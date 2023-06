La déclaration de Boris Johnson dans son intégralité après le rapport accablant du Partygate

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Boris Johnson s’en est pris aux députés qui enquêtaient sur ses allégations concernant le scandale du Partygate dans une tentative désespérée de sauver sa réputation après avoir été accusé d' »outrages répétés » au Parlement.

Le rapport tant attendu est arrivé jeudi de manière explosive, la commission des privilèges recommandant que le comportement de l’ex-Premier ministre justifiait une interdiction extraordinaire de 90 jours du parlement et le retrait du laissez-passer de son ancien membre.

M. Johnson évitera la sanction après avoir quitté son poste de député la semaine dernière. Mais cela ne l’a pas empêché de mettre fin à la publication du rapport de 30 000 mots avec une série d’attaques contre ses membres.

Après avoir appelé le haut conservateur Sir Bernard Jenkin à démissionner à la veille du rapport, l’ancien Premier ministre a immédiatement répondu à sa publication le lendemain matin en affirmant que le comité était parvenu à une « conclusion dérangée » pour livrer « le dernier coup de couteau dans un long assassinat politique ».

Les alliés de M. Johnson ont ensuite lancé leurs propres attaques selon ses lignes bien tracées, en dénonçant le comité comme un «tribunal kangourou» et en l’accusant d’un excès «bizarre».

Voici le texte intégral de sa déclaration :

Cela fait maintenant plusieurs mois que les gens ont commencé à me mettre en garde contre les intentions du Comité des privilèges. Ils m’ont dit que c’était un tribunal kangourou. Ils m’ont dit qu’il était impulsé sans relâche par l’agenda politique de Harriet Harman et fourni par des conseils juridiques biaisés – dans le seul objectif politique de me déclarer coupable et de m’expulser du parlement.

Ils m’ont également averti que la plupart des membres avaient déjà exprimé des opinions préjudiciables – en particulier Harriet Harman – d’une manière qui ne serait pas tolérée dans une procédure judiciaire normale. Certains alarmistes ont même souligné que la majorité du comité avait voté et ils ont souligné que l’antipathie personnelle de Bernard Jenkin à mon égard était historique et bien connue.

Pour être franc, lorsque j’ai entendu ces avertissements pour la première fois, j’étais incrédule. Lorsqu’il a été proposé pour la première fois qu’il y ait une telle enquête par ce comité, je pensais que c’était juste un coup de procédure qui faisait perdre du temps au parti travailliste.

Je n’ai pas pensé une seule minute qu’un comité de députés puisse me contredire sur les faits, et je ne voyais pas comment une personne raisonnable pouvait ne pas comprendre ce qui s’était passé.

Je savais exactement à quels événements j’avais assisté dans le numéro 10. Je savais ce que j’avais vu, de mes propres yeux, et comme le Premier ministre actuel, je croyais que ces événements étaient licites. Je croyais que ma participation était légale et requise par mon travail ; et c’est bien là l’implication de l’enquête policière exhaustive.

La seule exception est l’événement du 19 juin 2020, la soi-disant fête d’anniversaire, lorsque moi et le chancelier de l’époque, Rishi Sunak, avons été condamnés à une amende dans des circonstances que je trouve toujours déroutantes (j’ai déjeuné à mon bureau avec des gens avec qui je travaillais tous les jours).

Alors, quand le 1er décembre 2021, j’ai dit au Chambre des communes que « les conseils ont été suivis complètement » (dans le numéro 10), je le pensais. Ce n’était pas seulement ce que je pensais : c’est ce que nous pensions tous – que nous suivions les règles et suivions complètement les conseils – malgré les difficultés de maintenir une distance sociale à tout moment.

Le comité dit maintenant que j’ai délibérément induit la Chambre en erreur et qu’au moment où j’ai pris la parole, je cachais consciemment à la Chambre ma connaissance d’événements illicites.

C’est nul. C’est un mensonge. Pour arriver à cette conclusion dérangée, le comité est obligé de dire une série de choses manifestement absurdes ou contredites par les faits.

Premièrement, ils disent que je devais savoir que les événements d’adieu auxquels j’ai assisté n’étaient pas des événements autorisés sur le lieu de travail car – attendez – AUCUN ÉVÉNEMENT DE CE TYPE n’aurait pu légalement avoir lieu, où que ce soit dans ce pays, selon l’interprétation du comité des règles covid.

C’est manifestement faux. Je croyais, à juste titre, que ces événements étaient raisonnablement nécessaires à des fins professionnelles. Nous gérons une pandémie. Nous avions des centaines d’employés engagés dans ce qui était parfois une lutte 24 heures sur 24 contre Covid. Leur moral comptait pour ce combat. C’était important pour moi de les remercier.

Mais ne vous contentez pas de m’écouter. Prenez-le de la police métropolitaine. La police a enquêté sur mon rôle dans tous ces événements. En aucun cas ils n’ont trouvé que ce que j’avais fait était illégal. Surtout, il ne m’est pas venu à l’esprit – comme je l’ai dit à la Chambre des communes – que les événements étaient illégaux.

Je croyais qu’on travaillait, et on : ne parlait pour l’essentiel que de travail, principalement de Covid. Pourquoi aurais-je entrepris, à la Chambre, de cacher ma connaissance de quelque chose d’illicite, si ce récit pouvait être si facilement contredit par d’autres ? Pourquoi aurions-nous eu un photographe officiel si nous pensions que nous enfreignions la loi ?

Nous ne pensions pas que ce que nous faisions était mal, et après un an de travail, le Comité des privilèges n’a trouvé aucune preuve que nous l’avions fait.

Leur argument peut se résumer à : « Regardez cette photo – c’est Boris Johnson avec un verre à la main. Il devait savoir que l’événement était illégal. Il a donc menti.

C’est une charge de tripes complètes. Cette photo, c’était moi, sur mon lieu de travail, essayant d’encourager et de remercier mes fonctionnaires d’une manière que je croyais cruciale pour le gouvernement et pour le pays dans son ensemble, et d’une manière que je croyais être tout à fait conforme aux règles .

Que le Comité dise maintenant que tous ces événements – « merci » et anniversaires – étaient intrinsèquement illégaux est ridicule, contraire aux intentions de ceux qui ont établi les règles (y compris moi) et contraire aux conclusions du Met ; et surtout je n’ai pas un seul instant pensé qu’elles étaient illicites – à l’époque ou quand j’ai pris la parole aux Communes.

Le comité ne peut pas croire les conclusions de son propre rapport – car il est maintenant apparu que Sir Bernard Jenkin a assisté à au moins un « événement d’anniversaire », le 8 décembre 2020 – l’anniversaire de sa femme Anne – alors qu’il est allégué que l’alcool et la nourriture ont été servis et le nombre dépassait six à l’intérieur.

Pourquoi était-il illégal pour moi de remercier le personnel et les services juridiques pour que Sir Bernard assiste à la fête d’anniversaire de sa femme ?

L’hypocrisie est de rang. Comme Harriet Harman, il aurait dû se retirer de l’enquête, car il est clairement en conflit.

Le reste du rapport du comité est principalement une resucée de leurs non-points précédents. Ils n’ont rien de nouveau à dire sur le fond. Ils admettent qu’ils n’ont trouvé aucune preuve que j’ai été averti, avant ou après un événement, que c’était illégal. C’est sûrement très révélateur. Si nous avions vraiment cru que ces événements n’étaient pas autorisés – avec toutes les sensibilités politiques que cela implique – alors il y aurait une trace dans les milliers de messages qui m’ont été envoyés et auxquels la commission a eu accès.

Il est absurde de dire, comme le fait le comité, que les gens avaient trop peur pour faire part de leurs préoccupations à leurs supérieurs. Vraiment? Simon Case avait-il trop peur pour attirer mon attention sur ses inquiétudes ? Était Sue Gray ou Rishi Sunak ?

Le comité admet que les directives autorisaient une distance sociale de moins d’un mètre là où il n’y avait pas d’alternative – bien qu’ils refusent de prendre en compte toutes les autres mesures d’atténuation – y compris les tests réguliers – que nous avons mises en place.

Ils continuent volontairement à manquer le point. La question n’est pas de savoir si une distance sociale parfaite a été maintenue à tout moment dans le numéro 10 – ce n’était clairement pas possible, comme je l’ai dit très souvent. La question est de savoir si je croyais, compte tenu des limites du bâtiment, que nous en faisions assez, avec des mesures d’atténuation, pour suivre les conseils – et je l’ai fait, et tout le monde aussi.

Ils acceptent à contrecœur que j’ai eu raison de dire aux Communes qu’on m’a assuré à plusieurs reprises que les règles avaient été respectées en ce qui concerne l’événement du 18 décembre dans la salle des médias, mais ils essaient, de manière absurde et incohérente, de dire que les assurances de Jack Doyle et James Slack n’était pas suffisant pour constituer des assurances «répétées» – ignorant complètement et délibérément le témoignage sous serment de deux députés, Andrew Griffiths et Sarah Dines, qui ont également déclaré avoir entendu me donner de telles assurances.

L’affirmation la plus folle de toutes est peut-être l’affirmation du comité Mystic Meg selon laquelle j’ai vu l’événement du 18 décembre de mes propres yeux. Ils disent, sans aucune preuve, qu’à 21h58, ce jour-là, mes yeux se sont tournés pendant une seconde cruciale vers la salle des médias alors que je montais à l’appartement – et que j’ai vu ce que j’ai reconnu comme un événement non autorisé en cours .

D’abord, le comité a totalement ignoré le témoignage général sur cette soirée, à savoir que les gens travaillaient tout du long, même si certains avaient bu à leur bureau. Comment diable ces clairvoyants savent-ils exactement ce qui se passait à 21h58 ?

Comment savent-ils ce que j’ai vu ? Quelles impressions rétiniennes ont-ils en quelque sorte découvertes, qui me sont complètement inaccessibles ? Je n’ai rien vu du tout dans la salle de presse, ou rien dont je me souvienne, certainement rien d’illégal.

Comme le comité l’a entendu, les responsables étaient fortement engagés dans la préparation de messages difficiles sur la perspective d’un Brexit sans accord et d’un verrouillage de Noël.

C’est une mesure du désespoir du comité qu’ils essaient de manière incompétente et absurde de me lier à un événement illicite – avec un argument si usé qu’il appartient à l’une des colonies nudistes de Bernard Jenkin.

Leur argument est que j’ai vu cet événement, que j’ai cru qu’il était illégal et que je l’avais en tête lorsque j’ai parlé à la Chambre. Sur les trois points, ils parlent à voix basse. Si j’ai vu un événement illégal et que je l’ai enregistré comme illégal, alors pourquoi étais-je seul dans ce cas ? Pourquoi pas le secrétaire du Cabinet, ou Sue Gray, ou le chancelier de l’époque, qui patrouillait dans les mêmes couloirs à l’époque ?

Le comité m’impute, à moi et à moi seul, une connaissance secrète d’événements illégaux qui, d’une manière ou d’une autre, n’a été partagée par aucun autre fonctionnaire ou ministre du numéro 10. C’est tout à fait incroyable. C’est l’artifice.

Ce rapport est une mascarade. J’ai eu tort de croire au comité ou à sa bonne foi. La terrible vérité est que ce n’est pas moi qui ai déformé la vérité pour l’adapter à mes fins. C’est Harriet Harman et son comité.

C’est un jour terrible pour les députés et pour la démocratie. Cette décision signifie qu’aucun député n’est à l’abri d’une vendetta ou d’une expulsion sur de fausses accusations par une infime minorité qui veut le voir partir de la Chambre des communes.

Je n’ai pas le moindre mépris pour le Parlement, ni pour l’important travail qui devrait être fait par le Comité des privilèges.

Mais que le Comité des privilèges utilise ses prérogatives de cette manière anti-démocratique, pour provoquer ce qui est censé être le dernier coup de couteau dans un assassinat politique prolongé – c’est sous le mépris.

C’est au peuple de ce pays de décider qui siège au Parlement, pas à Harriet Harman.