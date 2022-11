La déclaration de Jeremy Hunt pourrait déclencher d’énormes augmentations de la taxe d’habitation

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Les ménages pourraient faire face à des hausses massives de la taxe d’habitation dans le cadre d’un plan considéré comme étant à l’étude par Rishi Sunak et le chancelier Jeremy Hunt alors qu’ils luttent pour combler un trou noir de 60 milliards de livres sterling dans les finances publiques.

On dit que les ministres «pensent à l’impensable» alors qu’ils tentent de trouver un moyen d’équilibrer les comptes dans la déclaration cruciale d’automne du 17 novembre de M. Hunt, qui devrait définir un programme d’austérité de réductions de dépenses et de hausses d’impôts.

Alors que l’on s’attend à ce qu’ils augmentent les prestations sociales et les retraites en fonction de l’inflation pour un coût de 11 milliards de livres sterling, le Premier ministre et la chancelière envisageraient une série d’augmentations d’impôts.

Cependant, les observateurs de Westminster notent que les chanceliers proposent régulièrement des taxes punitives et dépensent des mesures dans les médias dans les jours précédant un budget, afin de pouvoir éventuellement présenter leurs plans réels comme étant moins brutaux que prévu.

Les idées avancées aujourd’hui incluent la suppression du plafond de 2,99% sur les hausses annuelles des taxes d’habitation au-dessus desquelles les autorités locales anglaises sont tenues d’organiser des référendums.

La suppression du plafond permettrait aux mairies d’imposer des hausses proches du taux d’inflation, actuellement de 10,1 %.

Avec une charge annuelle moyenne de 1 966 £ pour une propriété de la bande D en Angleterre, une augmentation de 10 % de la taxe d’habitation ajouterait près de 200 £ aux factures des ménages.

D’autres options envisagées sont censées inclure une augmentation du taux d’imposition maximal de 45p pour les hauts revenus, le ramenant potentiellement au niveau de 50p hérité du gouvernement travailliste en 2010.

Ou M. Hunt pourrait lever des fonds en abaissant le seuil du taux maximum en dessous de son niveau actuel de 150 000 £ pour attirer davantage de travailleurs à revenu élevé.

Le taux a été controversé à 40p par Kwasi Kwarteng dans son mini-budget de septembre pour être rétabli à 45p quelques jours plus tard après une réponse paniquée du marché.

On pense déjà que M. Sunak et M. Hunt envisagent de prolonger le gel actuel des seuils d’imposition sur le revenu au-delà de 2025/6, entraînant des millions de travailleurs dans des tranches plus élevées à mesure que l’inflation augmente.