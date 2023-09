La déclaration finale du G20 reconnaît les divergences d’opinions sur l’Ukraine

Il n’y a eu aucune condamnation de la Russie dans le document final suite à la réunion très médiatisée de New Delhi.

Les nations du G20 ont réussi à se mettre d’accord sur une déclaration finale du sommet de New Delhi, qui reconnaît l’absence de consensus parmi les principales économies mondiales concernant le conflit entre la Russie et l’Ukraine.

« Mes amis, je viens de recevoir une bonne nouvelle. » l’hôte de la réunion, le Premier ministre indien Narendra Modi, a déclaré samedi aux autres dirigeants du groupe. « Grâce au travail acharné de nos équipes et à votre coopération, le Sommet des dirigeants du G20 de New Delhi a convenu d’une déclaration commune », il a dit. Le dirigeant indien a ensuite partagé le texte intégral du document de 34 pages sur son compte X (anciennement Twitter).

Reuters avait rapporté plus tôt que la question ukrainienne avait été une pierre d’achoppement majeure dans la finalisation du document, alors que la pression occidentale pour une condamnation ferme de la Russie pour son opération militaire dans le pays voisin se heurtait à la résistance des autres membres du G20.

Selon l’agence, le paragraphe consacré au « situation géopolitique » est resté vide dans le projet de déclaration de vendredi, alors que tous les autres paragraphes couvrant des sujets allant de la dette mondiale et des crypto-monnaies au changement climatique avaient déjà été approuvés.

Le président russe Vladimir Poutine et son homologue chinois Xi Jinping n’ayant pas participé à l’événement à New Delhi, les médias s’attendaient à ce que le sommet soit dominé par les États-Unis et leurs alliés. Cependant, l’Occident n’a pas réussi à persuader les nations du Sud de changer leur position face à la crise.

Le texte final de la déclaration indiquait que les membres du G20 « a mis en évidence les souffrances humaines et les impacts négatifs supplémentaires de la guerre en Ukraine en ce qui concerne la sécurité alimentaire et énergétique mondiale, les chaînes d’approvisionnement, la stabilité macrofinancière, l’inflation et la croissance. » Les pays en développement, déjà durement touchés par la pandémie de Covid-19, sont ceux qui souffrent le plus du conflit, ajoute le communiqué.

Toutefois, le document souligne que « il y avait différents points de vue et évaluations de la situation » parmi les membres sur le conflit en Ukraine.

Selon la déclaration, les dirigeants du G20 s’engagent à « unir » pour faire face à l’impact de la crise sur l’économie mondiale. Il a également déclaré que le groupe « saluer toutes les initiatives pertinentes et constructives qui soutiennent une paix globale, juste et durable en Ukraine » cela respecterait les principes de la Charte des Nations Unies.