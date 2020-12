«L’humour et l’esprit combatif» de Dame Barbara Windsor ont été salués par son mari Scott Mitchell, après sa mort jeudi à l’âge de 83 ans.

La légende d’EastEnders et de Carry On a reçu un diagnostic de maladie d’Alzheimer en 2014, mais a gardé son état secret jusqu’à ce que les symptômes commencent à apparaître en 2018.

Malheureusement, son état s’était aggravé ces derniers mois et elle est décédée jeudi à 20 h 35 dans une maison de retraite de Londres.

Scott a rendu hommage à sa femme, en disant à quel point il chérissait les dernières semaines de sa vie et qu’il était resté à son chevet pendant les sept derniers jours avant qu’elle ne décède paisiblement.

Il a dit que les dernières semaines de Barbara étaient « typiques de la façon dont elle a vécu sa vie » et « pleines d’humour, de drame et de combativité jusqu’à la fin ».







(Image: Getty Images Europe)



Dans une déclaration à la suite de sa triste mort, Scott a déclaré: «Son décès était dû à la maladie d’Alzheimer / démence et Barbara est finalement décédée paisiblement et j’ai passé les sept derniers jours à ses côtés.

« Moi-même, sa famille et ses amis se souviendront de Barbara avec amour, sourire et affection pour les nombreuses années de son amour, de son plaisir, de son amitié et de sa luminosité qu’elle a apporté à toutes nos vies et le divertissement qu’elle a offert à tant de milliers d’autres au cours de sa carrière. . «

Il a continué en partageant des détails sur la façon dont elle se battait jusqu’à la fin et qu’elle avait toujours son humour pour la faire sourire.







(Image: PA)



«Les dernières semaines de Barbara ont été typiques de la façon dont elle a vécu sa vie. Plein d’humour, de drame et de combativité jusqu’à la fin.

«Ce n’est pas la fin que méritent Barbara ou toute autre personne vivant avec cette maladie très cruelle. Je serai toujours immensément fier du courage, de la dignité et de la générosité de Barbara face à sa propre maladie et en essayant d’aider les autres en sensibilisant le public aussi longtemps que possible. elle pourrait. «







(Image: Getty Images)



Scott a poursuivi: « Merci à tous les drs, infirmières et soignants qui sont des anges à la maison de soins pour votre gentillesse et votre attention envers Barbara et moi tout au long de son séjour avec vous. Vous êtes mes héros.

«Et ma gratitude envers notre famille, nos amis et tout le monde dans les médias et le grand public pour tous les bons voeux et le soutien chaleureux qui ont été montrés à Barbara au cours des dernières années au cours de sa maladie. Barbara a profondément apprécié cela.

Il a poursuivi: «Puissiez-vous reposer en paix maintenant mon précieux Bar. J’ai perdu ma femme, ma meilleure amie et âme sœur et mon cœur ou ma vie ne ressentiront jamais la même chose sans vous.

« Je ne ferai aucune autre déclaration et j’ai maintenant besoin de temps pour pleurer cette douloureuse perte personnelle. »

