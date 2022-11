La déclaration de Jeremy Hunt met en scène une chute «sombre» du niveau de vie

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

La Grande-Bretagne fait face à la plus forte baisse du niveau de vie depuis des générations, car le chancelier a confirmé que le Royaume-Uni est maintenant dans une récession qui devrait durer jusqu’en 2024.

Dans une déclaration d’automne conçue pour freiner l’inflation et rétablir la stabilité financière, Jeremy Hunt a déployé des taxes furtives totalisant 25 milliards de livres sterling et 30 milliards de livres sterling de réductions des services publics pour combler un vide de 55 milliards de livres sterling dans les livres du gouvernement.

Et il a mis le cap sur l’austérité dans les services publics comme la police, les transports et les administrations locales, ne fournissant aucun argent supplémentaire pour compenser la flambée de l’inflation au cours des trois prochaines années et réduisant de 36 milliards de livres sterling les augmentations prévues au cours des trois prochaines années.

Dans une sombre évaluation des perspectives du pays, l’Office for Budget Responsibility a déclaré qu’une chute de 7% des revenus des ménages anéantirait les gains des huit dernières années et laisserait les électeurs plus pauvres aux prochaines élections qu’ils ne l’étaient la dernière fois qu’ils y sont allés. aux urnes en 2019.

Le fardeau fiscal global atteindra son plus haut depuis la Seconde Guerre mondiale en 2024, tandis que le chômage augmentera de plus de 500 000 pour atteindre un sommet de 4,9 %, a déclaré le prévisionniste officiel du gouvernement.

Décrivant le paquet du chancelier comme «sombre», le directeur de l’Institute for Fiscal Studies, Paul Johnson, a déclaré: «Les prochaines années s’annoncent sombres en termes de niveau de vie, la plus forte réduction des revenus des ménages, peut-être enregistrée et certainement au cours des dernières générations. »

Les paiements d’intérêts “douloureux” sur la dette de l’État sont à leur plus haut depuis 1948 à 4,8% du PIB et dépasseront bientôt les 100 milliards de livres sterling par an, plus que les dépenses pour tout service public en dehors du NHS, a-t-il déclaré.

Dévoilant sa déclaration à la Chambre des communes, M. Hunt a accusé la flambée des prix de l’énergie et la guerre en Ukraine d'”une récession made in Russia”.

Mais son ombre travailliste, Rachel Reeves, a déclaré que le gouvernement avait forcé la Grande-Bretagne dans une “boucle catastrophique” de faible croissance entraînant une hausse des impôts, une baisse des investissements, une compression des salaires et des services publics à court d’argent.

Contrairement au mini-budget fiscal de Liz Truss qui a effrayé les marchés en septembre, le plan de M. Hunt verra 55% des ménages se détériorer à la suite de changements tels que:

– Une prolongation de deux ans jusqu’en 2028 du gel des seuils de l’impôt sur le revenu, de l’assurance nationale et des droits de succession qui entraînera des centaines de milliers de personnes dans des taux plus élevés.

– Une réduction de 150 000 £ à 125 140 £ au point de départ du taux d’impôt sur le revenu le plus élevé de 45 pence.

– Une augmentation de 2 500 £ à 3 000 £ du plafond de la facture énergétique moyenne des ménages à partir d’avril, compensée par des paiements ciblés supplémentaires de 300 £ aux retraités, 150 £ aux personnes handicapées et 900 £ aux allocataires sociaux.

– Une augmentation de 3 à 5 pour cent de l’augmentation annuelle maximale de la taxe d’habitation, que le Trésor attend de la quasi-totalité des collectivités locales.

Renonçant à la «ruée vers le sucre» pour la croissance tentée de manière désastreuse par Mme Truss et son chancelier Kwasi Kwarteng, M. Hunt a déclaré aux députés: «Vous ne pouvez pas emprunter votre chemin vers la croissance. L’argent sain est le roc sur lequel repose la prospérité à long terme.

La livre sterling chute alors que Jeremy Hunt annonce le budget d’automne

L’expert fiscal Anthony Whatling, d’Evelyn Partners, a déclaré que le nombre de personnes payant le taux d’impôt sur le revenu plus élevé de 40p augmenterait à 8 millions d’ici 2028 à la suite des décisions d’aujourd’hui – le double des 4 millions dans cette bande lorsque Rishi Sunak a initialement annoncé le gel en 2021 .

Et le nombre de personnes payant le taux maximum de 45p passera de 236 000 lors de son introduction en 2010 à 875 000 à partir d’avril de l’année prochaine.

Mais l’essentiel des hausses d’impôts et des réductions de dépenses imposées par le chancelier n’entrera en vigueur qu’en 2025, laissant le chancelier ouvert aux accusations selon lesquelles il reporte la pire douleur jusqu’à ce que M. Sunak affronte les électeurs lors des élections prévues en 2024 – et potentiellement en partant un cadeau empoisonné pour un nouveau gouvernement travailliste.

Paul Johnson a déclaré que le calendrier “fortement chargé” de la consolidation jetait un doute sur la crédibilité de sa mise en œuvre complète.

La taxe exceptionnelle sur les sociétés pétrolières et gazières de la mer du Nord passera de 25 à 35% et sera prolongée de deux ans jusqu’en 2028, portant le total des revenus attendus de la taxe à 41 milliards de livres sterling sur six ans.

Et une nouvelle taxe de 45% sur les producteurs d’électricité générera 14 milliards de livres sterling de «bénéfices excédentaires» au cours de la même période.

Mais les libéraux démocrates ont fustigé un “cadeau fiscal” d’une valeur de 18 milliards de livres sterling aux institutions financières grâce à des réductions de la taxe bancaire et de la surtaxe bancaire au cours des cinq prochaines années.

Le chef du parti, Sir Ed Davey, a appelé le chancelier à annuler les allégements fiscaux pour financer un fonds de protection hypothécaire de 3 milliards de livres sterling pour les propriétaires aux prises avec des paiements en augmentation rapide.

Comme prévu, M. Hunt a maintenu la protection Triple Lock pour la pension d’État et a maintenu le lien d’inflation pour les prestations en âge de travailler, ce qui les verra augmenter de 10,1% en avril.

Et il a apporté une augmentation de 11 milliards de livres sterling au NHS et aux services sociaux et de 5,5 milliards de livres sterling aux écoles au cours des deux prochaines années pour faire face aux conditions de crise.

Les entreprises bénéficient d’une baisse des taux de 14 milliards de livres sterling au cours des cinq prochaines années, avec un soulagement accru pour les centres de vente au détail, d’accueil et de loisirs.

La taxe de vente en ligne proposée pour les détaillants en ligne a été abandonnée au profit de taux plus élevés sur les entrepôts utilisés pour la distribution des commandes.

Accusant l’état économique alarmant du Royaume-Uni de “vents contraires mondiaux sans précédent”, M. Hunt a déclaré que son programme était “un plan pour lutter contre la crise du coût de la vie et reconstruire notre économie”.

Mais les entreprises ont mis en garde contre une période de croissance plate ou lente, avec l’avertissement du directeur général des chambres de commerce britanniques, Shevaun Haviland : les dents d’une récession, cette déclaration n’augmentera pas la confiance des entreprises.

Le président national de la Fédération des petites entreprises, Martin McTague, le décrit comme « un budget axé sur la création furtive et faible sur la création de richesse ».

Secrétaire général du TUC Frances O’Grady a déclaré que des millions de travailleurs clés étaient désormais confrontés à « des années de misère salariale » en raison de la compression « brutale » des budgets du secteur public.

“Les conservateurs ont détruit l’économie – maintenant, ils font en sorte que les travailleurs subissent le coup”, a-t-elle déclaré.

Mme Reeves a accusé M. Hunt de faire les poches de tout le pays avec “un double coup dur conservateur qui voit des seuils d’imposition gelés et une inflation à deux chiffres éroder la valeur réelle des salaires des gens”.