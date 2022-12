La déclaration des Cowboys gagne; Les espoirs des Packers en séries éliminatoires sont toujours vivants; Les Lions tombent à plat : 3 vers le haut, 3 vers le bas

Geoff Schwartz Analyste des paris sportifs FOX

Un week-end plein de foot programmé autour des vacances, quoi de mieux ! Quelles équipes ont vu le Père Noël ce week-end et lesquelles ont fait venir le Grinch ?

Consultez mon rapport de hausse et de baisse des stocks de la semaine 16.

EN HAUT

Bengals de Cincinnati

Les Bengals sont la meilleure équipe de l’AFC avant les deux dernières semaines de la saison. Ils ont remporté sept matchs consécutifs, dont une victoire contre les Chiefs. L’offensive des Bengals semble imparable avec Joe Burrow lançant des fléchettes sur le terrain. Ce qui a amélioré leur attaque cette saison, c’est qu’ils se sont beaucoup moins appuyés sur la passe 50/50 sur la touche pour leurs options de passes explosives. Au lieu de cela, Burrow mène une attaque par la passe plus méthodique avec la possibilité pour leurs meneurs de jeu de créer une fois le ballon entre leurs mains. Les Bengals associent leur attaque à une solide défense qui se situe juste en dehors du top 10 en termes d’efficacité. Cependant, ils sont superbes dans la seconde moitié des matchs et sont capables de réprimer l’attaque adverse quand cela compte le plus. La meilleure “chose” que font les Bengals, c’est qu’ils ne font pas d’erreurs. Ils ne retournent pas beaucoup le ballon. Ils ne font pas d’erreurs mentales. Ils n’ont pas de couvertures soufflées en défense. Il y a de la qualité à ne pas perdre de parties et à laisser votre adversaire faire ces erreurs.

Emballeurs de Green Bay

C’est un miracle de Noël. Les Packers de Green Bay, laissés pour morts il y a à peine trois semaines après leur huitième défaite de la saison, sont actuellement à portée de main pour une place de wild card. Les Packers ont remporté trois matchs de suite, battant les Dolphins de Miami dimanche pour une impressionnante sixième victoire de la saison. Avec la défaite des Lions, des Giants et des Seahawks, cette victoire de dimanche ne ramène les Packers qu’à un match pour la dernière place de joker avec deux matchs à domicile pour terminer la saison.

Les Packers sont arrivés à ce point avec une facilité dans le calendrier avant le match de Miami, y compris en tête des Rams avec Baker Mayfield. Cependant, la victoire de dimanche est l’une de celles qui propulsent les équipes vers les séries éliminatoires. Les Packers semblaient destinés à une défaite à la fin du deuxième quart. Ils étaient en baisse de 10. Leur attaque était tellement décousue. Aaron Rodgers n’a pas pu trouver de récepteurs ouverts, et quand il l’a fait, quelqu’un l’a laissé tomber. Le jeu de course a été aléatoire. La défense se faisait entailler par l’offensive des Dolphins et n’avait pas été arrêtée de tout le match. Cependant, les Packers ont forcé un échappé vers la mi-temps, l’ont transformé en trois points et n’ont pas regardé en arrière. Ils ont marqué pour ouvrir la seconde mi-temps, ont forcé trois interceptions de Tua Tagovailoa et ont remporté le match par six points. Les Packers ont besoin d’aide devant eux, mais ils sont de retour à la chasse.

“C’était spécial” – Aaron Rodgers discute de la victoire des Packers Aaron Rodgers parle avec Pam Oliver de la victoire des Packers de Green Bay qui maintient son équipe dans la chasse aux séries éliminatoires.

Cowboys de Dallas

Dans ce qui semble être un événement rare, les Cowboys ont remporté un match qu’ils étaient censés gagner. Le Dallas a accueilli le quart-arrière vedette manquant des Eagles, Jalen Hurts, et Dallas avait besoin de ce match pour prouver qu’il était un concurrent dans la NFC. Dak Prescott a lancé une interception précoce, puis s’est installé pour une performance exceptionnelle contre une bonne défense des Eagles, terminant 27 sur 35 pour 347 verges et trois touchés. Le jeu de course des Cowboys a également ajouté plus de 100 verges.

La défensive des Cowboys a quelque peu régressé et n’a pas particulièrement bien joué contre Philadelphie. Cela m’inquiéterait en séries éliminatoires. Ce que les Cowboys ont fait, c’est des revirements forcés, dont trois étaient des échappés des Eagles. La partie la plus importante de cette victoire était la confiance qu’elle donnera aux Cowboys avant les séries éliminatoires. Ils sont presque enfermés dans les cinq têtes de série et se rendront au vainqueur de la NFC Sud pour le week-end wild card sachant qu’ils ont déjà battu la tête de série unique de la NFC. C’est puissant.

Dak Prescott lance trois touchés alors que les Cowboys devancent les Eagles dans un thriller Dak Prescott a remporté son match A en lançant pour 347 verges et trois touchés lors de la victoire des Cowboys de Dallas sur les Eagles de Philadelphie.

VERS LE BAS

Les quarts-arrière Wilson

Zach Wilson des Jets et Russell Wilson des Broncos sont les deux pires quarts partants de la NFL. Les deux ont été mis au banc ce week-end et les deux ne devraient pas en jouer un autre cette saison. Zach Wilson a clairement régressé dans cette deuxième saison, ce qui est difficile à faire étant donné qu’il n’était pas si bon en tant que recrue. Russell Wilson a complètement brûlé cette saison, et le commerce des Broncos pour lui ressemble à l’un des pires de l’histoire de la ligue. Ce que les deux ont en commun, c’est qu’il semble qu’ils ne soient pas populaires dans les vestiaires, ce qui aggrave leur situation.

Les joueurs comprennent que certains de leurs coéquipiers ne sont pas bons. Mais si vous êtes mauvais, vous feriez mieux d’être sympathique, sinon tout le monde vous ignorera. Et si vous êtes mauvais, vous feriez mieux de prendre vos responsabilités. Les joueurs peuvent vivre avec des joueurs pauvres qui prennent leurs responsabilités et travaillent pour s’améliorer. Voyons-nous cela avec l’un ou l’autre Wilson? Ces deux quarts doivent s’asseoir pour le reste de la saison 2022, se reposer mentalement et se préparer pour 2023.

Lions de Détroit

Juste au moment où l’Amérique commence à accumuler des éloges bien mérités sur les Lions, ils se transforment en Lions. Les Lions ont entamé leur compétition en Caroline contre les Panthers avec six victoires en sept matchs. Ils ont battu les Packers, les Giants, les Jaguars, les Vikings et les Jets. Des adversaires de qualité et des victoires de qualité. Puis est venu dimanche, lorsque les Panthers se sont bottés les fesses 37-23, et le match n’a même pas semblé proche d’une différence de 14 points. Les Panthers, menés par Sam Darnold, avaient 570 verges en attaque. Les Panthers ont eu deux demis offensifs qui ont gagné plus de 100 verges. La défense des Panthers n’a pas permis aux Lions de précipiter le ballon efficacement et a rendu difficile pour Jared Goff de se mettre à l’aise dans la poche. Cette défaite nuit aux chances des Lions en séries éliminatoires, car leur compétition pour une place de joker a également été perdue. Si les Lions avaient gagné, ils seraient maîtres de leur destin. Maintenant, ils doivent gagner et obtenir de l’aide, pas le meilleur endroit où être.

Les Panthers accumulent 320 verges au sol lors de la victoire sur les Lions Les Panthers de la Caroline ont fait une déclaration, se précipitant pour 320 verges et trois touchés dans une victoire de 37-23 sur les Lions de Detroit.

Dauphins de Miami

Les Dolphins avaient une fiche de 8-3 et les chouchous de la NFL après onze semaines. Il a été question que les Dolphins remportent la division et puissent se battre pour le titre de l’AFC. Tua avait une discussion sur le MVP. Tyreek Hill était sur la bonne voie pour remporter le titre de joueur offensif de l’année. Un mois plus tard et les Dolphins se battent pour les séries éliminatoires après quatre défaites consécutives. Ce ne sont pas les pertes qui m’inquiètent. Ils ont une fiche de 8-7 et probablement là où vous vous attendriez à ce qu’ils soient après 15 matchs avec un nouvel entraîneur, de nouveaux éléments d’alignement non prouvés. C’est la façon dont ils perdent qui est le souci.

Tua est revenu au quart-arrière que la plupart d’entre nous croyaient qu’il était. Il est très bon dans la structure de l’attaque, mais en dehors de cela, il va avoir du mal. Il ne voit pas aussi bien la défense le mois dernier et ses trois interceptions en seconde période contre les Packers ont coûté le match à son équipe. Il n’y a pas de solution non plus. C’est des choses basiques. Renverse et ne lit pas les couvertures. Il doit s’améliorer rapidement ou l’équipe ne participera pas aux séries éliminatoires.

Les meilleures histoires de FOX Sports :

Geoff Schwartz a joué huit saisons dans la NFL pour cinq équipes différentes. Il a commencé comme tacle droit pour l’Université de l’Oregon pendant trois saisons et a été sélectionné dans la deuxième équipe All-Pac-12 sa dernière année. Il est analyste NFL pour FOX Sports. Suivez-le sur Twitter @GeoffSchwartz.

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Cowboys de Dallas Emballeurs de Green Bay Bengals de Cincinnati