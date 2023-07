La déclaration de Gigi Hadid sur l’arrestation utilise les paroles de Taylor Swift – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : MEGA

Gigi Hadid est allée sur Instagram le 18 juillet pour partager de nouvelles photos et vidéos de ses vacances aux îles Caïmans. Elle a légendé la galerie d’images avec une citation d’une de ses meilleures amies, de Taylor Swift, chansons, écriture, « Tout est bien qui finit bien. » Les paroles proviennent du favori des fans « All Too Well (10 Minute Version) », et Gigi l’a utilisé comme référence à son arrestation pendant les vacances aux îles Caïmans.

L’arrestation a eu lieu lorsque Gigi a atterri à l’aéroport dans son avion privé, E ! Nouvelles confirmé. Lorsque son sac a été fouillé à la douane, on a découvert qu’elle était en possession de marijuana et de matériaux utilisés pour consommer de la marijuana. Gigi a été emmené au centre de détention des prisonniers de l’aéroport et libéré sous caution. Deux jours plus tard, elle a plaidé coupable aux accusations d’importation de ganja et d’importation d’ustensiles utilisés pour la consommation de ganja. Elle a été accusée d’une amende de 1 000 $ et n’a fait face à aucune autre accusation.

Suite aux ennuis judiciaires, Gigi a continué à rejoindre ses vacances avec copain, Léa McCarthyet soeur, Alana O’Herlihy. Son message du 18 juillet comprenait une pléthore d’images du voyage, y compris divers clichés en bikini de Gigi. Avant l’annonce de l’arrestation, Gigi avait déjà partagé quelques clichés de ses vacances. Une photo précédente la montrait en bikini tout en montrant un énorme tatouage de dragon sur sa cuisse.

HollywoodLa Vie a contacté le représentant de Gigi pour commenter l’histoire de l’arrestation. Le représentant du mannequin a confirmé la nouvelle de l’arrestation à E ! Nouvelles, et a ajouté: «Gigi voyageait avec de la marijuana achetée légalement à New York avec une licence médicale. Il est également légal pour un usage médical à Grand Cayman depuis 2017. Son dossier reste clair et elle a apprécié le reste de son temps sur l’île.

En 2016, Gigi a révélé publiquement qu’elle avait été diagnostiquée avec la maladie de Hashimoto. Cependant, on ne sait pas pour quelle condition elle a sa licence de marijuana médicale.

