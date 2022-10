La déclaration de choc de Boris Johnson dans son intégralité alors que l’ex-Premier ministre dit que c’est la «bonne chose» pour lui de se retirer de la course pour le n ° 10

Au cours des derniers jours, j’ai été submergé par le nombre de personnes qui m’ont suggéré de contester à nouveau la direction du Parti conservateur, tant parmi le public que parmi mes amis et collègues au Parlement.

J’ai été attiré parce que j’ai mené notre parti à une victoire électorale massive il y a moins de trois ans – et je pense que je suis donc particulièrement bien placé pour éviter des élections générales maintenant.

Boris Johnson s’est retiré de la course à la direction Crédit : FACEBOOK/LEE ANDERSON

Une élection générale serait une autre distraction désastreuse au moment même où le gouvernement doit se concentrer sur les pressions économiques auxquelles sont confrontées les familles à travers le pays.

Je pense que je suis bien placé pour offrir une victoire conservatrice en 2024 – et ce soir, je peux confirmer que j’ai franchi l’obstacle très élevé des 102 nominations, y compris un proposant et un secondeur, et je pourrais proposer ma nomination demain.

Il y a de très bonnes chances que je réussisse l’élection avec les membres du Parti conservateur – et que je puisse effectivement être de retour à Downing Street vendredi.

Mais au cours des derniers jours, j’en suis malheureusement arrivé à la conclusion que ce ne serait tout simplement pas la bonne chose à faire.

Vous ne pouvez pas gouverner efficacement si vous n’avez pas un parti uni au parlement.

Et bien que j’aie tendu la main à la fois à Rishi et à Penny – parce que j’espérais que nous pourrions nous réunir dans l’intérêt national – nous n’avons malheureusement pas été en mesure de trouver un moyen de le faire.

Par conséquent, je crains que la meilleure chose ne soit de ne pas permettre à ma nomination d’aller de l’avant et d’engager mon soutien à celui qui réussit.

Je crois que j’ai beaucoup à offrir, mais j’ai peur que ce ne soit tout simplement pas le bon moment.