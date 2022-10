La déclaration des droits de l’IA de la Maison Blanche cherche à réduire les biais de l’IA

C’est une grosse semaine pour les Américains qui tirent la sonnette d’alarme sur l’intelligence artificielle.

Mardi matin, la Maison Blanche a publié ce qu’elle appelle un “plan directeur” pour une déclaration des droits de l’IA qui décrit comment le public doit être protégé contre les systèmes algorithmiques et les dommages qu’ils peuvent produire – qu’il s’agisse d’un algorithme de recrutement qui favorise les CV des hommes par rapport à ceux des femmes. ou un algorithme hypothécaire qui discrimine les emprunteurs latinos et afro-américains.

La déclaration des droits énonce cinq protections que le public mérite. Ils se résument à ceci : l’IA doit être sûre et efficace. Cela ne devrait pas être discriminatoire. Cela ne devrait pas violer la confidentialité des données. Nous devrions savoir quand l’IA est utilisée. Et nous devrions pouvoir nous retirer et parler à un humain lorsque nous rencontrons un problème.

C’est assez basique, non ?

En fait, en 2019, j’ai publié une déclaration des droits sur l’IA très similaire ici chez Vox. C’était un effort participatif : j’ai demandé à 10 experts à la pointe des enquêtes sur les méfaits de l’IA de nommer les protections que le public mérite. Ils sont venus avec les mêmes idées fondamentales.

Maintenant, ces idées ont l’imprimatur de la Maison Blanche, et les experts sont enthousiasmés par cela, même s’ils sont quelque peu déçus.

“J’ai souligné ces problèmes et proposé les principes clés d’une déclaration des droits algorithmique dans mon livre de 2019 Un guide humain sur l’intelligence artificielle», m’a dit Kartik Hosanagar, professeur de technologie à l’Université de Pennsylvanie. “C’est bien de voir enfin une déclaration des droits de l’IA sortir près de quatre ans plus tard.”

Il est important de réaliser que la Déclaration des droits de l’IA n’est pas une loi contraignante. Il s’agit d’un ensemble de recommandations auxquelles les agences gouvernementales et les entreprises technologiques peuvent volontairement se conformer – ou non. C’est parce qu’il a été créé par le Bureau de la politique scientifique et technologique, un organe de la Maison Blanche qui conseille le président mais ne peut pas faire avancer les lois.

Et l’application des lois – qu’il s’agisse de nouvelles lois ou de lois déjà en vigueur – est ce dont nous avons vraiment besoin pour rendre l’IA sûre et équitable pour tous les citoyens.

“Je pense qu’il va y avoir une situation de carotte et de bâton”, Meredith Broussard, professeur de journalisme de données à NYU et auteur de Non-intelligence artificielle, m’a dit. « Il va y avoir une demande de conformité volontaire. Et puis nous allons voir que cela ne fonctionne pas – et il va donc y avoir un besoin d’application.

La déclaration des droits de l’IA est principalement un outil pour éduquer l’Amérique

La meilleure façon de comprendre le document de la Maison Blanche pourrait être un outil pédagogique.

Au cours des dernières années, l’IA s’est développée à un rythme si rapide qu’elle a dépassé la capacité de la plupart des décideurs politiques à comprendre, sans parler de réglementer, le domaine. Le projet de déclaration des droits de la Maison Blanche clarifie bon nombre des plus gros problèmes et explique bien à quoi cela pourrait ressembler pour se prémunir contre ces problèmes, avec des exemples concrets.

L’Algorithmic Justice League, une organisation à but non lucratif qui rassemble des experts et des militants pour demander des comptes à l’industrie de l’IA, a noté que le document peut améliorer les connaissances technologiques au sein des agences gouvernementales.

Ce plan fournit les principes nécessaires et partage les actions potentielles. C’est un outil pour éduquer les agences chargées de protéger et de faire progresser nos droits civils et nos libertés civiles. Ensuite, nous avons besoin que les législateurs élaborent une politique gouvernementale qui transpose ce plan dans la loi.

8/ – Ligue de justice algorithmique (@AJLUnited) 4 octobre 2022

Julia Stoyanovich, directrice du NYU Center for Responsible AI, m’a dit qu’elle était ravie de voir la déclaration des droits mettre en évidence deux points importants : les systèmes d’IA devraient fonctionner comme annoncé, mais beaucoup ne le font pas. Et quand ils ne le font pas, nous devrions nous sentir libres de arrêtez simplement de les utiliser.

“J’ai été très heureuse de voir que le projet de loi traite en bonne place de l’efficacité des systèmes d’IA”, a-t-elle déclaré. « De nombreux systèmes qui sont largement utilisés aujourd’hui ne fonctionnent tout simplement pas, au sens significatif du terme. Ils produisent des résultats arbitraires et ne sont pas soumis à des tests rigoureux, et pourtant ils sont utilisés dans des domaines critiques tels que l’embauche et l’emploi.

La déclaration des droits nous rappelle également qu’il y a toujours “la possibilité de ne pas déployer le système ou de retirer un système de son utilisation”. Cela semble presque trop évident pour être dit, mais l’industrie technologique a prouvé qu’elle avait besoin de rappels que certaines IA ne devraient tout simplement pas exister.

« Nous devons développer une culture consistant à spécifier rigoureusement les critères par rapport auxquels nous évaluons les systèmes d’IA, à tester les systèmes avant leur déploiement et à les retester tout au long de leur utilisation pour nous assurer que ces critères sont toujours respectés. Et les retirer de l’utilisation si les systèmes ne fonctionnent pas », a déclaré Stoyanovich.

Quand les lois nous protégeront-elles réellement ?

Le public américain, regardant l’Europe de l’autre côté de l’étang, pourrait être pardonné pour un peu de nostalgie cette semaine.

Alors que les États-Unis viennent de publier une liste de base de protections, l’UE a publié quelque chose de similaire en 2019, et elle passe déjà à des mécanismes juridiques pour faire respecter ces protections. La loi sur l’IA de l’UE, ainsi qu’un projet de loi récemment dévoilé appelé directive sur la responsabilité en matière d’IA, donneront aux Européens le droit de poursuivre les entreprises en dommages-intérêts si elles ont été lésées par un système automatisé. C’est le genre de mesure législative qui pourrait en fait changer la structure des incitatifs de l’industrie.

“L’UE est absolument en avance sur les États-Unis en termes de création d’une politique de réglementation de l’IA”, a déclaré Broussard. Elle espère que les États-Unis rattraperont leur retard, mais a noté que nous n’avons pas nécessairement besoin de beaucoup de nouvelles lois. «Nous avons déjà des lois dans les livres pour des choses comme la discrimination financière. Nous avons maintenant des systèmes automatisés d’approbation des prêts hypothécaires qui discriminent les candidats de couleur. Nous devons donc appliquer les lois qui sont déjà dans les livres.

Aux États-Unis, une nouvelle législation est en préparation, comme l’Algorithmic Accountability Act de 2022, qui exigerait la transparence et la responsabilité des systèmes automatisés. Mais Broussard a averti qu’il n’est pas réaliste de penser qu’il y aura une seule loi qui pourra réglementer l’IA dans tous les domaines dans lesquels elle est utilisée, de l’éducation aux prêts en passant par les soins de santé. “J’ai abandonné l’idée qu’il y aura une loi qui va tout régler”, a-t-elle déclaré. “C’est tellement compliqué que je suis prêt à faire des progrès progressifs.”

Cathy O’Neil, l’auteur de Armes de destruction mathématique, fait écho à ce sentiment. Les principes de la Déclaration des droits de l’IA, a-t-elle déclaré, “sont de bons principes et ils sont probablement aussi précis que possible”. La question de savoir comment les principes seront appliqués et respectés dans des secteurs particuliers est la prochaine chose urgente à aborder.

« Lorsqu’il s’agit de savoir comment cela se passera pour un processus décisionnel spécifique avec des lois anti-discrimination spécifiques, c’est une toute autre chose ! Et très excitant à réfléchir ! dit O’Neil. “Mais cette liste de principes, si elle est suivie, est un bon début.”