La déclaration choquante de Landon Donovan sur le transfert de Pulisic à l’AC Milan

Le légendaire attaquant de l’USMNT, Landon Donovan, pense que Christian Pulisic aurait mieux fait de rejoindre la Major League Soccer plutôt que l’AC Milan.

Les rapports indiquent que l’attaquant est sur le point de terminer un transfert de 22 millions de dollars loin de Chelsea, où il a passé les quatre années précédentes.

Même si le joueur de 24 ans n’a pas toujours été le premier choix des Blues, il devrait avoir plus de temps de jeu avec les puissances de la Serie A.

Cependant, Donovan a expliqué sur Fox Sports pourquoi il pense que Pulisic aurait mieux fait de rester aux États-Unis et de signer un contrat qui lui aurait garanti un temps de jeu important et un énorme salaire.

Qu’a dit Donovan à propos du transfert de Pulisic à l’AC Milan ?

« La Coupe du monde arrive dans trois ans. C’est une fois dans une vie. Il va être au sommet de sa carrière, sa vie de joueur de football, son potentiel de gain – je suis sûr qu’il gagne beaucoup d’argent – mais la possibilité de venir en MLS un peu comme [Lionel] Messi l’a fait. Je ne suis pas sûr que ce n’était pas une grande raison pour Messi, la Coupe du monde à venir ici.

«Je pense que cela aurait été une bonne décision… pour le Galaxy de sortir et d’aller chercher Christian. Amenez-le ici, payez ce que vous avez à lui payer. Ramenez une superstar américaine qui jouit d’une reconnaissance mondiale en MLS avant la Coupe du monde. Je pense que cela aurait été une bonne décision et j’entends le Twitterverse devenir fou.

« Ma plus grande chose est qu’il a besoin de jouer. Je sais que nous avons tous dit quand il est allé à Chelsea, « Il va beaucoup jouer. » Il n’a pas beaucoup joué, surtout l’an dernier. A Milan. Je pense qu’il va jouer beaucoup, mais vous ne savez pas.

« Alors avant la Coupe du monde, et s’il passe les six derniers mois avant 2026 comme il l’a fait cette année, alors que se passe-t-il ? Il ne joue pas beaucoup et il n’est pas en forme pour la Coupe du monde.

Crédit photo: IMAGO / Agencia-MexSport