gauche.

C’était une démonstration de soutien intensément personnelle mais aussi très publique et qui a poussé le roi à sourire et à chuchoter : « Merci William. »

« Enfant gâté hargneux »

Et quelle a été la contribution d’Harry au soutien de son père ?

Le gamin gâté et hargneux a à peine marmonné le serment lorsque la congrégation a été invitée à le dire et il a semblé trouver chanter l’hymne national en hommage à son père aussi agréable que de sucer un citron imbibé de Tabasco.

Un lecteur labiale a révélé plus tard qu’Harry passait la plupart de son temps pendant le service à se plaindre à Jack Brooksbank, le mari de la princesse Eugénie.

« J’en ai marre de la façon dont ils me traitent », a-t-il apparemment déclaré à un moment donné, ajoutant: « Ils s’en fichent. »

Nous ne savons pas de qui il parlait, mais si c’était de sa famille, alors c’était un refrain ridiculement sourd étant donné la façon dont lui et sa femme ont travaillé si inlassablement pour embarrasser, faire honte et causer des dommages aux Royals et aux La monarchie.

Ce qui était très remarquable, c’est qu’aucun membre de la famille royale, à part les princesses Eugénie et Béatrice et leurs maris qui sont tous entrés dans l’abbaye avec lui, et un échange éphémère avec la princesse Anne, ne voulait rien avoir à faire avec leur Judas.

Mais qu’attendait-il en retour de sa méprisable déloyauté – être reçu avec des câlins chaleureux, des bisous et des high-fives par ses proches reconnaissants ?

Je ne sais pas pourquoi Harry était même au couronnement d’un père qu’il a si implacablement critiqué pour devenir le roi d’une monarchie qu’il a décrit comme un camp de prisonniers raciste et insensible.

Et il a eu exactement ce qu’il méritait : coincé derrière le grand panache de plumes rouges sur le chapeau d’Anne, tout comme Meghan était cachée derrière une bougie lors des funérailles de la reine.

Ces choses n’arrivent pas par accident.

‘Léchage à la langue fourchue’

C’est la manière de Palace de dire au monde que vous vous êtes si mal comporté que vous avez abrogé le droit de vous baigner dans la gloire reflétée d’une grande occasion royale.

Harry avait hâte de s’enfuir après le service, se heurtant presque à une voiture qui attendait à l’extérieur de l’abbaye – payée, comme sa sécurité au Royaume-Uni, par le contribuable britannique – pour l’accélérer directement à Heathrow afin qu’il puisse rentrer en Californie. .

On nous a assuré que c’était tout pour qu’il puisse voir son fils Archie sur son 4e fête d’anniversaire, étant le père merveilleusement attentionné qu’il est, contrairement à son propre père soi-disant froid et cruel.

Mais j’ai eu trois fils qui fêtent un 4e anniversaire, et croyez-moi, au moment où il rentrera à la maison, bien après 21 heures, le jeune Archie aura été profondément endormi.

Non, comme tout le reste dans le monde de Harry et Meghan, tout cela n’était qu’un non-sens performatif de relations publiques égoïstes, joyeusement tourné par leurs léchages réguliers à la langue fourchue.

Je soupçonne que la vraie raison pour laquelle il a libéré sa caution plus tôt était parce qu’il sait que sa famille le déteste pour ce qu’il leur a fait, et l’institution qu’ils servent si consciencieusement, et comme le montrent les sondages, le public n’a plus de temps pour lui maintenant, que ce soit côté de l’Atlantique.

Harry n’est pas seulement persona non grata, il est aussi devenu son propre pire cauchemar, une totale inutilité.

La triste vérité pour lui est que malgré toutes ses singeries avant, pendant et après le couronnement, personne ne se souciait vraiment de savoir s’il était là ou non.

Les yeux du monde étaient tournés vers son père le roi, sa belle-mère, la reine, et son frère, le prochain roi, sa belle-sœur, la prochaine reine, et leurs ravissants jeunes enfants.

Ce sont leurs images collées sur les premières pages des journaux du monde entier et leurs visages rayonnés de toute la couverture télévisée. Ce sont eux qui représentent l’avenir.

Et quand Charles et Camilla sont sortis sur le balcon du palais de Buckingham pour saluer la foule rugissante samedi, Harry était introuvable et personne ne s’est soucié qu’il embarque déjà sur son vol.

Pendant ce temps, William a joué un blinder tout le week-end, culminant avec son discours court mais magnifique au concert du château de Windsor dimanche soir.

Pendant un peu moins de trois minutes, il a rendu un vibrant hommage à son père, évoquant le souvenir de sa grand-mère la reine Elizabeth II dont il a dit : « Je sais qu’elle est là-haut, nous gardant un œil avec tendresse. Et elle serait une mère très fière. . »

William partageait cette fierté, racontant à la foule comment son père avait passé plus de 50 ans à se consacrer au service de son pays et du Commonwealth, avertissant des risques environnementaux pour la planète bien avant qu’il ne devienne cool de le faire et soutenant plus d’un million de jeunes défavorisés. les gens avec son brillant organisme de bienfaisance Prince’s Trust.

« Moment merveilleusement joyeux »

Puis est venu le zinger qui m’a ramené à sa réplique d’acier « Non, nous ne sommes vraiment PAS une famille raciste » il y a deux ans.

« Et peut-être le plus important de tous », a déclaré William, « mon père a toujours compris que les personnes de toutes confessions, de toutes origines et de toutes communautés méritent d’être célébrées et soutenues. »

En d’autres termes, il est à peu près aussi loin d’être raciste que n’importe quel être humain pourrait l’être.

« Papa, » dit William, « nous sommes tous si fiers de toi. »

Puis il termina en déclarant : « Je m’engage à vous servir tous. Roi, pays et Commonwealth. Dieu sauve le roi !

Et la foule a crié son soutien bruyant à lui et à son père.

Ce fut un moment d’union merveilleusement joyeux entre les deux plus grandes étoiles du firmament royal et leur peuple.

Et cela a envoyé le message ferme au monde qui regarde: la monarchie est entre de bonnes mains avec deux personnes qui, contrairement à Harry et Meghan, comprennent le devoir et le service royaux désintéressés, et que la capacité de l’institution à survivre et à prospérer dépend de leur capacité à amener le public avec eux .

Ce week-end a été un triomphe absolu pour la vraie famille royale et un désastre absolu pour les renégats acharnés de Montecito.

Que Dieu sauve le roi!

Quand Charles et Camilla sont sortis sur le balcon, Harry était introuvable… et personne n’en a rien fait. Crédit : Getty

Un lecteur labiale a révélé que Harry avait passé la majeure partie du service à se plaindre au mari de la princesse Eugénie Crédit : Reuters

Le baiser de William sur la joue du roi était une démonstration de soutien intensément personnelle mais aussi très publique Crédit : AP

Le discours de concert de William a été accueilli par une foule criant son soutien bruyant Crédit : Getty