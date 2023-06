BORIS Johnson a démissionné hier soir en tant que député, déclenchant une élection partielle immédiate.

L’ancien Premier ministre a déclaré qu’il était « très triste de quitter le Parlement » dans une déclaration gigantesque de 1 034 mots.

Hier soir, Boris Johnson a démissionné de son poste de député, déclenchant une élection partielle immédiate Crédit : Getty

Voici la déclaration de démission de M. Johnson dans son intégralité.

M. Johnson a déclaré: « J’ai reçu une lettre du Comité des privilèges indiquant clairement – à ma grande surprise – qu’ils sont déterminés à utiliser la procédure contre moi pour me chasser du Parlement.

« Ils n’ont toujours pas produit la moindre preuve que j’ai sciemment ou imprudemment induit les Communes en erreur.

« Ils savent parfaitement que lorsque j’ai pris la parole aux Communes, je disais ce que je croyais sincèrement être vrai et ce que j’avais été informé de dire, comme tout autre ministre.

« Ils savent que j’ai corrigé le dossier dès que possible; et ils savent que moi et tous les autres hauts fonctionnaires et ministres – y compris l’actuel Premier ministre et alors occupant du même bâtiment, Rishi Sunak – croyions que nous travaillions légalement ensemble.

« Je suis député depuis 2001. Je prends mes responsabilités au sérieux. Je n’ai pas menti, et je crois qu’au fond d’eux le Comité le sait.

« Mais ils ont délibérément choisi d’ignorer la vérité car depuis le début, leur objectif n’a pas été de découvrir la vérité, ou de comprendre véritablement ce que j’avais à l’esprit lorsque j’ai parlé aux Communes.

« Leur objectif depuis le début a été de me déclarer coupable, quels que soient les faits. C’est la définition même d’un tribunal fantoche.

« La plupart des membres du Comité – en particulier le président – avaient déjà exprimé des remarques profondément préjudiciables sur ma culpabilité avant même d’avoir vu les preuves.

« Ils auraient dû se récuser.

« Rétrospectivement, il était naïf et confiant de ma part de penser que ces procédures pourraient être à distance utiles ou équitables.

« Mais j’étais déterminé à croire au système et à la justice, et à défendre ce que je savais être la vérité.

« C’est la même foi dans l’impartialité de nos systèmes qui m’a amené à mandater Sue Gray. Il est clair que ma foi a été mal placée.

« Bien sûr, cela arrange le parti travailliste, les libéraux démocrates et le SNP de faire tout ce qu’ils peuvent pour me retirer du parlement.

« Malheureusement, comme nous l’avons vu en juillet de l’année dernière, certains députés conservateurs partagent actuellement ce point de vue. Je ne suis pas le seul à penser qu’il y a une chasse aux sorcières en cours, pour se venger du Brexit et finalement pour inverser le résultat du référendum de 2016.

« Mon retrait est la première étape nécessaire, et je pense qu’il y a eu une tentative concertée pour y parvenir.

« Je crains de ne plus croire que ce soit une coïncidence si Sue Gray – qui a enquêté sur les rassemblements dans le numéro 10 – est maintenant la chef de cabinet désignée du leader travailliste.

« Je ne crois pas non plus que ce soit une coïncidence si son avocat en chef, prétendument impartial, Daniel Stilitz KC, s’est avéré être un fervent partisan du Parti travailliste qui a tweeté à plusieurs reprises des attaques personnelles contre moi et le gouvernement.

« Lorsque j’ai quitté le pouvoir l’année dernière, le gouvernement n’avait qu’une poignée de points de retard dans les sondages. Cet écart s’est maintenant considérablement creusé.

« Quelques années seulement après avoir remporté la plus grande majorité en près d’un demi-siècle, cette majorité est désormais clairement menacée.

« Notre parti doit de toute urgence retrouver son élan et sa foi en ce que ce pays peut faire.

« Nous devons montrer comment nous tirons le meilleur parti du Brexit et nous devons, au cours des prochains mois, définir un programme favorable à la croissance et à l’investissement.

« Nous devons réduire les impôts des entreprises et des particuliers – et pas seulement comme des gadgets pré-électoraux – plutôt que de les augmenter sans cesse.

« Il ne faut pas avoir peur d’être un gouvernement proprement conservateur.

« Pourquoi avons-nous si passivement abandonné la perspective d’un accord de libre-échange avec les États-Unis ? Pourquoi avons-nous abandonné des mesures pour aider les gens à trouver un logement ou pour supprimer les directives de l’UE ou pour promouvoir le bien-être des animaux ?

« Nous devons respecter le manifeste de 2019, qui a été approuvé par 14 millions de personnes. N’oublions pas que plus de 17 millions ont voté pour le Brexit.

« Je suis maintenant forcé de quitter le Parlement par une infime poignée de personnes, sans aucune preuve pour étayer leurs affirmations, et sans l’approbation même des membres du parti conservateur, sans parler de l’électorat au sens large.

« Je crois qu’un précédent dangereux et troublant est en train d’être créé.

« Le Parti conservateur a le temps de retrouver son mojo et son ambition et de gagner les prochaines élections. J’avais hâte de fournir un soutien enthousiaste en tant que député d’arrière-ban.

« Le comité d’Harriet Harman a entrepris de rendre cet objectif totalement intenable.

« Le rapport du Comité est truffé d’inexactitudes et d’odeurs de préjugés, mais dans le cadre de leur processus absurde et injuste, je n’ai aucune capacité formelle à contester tout ce qu’ils disent.

« Le Comité des privilèges est là pour protéger les privilèges du Parlement.

« C’est un travail très important.

« Ils ne devraient pas utiliser leurs pouvoirs – qui n’ont été conçus que très récemment – pour monter ce qui est clairement un coup politique contre quelqu’un à qui ils s’opposent.

« Cependant, il n’est dans l’intérêt de personne que le processus lancé par le Comité se poursuive un jour de plus.

« J’ai donc écrit aujourd’hui à mon association à Uxbridge et South Ruislip pour dire que je démissionne immédiatement et que je déclenche une élection partielle immédiate.

« Je suis vraiment désolé de quitter ma merveilleuse circonscription. Ce fut un immense honneur de les servir, à la fois en tant que maire et député.

« Mais je suis fier qu’après ce qui est un séjour cumulatif de 15 ans, j’ai aidé à livrer entre autres un vaste nouveau chemin de fer sur la ligne Elizabeth et le financement complet d’un merveilleux nouvel hôpital ultramoderne pour Hillingdon, où des travaux habilitants ont déjà commencé.

« Je reste également extrêmement fier de tout ce que nous avons accompli pendant mon mandat de Premier ministre : mener à bien le Brexit, remporter la plus grande majorité depuis 40 ans et assurer le déploiement de vaccins le plus rapide de tous les grands pays européens, ainsi qu’un soutien mondial de premier plan. pour l’Ukraine.

« C’est très triste de quitter le Parlement – du moins pour le moment – mais je suis surtout déconcertée et consternée d’être chassée, de manière antidémocratique, par une commission présidée et gérée par Harriet Harman, avec un parti pris aussi flagrant. «