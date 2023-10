La décision sur Weirton Transit pourrait être prise la semaine prochaine | Actualités, Sports, Emplois

WEIRTON — Une décision finale sur l’avenir du transport en commun à Weirton pourrait être prise dès mardi.

Le conseil de Weirton s’est réuni lors d’une séance de travail jeudi soir, avec un ordre du jour répertoriant les discussions sur Weirton Transit Corp. et les salaires des employés non syndiqués avec la ville.

Bien que la réunion ait été annoncée comme étant ouverte au public, le conseil a voté en faveur d’une séance exécutive presque immédiatement après avoir rappelé l’atelier à l’ordre.

Le Conseil s’est réuni de nouveau en session ordinaire après environ 80 minutes, offrant peu de détails sur les discussions avant d’ajourner la réunion.

« Nous avons discuté de différentes options contractuelles avec Weirton Transit », a expliqué le procureur municipal Vince Gurrera.

Il a noté que les questions de personnel ont également été discutées lors de la session exécutive.

Certains membres du conseil ont toutefois indiqué qu’un projet de loi concernant la transition proposée des opérations de Weirton Transit Corp de son actuel conseil d’administration privé à but non lucratif à un service municipal serait présenté pour vote lors de la réunion du conseil à 19 heures, mardi.

À la suite de la séance de travail de jeudi, Flora Perrone, conseillère du quartier 5, qui a également été présidente du conseil d’administration du WTC au cours de la dernière année, a noté qu’une décision doit être prise, car aucun financement n’est plus disponible pour le service de transport en commun. fonctionner tel quel.

« Les gouvernements des États et fédéral ont essentiellement déclaré que ce n’était pas finançable sous sa forme actuelle », a-t-elle déclaré.

Les responsables de la ville de Weirton et de Weirton Transit ont travaillé ces derniers mois avec des représentants du ministère des Transports de Virginie-Occidentale et de la commission de planification métropolitaine Brooke-Hancock-Jefferson pour tracer un avenir potentiel pour les transports en commun dans la ville.

Tout cela fait suite à la découverte à l’automne 2021 de divers problèmes financiers pour le WTC, dont environ 125 000 $ de taxes et pénalités impayées.

Après avoir travaillé pendant plus d’un an pour établir un plan de paiement et avec le soutien financier du Conseil de Weirton, ces fonds ont été versés à l’IRS ; cependant, les responsables ont annoncé que Weirton Transit manquait de fonds et devait apporter des ajustements à ses services afin de continuer à fonctionner. Ces ajustements comprenaient la suppression de plusieurs itinéraires pour éviter une fermeture temporaire en juin. Le même mois, cependant, confronté à la possibilité de ne pas disposer encore une fois de suffisamment de fonds pour fonctionner pendant un exercice financier complet, le conseil d’administration a voté en faveur du lancement du processus de dissolution de l’organisation privée à but non lucratif qui supervise le service de transport en commun depuis sa création. fondée à la fin des années 1980.

Le Conseil a également convenu d’envisager de reprendre le service de transport en commun, sous une forme ou une autre, en fonction des résultats d’une série d’études réalisées par des consultants fournis par le WVDOT.

De plus, en septembre, le conseil d’administration du WTC a voté pour recommander au conseil d’envisager d’imposer un prélèvement sur le bulletin de vote des élections de 2024 de la ville afin d’aider à financer tout futur service de transport en commun. Une taxe a été proposée pour la dernière fois pour le service de transport en commun en 2015, mais chacune des deux tentatives a échoué avec de légères marges.







Les dernières nouvelles du jour et bien plus encore dans votre boîte de réception