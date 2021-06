La décision UNANIMÉE de la Cour suprême rejette l’échappatoire en matière d’immigration illégale poussée par les démocrates – The Right Scoop

La Cour suprême a statué à l’unanimité ce matin que les illégaux, qui sont sous la protection du statut de protection temporaire (TPS), ne sont pas éligibles pour obtenir une carte verte et ainsi devenir des résidents permanents parce que s’ils sont entrés illégalement dans le pays pour la première fois. C’est un coup dur pour les démocrates qui tentaient de créer une faille légale dans la loi sur l’immigration qui aurait permis à des centaines de milliers d’illégaux de devenir des résidents permanents. Et l’opinion unanime a été écrite par nul autre qu’Elena Kagan elle-même :

PJ Média explique :

Lundi, la Cour suprême a rejeté à l’unanimité la tentative d’un immigrant illégal de déformer la loi sur l’immigration et de créer une échappatoire qui permettrait à des milliers d’immigrants illégaux de devenir des résidents permanents légaux. Les sénateurs et procureurs généraux démocrates ont plaidé en faveur de cette échappatoire, mais une justice libérale a rédigé l’avis pour une Cour unanime.

« Le pétitionnaire Jose Santos Sanchez est entré illégalement dans ce pays depuis le Salvador. Des années plus tard, en raison des conditions de vie dangereuses dans ce pays, le gouvernement lui a accordé le statut de protection temporaire (TPS), lui permettant de rester et de travailler aux États-Unis aussi longtemps que ces conditions persisteront. Sanchez souhaite maintenant devenir un résident permanent légal (LPR) des États-Unis. La question est ici de savoir si l’octroi du TPS lui permet d’obtenir le statut de LPR malgré son entrée illégale. Nous soutenons que ce n’est pas le cas », a écrit la juge associée Elena Kagan, nommée par Obama, dans l’avis.

Dans Sanchez v. Mayorkas, Kagan a noté que la loi américaine sur l’immigration, « appliquée selon ses termes clairs, empêche Sanchez de devenir un LPR. Il ne fait aucun doute que Sanchez « est entré illégalement aux États-Unis à la fin des années 1990, sans inspection ».

Pourtant, les démocrates et les militants de l’immigration déforment la loi pour affirmer que si un immigrant illégal obtient un statut de protection temporaire en raison de violences ou de mauvaises conditions dans son pays d’origine, il peut être considéré comme « admis » aux fins d’obtenir le statut de LPR. Bien que le TPS protège les immigrants illégaux contre le renvoi et les autorise à travailler aux États-Unis tant que la désignation TPS dure, la Cour a décidé à juste titre que cette disposition n’efface pas l’entrée illégale d’une personne aux États-Unis pour le statut de résident permanent.

La conclusion de Kagan est brutale : la loi américaine « exige généralement une admission légale avant qu’une personne puisse obtenir le statut de LPR. Sanchez n’a pas été légalement admis, et son TPS ne change rien à ce fait. Il ne peut donc pas devenir résident permanent de ce pays.

Cette décision portera un coup dur à de nombreux démocrates. Les sénateurs Mazi Hirono (D-Hawaii), Richard Blumenthal (D-Conn.), Ed Markey (D-Mass.), Elizabeth Warren (D-Mass.) et Sheldon Whitehouse (DR.I.) ont rejoint les représentants Diana DeGette (D-Colo.), Adriano Espaillat (DN.Y.), Darren Soto (D-Fla.) et Debbie Wasserman Schultz (D-Fla.) pour soutenir la demande de Sanchez. Les procureurs généraux démocrates de Washington, DC, du Massachusetts, de la Californie et de 17 autres États ont également soutenu la faille de l’immigration illégale.

L’opinion de Kagan représente une réfutation brutale de ce tour de passe-passe visant à saper la loi sur l’immigration. Jonathan Turley a suggéré que la récente série de décisions unanimes de la Cour comme celle-ci pourrait être un message subtil aux démocrates, les mettant en garde contre l’emballement de la Cour suprême. Bien que Turley ait raison, la Cour suprême rend souvent des décisions unanimes – pourtant, ces décisions ne bénéficient pas souvent de la même couverture que les décisions 5-4 sur des questions controversées.