La Déclaration des droits de Dominic Raab menacée alors que le nouveau secrétaire à la Justice reconnaît d’autres « priorités »

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

La déclaration controversée des droits de Dominic Raab est menacée alors que son successeur élabore ses propres plans pour le ministère de la Justice surchargé.

Le nouveau secrétaire à la Justice, Alex Chalk KC, n’a pas publiquement soutenu la loi – ni ne s’est engagé à la poursuivre – lorsqu’il a été interrogé au Parlement mardi. Il a également reconnu que son ministère avait d’autres « priorités ».

La loi controversée – qui abolirait la loi sur les droits de l’homme – a été présentée au parlement en juin dernier mais a été bloquée à la suite de l’effondrement du gouvernement de Boris Johnson. Il a été mis de côté par Liz Truss, puis relancé lorsque M. Raab a été renommé secrétaire à la justice par Rishi Sunak.

Mais la démission de M. Raab le mois dernier a remis son avenir en doute, selon des sources du ministère de la Justice L’indépendant M. Raab avait été le seul moteur de la Déclaration des droits.

Cela a suscité des divisions au sein du Parti conservateur, plusieurs ministres actuels et anciens exprimant en privé leur aversion envers ce que certains ont qualifié de «projet de loi vaniteux».

Le manifeste électoral des conservateurs de 2019 promettait de « mettre à jour la loi sur les droits de l’homme », mais ne proposait pas de l’abolir ni de créer une déclaration des droits.

Interrogé sur la question de savoir si l’avancement de la loi restait la politique du gouvernement mardi, M. Chalk a déclaré à la Chambre des communes: « J’examine attentivement l’ensemble des travaux du ministère avant d’établir des plans détaillés. »

Il a déclaré que les droits de l’homme « sont importants » et a reconnu que le ministère de la Justice avait de nombreuses autres priorités, notamment les arriérés judiciaires, le système pénitentiaire, les pénuries de personnel de probation et le nouveau projet de loi sur les victimes et les prisonniers.

Le député conservateur Sir Bob Neill, qui préside la commission parlementaire de la justice, a suggéré que ces questions seraient les «meilleures priorités» du gouvernement plutôt que la déclaration des droits.

« Ce qui est vraiment important, ce sont les priorités qui affectent la vie quotidienne des gens dans leurs interactions avec le système judiciaire – s’assurer que nous avons des tribunaux pleinement efficaces et fonctionnels, un système pénitentiaire efficace et humain », a-t-il ajouté.

M. Chalk a déclaré que ses « points très puissants » seraient « gardés à l’esprit » lorsqu’il examinerait le travail du ministère de la Justice.

Un rapport indépendant sur les allégations selon lesquelles M. Raab aurait intimidé des fonctionnaires, ce qui a déclenché sa démission le mois dernier, a fait allusion au conflit interne déclenché par sa tentative d’abolir la loi sur les droits de l’homme.

Dominic Raab démissionne de son poste de vice-Premier ministre après une enquête sur l’intimidation

Faisant référence aux plaintes qui ont été enregistrées entre novembre et décembre 2022, Adam Tolley KC a écrit : « Les priorités politiques du vice-premier ministre comprenaient la Déclaration des droits et la réforme du système de libération conditionnelle.

« Le DPM a perçu ce qu’il a décrit comme une » résistance culturelle « à ces politiques, entre autres. »

Le rapport indique que les fonctionnaires ont « rejeté catégoriquement » la demande et ont déclaré qu’ils étaient dans l’obligation « de donner des conseils éclairés et impartiaux ».

Des parlementaires de tous les horizons politiques, des avocats et des organisations de défense des droits de l’homme ont également exprimé des inquiétudes quant au fait que la Déclaration des droits serait illégale, irréalisable et nuirait à la capacité de chacun en Grande-Bretagne à faire respecter ses libertés fondamentales.

Même les députés conservateurs qui soutiennent idéologiquement la loi se sont demandé si elle pouvait ou devait être avancée, car le temps parlementaire pour promulguer une série d’autres projets de loi s’épuise avant les prochaines élections générales.

En janvier, un comité multipartite de députés et de pairs a appelé à l’abandon de la Déclaration des droits, tout en avertissant qu’elle affaiblirait les tribunaux britanniques et entraînerait le règlement de davantage d’affaires à Strasbourg.

La commission mixte des droits de l’homme du Parlement (JCHR) a déclaré qu’il y avait une opposition « écrasante » et une « justification inadéquate » pour les plans.

Un rapport a révélé qu’une consultation officielle, un appel à preuves et une enquête ont révélé que les partisans constituaient une « infime minorité » de l’ensemble des répondants, et qu’il n’y avait aucune preuve que la Déclaration des droits atteindrait des objectifs déclarés tels que la protection de la liberté d’expression, le renforcement de la souveraineté parlementaire et l’autonomisation tribunaux britanniques.

Les plans ont également été attaqués par des défenseurs des victimes, dont Dame Vera Baird KC, qui a démissionné de son poste de commissaire aux victimes pour l’Angleterre et le Pays de Galles en septembre après que M. Raab aurait bloqué sa reconduction.

Dans une lettre accablante, elle a déclaré que la Déclaration des droits « menace si gravement les droits humains des victimes qu’elle sape le peu de progrès que la loi sur les victimes est censée apporter ».