La déclaration d’indépendance de la mode de Michelle Obama

A provoqué un kerfuffle avec un bustier zippé Brandon Maxwell et un pantalon cargo assorti portés sur un t-shirt blanc à manches longues, et un tailleur-pantalon en velours Balmain associé à un t-shirt Diana Ross personnalisé à San Francisco (un clin d’œil malin à Mme . La fille de Ross, Tracee Ellis Ross, qui faisait l’interview).

Et culminé par un jean Balmain oversize délavé porté avec un haut noir Marine Serre avec une écharpe en soie imprimée drapée sur le buste.

Oh, et il y avait aussi des cuirs écologiques Palmer Harding et une combinaison Stella McCartney.

Comme pour le livre lui-même, qui mélange des anecdotes intimes avec des conseils sur la façon de gérer l’anxiété, la pression et le doute de soi, les vêtements semblent personnels ; la garde-robe de quelqu’un qui a ignoré les filtres et a décidé de s’habiller pour elle-même plutôt que de s’habiller pour plaire (ou peut-être juste pour ne pas contrarier) le plus grand nombre possible d’électeurs. Qu’on aime ou non les coupes, on ne peut nier que Mme Obama semblait s’amuser avec ce qu’elle portait. Elle modélisait un type de choix différent, celui qui privilégiait une expression de soi énergique plutôt que de s’intégrer. Ses vêtements ont sauté. Ils étaient inattendus.

Après tout, comme elle l’a écrit dans « La lumière que nous portons », pendant huit ans, elle a dû rester « prudente avec mon image », consciente que, comme ce qu’elle appelait une « seule » (la seule première dame noire, la seule première noire noire avocate, etc.), elle marchait sur une ligne fine entre la tradition et l’avenir ; entre ce qui était arrivé avant et ce qui pourrait être. Chaque choix qu’elle faisait était considéré comme un bien public, et cela s’étendait à chaque article qu’elle portait et à chaque décision de style qu’elle prenait.