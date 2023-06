La déclaration explosive de Holly Willoughby sur le drame de Phil Schofield dans son intégralité alors qu’elle revient à This Morning

HOLLY Willoughby a refoulé ses larmes et a semblé secouée en faisant une déclaration sur le scandale Phillip Schofield dans l’émission This Morning d’aujourd’hui.

Soutenue par la co-star Josie Gibson, qui s’est assise à côté d’elle pour se rassurer, Holly a profondément inspiré avant de livrer son monologue à la caméra.

TVI

Holly Willoughby a finalement abordé la liaison de Phillip Schofield dans l’émission d’aujourd’hui Ce matin[/caption]

Elle a dit: «Bien, respirez profondément. Tout d’abord, ça va ? Je l’espère.

« C’est en effet très étrange d’être assis ici sans Phil et j’imagine que vous vous sentiez peut-être beaucoup comme moi. Secoué, troublé, déçu, inquiet pour le bien-être des gens de tous les côtés de ce qui se passe et plein de questions.

«Nous tous à This Morning avons donné notre amour et notre soutien à quelqu’un qui ne disait pas la vérité, qui a agi d’une manière qu’il a lui-même senti qu’il devait démissionner d’ITV et quitter une carrière qu’il aimait. C’est beaucoup à traiter.

«Il est tout aussi difficile de voir les conséquences que cela a sur leur propre santé mentale. Je pense que ce qui nous unit tous maintenant, c’est le désir de guérir pour la santé et le bien-être de chacun. J’espère qu’alors que nous commençons ce nouveau chapitre et que nous retournons dans un lieu de chaleur et de magie que le spectacle détient pour nous tous, nous pourrons trouver de la force les uns dans les autres.

« Et du fond du cœur, puis-je simplement vous dire merci pour tous vos gentils messages et merci d’être ici ce matin. Moi-même, Josie, Dermot, Alison, Craig et chaque personne qui travaille sur cette émission continuera à travailler dur chaque jour pour vous offrir l’émission que nous aimons.

Après avoir terminé le discours, elle a été réconfortée par une Josie émue qui a fait un gros câlin à son amie.

Malgré l’inconfort et la vulnérabilité visibles de Holly lorsqu’elle a finalement abordé la situation dont elle a été partiellement détachée pendant des vacances en famille au Portugal, les téléspectateurs n’ont pas été impressionnés.

Sur Twitter, il y avait de nombreuses affirmations selon lesquelles elle avait « jeté Phillip sous le bus » et n’avait pas répondu aux questions qu’ils voulaient savoir, à savoir ce qu’elle savait ou ne savait pas concernant l’affaire de Phillip.

La star de la télévision a été absente du plateau au cours des deux dernières semaines – au cours desquelles son ancien copain Phillip, 61 ans, a dévoilé sa liaison avec un coureur ITV beaucoup plus jeune.

Phillip, qui était marié à l’époque, a qualifié la relation de « imprudente mais pas illégale ».

Il a insisté auprès du Sun sur le fait que Holly n’était pas au courant de sa liaison.

Il a dit : « J’ai perdu mon meilleur ami. Holly ne savait pas. Et elle a été l’un des premiers textos que j’ai envoyé pour dire « Je suis tellement désolé de t’avoir menti. »

Les appels téléphoniques impliquant le public seront soigneusement contrôlés par le personnel de production à la suite du scandale afin de filtrer toute tentative d’explosion des téléspectateurs.

Et les segments d’interaction où les téléspectateurs envoient des images et des publications sur les réseaux sociaux sont mis en pause pour éviter le risque que tout abus ne soit ciblé sur les présentateurs.

Plus tard dans la semaine, Holly sera rejointe par le présentateur irlandais Craig Doyle, tandis qu’Alison Hammond et Dermot O’Leary seront de retour pour leur créneau habituel vendredi.

TVI

Josie Gibson a étreint Holly après avoir terminé son discours[/caption]