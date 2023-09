La déclaration du G20 sur la pointe des pieds autour de l’invasion russe de l’Ukraine : « Pas la plateforme pour résoudre les problèmes géopolitiques »

Une déclaration publiée samedi par le Groupe des 20 ne semble pas condamner la Russie pour l’invasion de l’Ukraine – une différence frappante par rapport à la déclaration du groupe sur la guerre de l’année dernière.

Le sommet, qui s’est ouvert samedi à New Delhi, en Inde, n’a réuni ni le Chinois Xi Jinping ni le président russe Vladimir Poutine. Les deux dirigeants ont décidé de ne pas venir cette année, malgré leur éligibilité.

Même si le G20 a reconnu « les souffrances humaines et les impacts négatifs supplémentaires de la guerre en Ukraine », sa déclaration ne contient aucun langage dur à l’égard de la Russie.

» Concernant la guerre en Ukraine, tout en rappelant les discussions de Bali, nous avons réitéré nos positions nationales et les résolutions adoptées au Conseil de sécurité et à l’Assemblée générale de l’ONU. […] et a souligné que tous les États doivent agir d’une manière compatible avec les buts et principes de la Charte des Nations Unies dans son intégralité », indique la déclaration commune.

« Tous les Etats doivent s’abstenir de la menace ou du recours à la force pour rechercher une acquisition territoriale contre l’intégrité territoriale et la souveraineté ou l’indépendance politique de tout Etat », ajoute le communiqué. « Le recours ou la menace de recours à des armes nucléaires est inadmissible. »

Dans sa déclaration, le G20 a souligné que l’objectif de son forum était davantage les discussions économiques que les questions de sécurité. Ils ont évoqué la manière dont la guerre russo-ukrainienne a nui à l’approvisionnement alimentaire mondial et à la sécurité énergétique, entre autres problèmes, mais ont conclu qu’« il y avait différents points de vue et évaluations de la situation ».

« Réaffirmant que le G20 est le premier forum de coopération économique internationale, et reconnaissant que même si le G20 n’est pas la plate-forme pour résoudre les problèmes géopolitiques et de sécurité, nous reconnaissons que ces problèmes peuvent avoir des conséquences significatives sur l’économie mondiale », a ajouté le groupe.

La déclaration de Milquetoast constitue une différence radicale par rapport à la déclaration du groupe lors du sommet de Bali en novembre dernier.

« [This group] déplore dans les termes les plus énergiques l’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine et exige son retrait complet et inconditionnel du territoire ukrainien », indique le communiqué. « La plupart des membres ont fermement condamné la guerre en Ukraine et ont souligné qu’elle causait d’immenses souffrances humaines et exacerbait fragilités existantes dans l’économie mondiale – limitation de la croissance, augmentation de l’inflation, perturbation des chaînes d’approvisionnement, aggravation de l’insécurité énergétique et alimentaire et augmentation des risques pour la stabilité financière. »

Le sommet se termine dimanche. L’ordre du jour du groupe pour le week-end comprend la sécurité alimentaire, les infrastructures publiques numériques et les alternatives aux combustibles fossiles.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.