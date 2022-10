La déclaration des droits de l’IA et la réparation des pipelines Nord Stream

Les nouvelles: Le président américain Biden a dévoilé aujourd’hui une nouvelle déclaration des droits de l’IA, qui décrit cinq protections que les Américains devraient avoir à l’ère de l’IA. Biden a par le passé appelé à de meilleures garanties de confidentialité et à ce que les entreprises technologiques cessent de collecter des données. Mais les États-Unis, qui abritent certaines des plus grandes entreprises de technologie et d’IA au monde, ont jusqu’à présent été l’un des seuls pays occidentaux à ne pas avoir de directives claires sur la manière de protéger leurs citoyens contre les dommages causés par l’IA.

Pourquoi est-ce important: L’IA est une technologie puissante qui transforme nos sociétés. L’annonce est la vision de la Maison Blanche sur la façon dont le gouvernement américain ainsi que les entreprises technologiques et les citoyens devraient travailler ensemble pour tenir l’IA responsable. Cependant, les critiques disent que le plan manque de mordant et que les États-Unis ont besoin d’une réglementation encore plus stricte autour de l’IA. Lire l’histoire complète.

—Melissa Heikkila

Voici comment les gazoducs Nord Stream pourraient être réparés

Ce qui s’est passé: Jusqu’à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les gazoducs Nord Stream 1 et 2 étaient un élément clé de l’infrastructure énergétique européenne. La Russie a depuis utilisé Nord Stream comme un pion géopolitique en représailles aux sanctions économiques qui lui ont été imposées, et fin septembre, des dommages inattendus ont causé quatre fuites dans le système de pipeline sous-marin. Tout le monde, sauf la Russie, pense qu’il s’agit d’un sabotage délibéré pour presser l’approvisionnement en gaz avant une pénurie hivernale délicate en Europe, et maintenant la course est lancée pour réparer les pipelines vitaux avant l’hiver, si c’est même possible.

Quels sont les dégâts ? Toute mission sera un défi sans précédent pour le secteur pétrolier et gazier, nécessitant une robotique complexe et une ingénierie imaginative. Bien que nous ne sachions même pas avec certitude à quel point la situation est grave à ce stade, les dégâts devraient être importants et pourraient prendre des mois – et beaucoup d’argent – à réparer. Et même si des réparations peuvent être effectuées, il est peu probable que Nord Stream reprenne ses approvisionnements de si tôt. Lire l’histoire complète.

—Chris Stokel-Walker

Préparez-vous pour la prochaine génération d’IA



Juste au moment où la communauté de l’IA se concentrait sur les progrès étonnants des systèmes de conversion de texte en image, nous passons déjà à la prochaine frontière : le texte en vidéo.

À la fin de la semaine dernière, Meta a dévoilé Make-A-Video, une IA qui génère des vidéos de cinq secondes à partir d’invites textuelles. Le développement est une percée dans l’IA générative qui soulève également des questions éthiques difficiles, suscitant des craintes qu’il pourrait être exploité comme un outil puissant pour créer et diffuser de la désinformation. Lire l’histoire complète.

