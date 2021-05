La décision Trump du Facebook Oversight Board était le moment Marbury v Madison

Mais tout en approuvant les mesures prises par Facebook et le PDG Mark Zuckerberg à la suite de l’insurrection au Capitole des États-Unis le 6 janvier, le Conseil de surveillance a également critiqué la manière dont la société est arrivée à sa décision et a exigé que Facebook clarifie et codifie sa politique de contenu.

La décision est considérée comme la plus importante en droit constitutionnel américain car, bien que Jefferson ait finalement obtenu la décision qu’il souhaitait, Marshall a établi le principe du contrôle judiciaire. La décision a créé un précédent pour la légitimité et le pouvoir de la Cour suprême aux États-Unis, établissant fermement ses pouvoirs de responsabilité sur les pouvoirs exécutif et législatif.

Il pouvait être en désaccord avec le président Thomas Jefferson sur la question de Marbury v. Madison, qualifiant d’illégales les actions de son administration et risquant que Jefferson rejette ou ignore immédiatement la décision du tribunal. Ou il pourrait s’incliner devant le pouvoir exécutif, accepter ses actions et se voir accorder une miette de pouvoir au sein de la jeune démocratie américaine.

Pour comprendre l’importance de la décision de mercredi, il est important de se rappeler comment le Conseil de surveillance de Facebook a vu le jour.

L’organe indépendant était annoncé par Zuckerberg en novembre 2018, après que la société ait été confrontée à une avalanche exténuante de reportages critiques et de scandales pendant des mois.

«J’en suis de plus en plus convaincu que Facebook ne devrait pas prendre nous-mêmes autant de décisions importantes concernant la liberté d’expression et la sécurité», a déclaré Zuckerberg dans une note publiée le 15 novembre 2018. C’était un jour après que le New York Times eut a publié un rapport cinglant détaillant comment la COO Sheryl Sandberg et d’autres dirigeants de Facebook ont ​​tenté de minimiser et de faire passer de mauvaises nouvelles.

Zuckerberg a annoncé l’organisme indépendant, puis rien ne s’est passé pendant plus d’un an.

Ce n’est qu’en janvier 2020 que la société a finalement dévoilé les statuts de son conseil de surveillance. Bien que Zuckerberg soutienne que les décisions du conseil d’administration seraient contraignantes, les statuts contenaient un certain nombre de lacunes et de contraintes qui laissaient la société fermement aux commandes. Notamment, le conseil ne serait financé que pendant six ans et, plus important encore, les décisions du conseil s’appliqueraient de manière restrictive, Facebook conservant le dernier mot sur l’application ou non des décisions du conseil.

Ces limites n’étaient pas surprenantes, étant donné le pouvoir que Zuckerberg a exercé à lui seul sur son domaine depuis la création de Facebook en 2004.

Zuckerberg a des liens personnels étroits avec la plupart des membres de son conseil d’administration, et les administrateurs qui tentent d’exercer une surveillance ont tendance à quitter le conseil peu de temps après, selon un rapport dans le Wall Street Journal. Plus important encore, Zuckerberg détient le pouvoir de contrôle sur ses actions Facebook, ce qui rend les votes détenus par les investisseurs de la société sans importance. C’est pourquoi à maintes reprises, les propositions présentées à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société sont rapidement rejetées, malgré dans certains cas recevant le soutien d’une majorité d’actionnaires non nommés Zuckerberg.

C’est pourquoi un groupe de critiques de Facebook a décidé de lancer le leur « Véritable conseil de surveillance Facebook« en septembre 2020. Le groupe ne détient aucun pouvoir ni aucune influence, mais sa simple existence symbolisait le peu de confiance ou d’espoir que quiconque en dehors des murs de Facebook avait pour le Conseil de surveillance actuel.

Ce n’est qu’en octobre 2020 que le Conseil de surveillance a finalement été lancé, et à ce moment-là, il était trop tard pour que le conseil ait son mot à dire sur la gestion par la société de l’élection américaine de 2020.

Depuis, le conseil a traité quelques cas. Mais l’organisme indépendant n’a vraiment fait son premier test que le 21 janvier, lorsque Facebook a annoncé qu’il le ferait renvoyer sa décision de suspendre Trump indéfiniment.