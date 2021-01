Brisbane sera libéré du verrouillage à partir de 18 heures aujourd’hui après que le Queensland ait enregistré aucun nouveau cas de coronavirus – mais les résidents ont été avertis de rester en état d’alerte au milieu des craintes que la souche mutante britannique de la maladie se propage dans la communauté.

Près de trois millions de résidents du Grand Brisbane seront autorisés à sortir de chez eux, mais certaines restrictions resteront pendant les 10 prochains jours, y compris le port obligatoire d’un masque là où la distanciation sociale n’est pas possible.

Les restaurants et les magasins peuvent rouvrir mais doivent obéir à la règle d’une personne par quatre mètres carrés jusqu’à 1h du matin le 22 janvier, a déclaré lundi la première ministre Annastacia Palaszczuk.

Brisbane sera libéré du verrouillage à partir de 18 heures aujourd’hui. Sur la photo: un acheteur dimanche

La police arrête un homme pour avoir résisté à porter un masque facial le premier jour d’un verrouillage instantané à Brisbane vendredi

Nouveaux sites d’exposition pour Brisbane Woolworths Calamvale North entre 11h et midi le 3 janvier; Coles Sunnybank Hills le 5 janvier de 7h30 à 8h; L’agent de presse Nextra Sunnybank Hills le mardi 5 janvier entre 8h et 8h15. Quiconque a visité est invité à se faire tester

Le match test Australie-Inde se déroulera vendredi à la Gabba avec une foule de demi-capacité. Des masques seront nécessaires pour entrer dans la salle, mais les fans peuvent les enlever lorsqu’ils sont assis.

La chef de la santé, Jeannette Young, a déclaré que les restrictions seraient levées dans 10 jours tant qu’il n’y aura pas de nouveaux cas parmi les personnes qui n’ont pas été isolées.

Le Premier ministre Palaszczuk a remercié les habitants d’avoir obéi aux règles et a insisté sur le fait qu’elle avait pris la bonne décision en verrouillant la capitale de l’État pendant trois jours.

«Cela a été quelque chose de sans précédent, une première mondiale et une première australienne. Nous voulions nous assurer d’agir rapidement, nous avons agi fermement, nous avons agi de manière décisive et c’est exactement ce que nous avons fait », a-t-elle déclaré.

Le premier ministre a déclaré que cette décision n’était « certainement pas une réaction excessive ».

«Il a été soutenu par AHPPC et soutenu par le Cabinet national. Il a été soutenu par des habitants du Grand Brisbane. Ils ont absolument fait tout ce que nous leur avons demandé et ils ont vu les résultats aujourd’hui », a-t-elle déclaré.

La région du Grand Brisbane a été mise en lock-out de vendredi à 18 heures lundi après qu’il ait été confirmé qu’un nettoyeur de quarantaine d’hôtel avait attrapé la souche britannique très contagieuse de Covid-19 d’un voyageur de retour.

Elle a été absente pendant cinq jours, prenant des trains et des bus, avant d’être testée positive et de s’isoler.

Les responsables de la santé et la police enquêtent sur la façon dont la femme a attrapé le virus d’un voyageur masculin.

Le Premier ministre Scott Morrison a déclaré qu’il soutenait le verrouillage de trois jours pour donner aux traceurs de contacts le temps d’entrer en contact avec tous les contacts du nettoyeur.

Le Dr Young a déclaré que 370 contacts du nettoyeur ont été testés ou sont en attente de résultats.

«Nous avons maintenant 370 contacts de la dame impliquée et parmi ces 172, les résultats de leurs tests sont revenus et ils sont tous négatifs», a-t-elle déclaré.

«Ensuite, nous avons eu 304 contacts étroits et de ces 154 résultats de tests sont revenus et ils sont négatifs.

Dix contacts «très proches» sont retestés lundi.

Le Queensland a enregistré quatre nouveaux cas en quarantaine d’hôtel, dont deux membres d’équipage Emirates et deux voyageurs du Royaume-Uni. On ne sait pas s’ils ont la nouvelle souche.

Le Dr Young a exhorté les résidents à se faire tester s’ils visitaient Woolworths Calamvale North entre 11 heures et midi le 3 janvier; Coles Sunnybank Hills le 5 janvier entre 7h30 et 8h; et l’agent de presse Nextra Sunnybank Hills le mardi 5 janvier entre 8h et 8h15.

Le verrouillage de trois jours de Brisbane n’empêchera pas la souche britannique très contagieuse de Covid-19 de se propager dans la communauté, a averti un spécialiste des maladies. Sur la photo: Brisbane dimanche

Plus tôt lundi, un expert en maladies a averti que le verrouillage de trois jours de Brisbane n’empêcherait pas la souche britannique très contagieuse de Covid-19 de se propager dans la communauté.

Le professeur Peter Collignon de l’Université nationale australienne a déclaré que trois jours ne suffisaient pas, car il faut normalement cinq jours à une personne infectée pour présenter des symptômes après avoir contracté la maladie.

« Trois jours ne résoudront pas le problème car la période d’incubation moyenne est de cinq jours », a-t-il déclaré lundi matin à la radio 2 Go.

Les scientifiques disent que cela peut prendre jusqu’à deux semaines pour qu’une personne infectée présente des symptômes, ce qui signifie que les cas peuvent apparaître 14 jours après un événement de transmission.

«Il faut vraiment attendre, les gens doivent s’isoler pendant 10 à 14 jours, voire 28 jours pendant deux périodes d’incubation complètes», a expliqué le professeur Collignon.

Mais au lieu de plaider pour un verrouillage plus long, l’expert de la maladie a déclaré qu’il était « déraisonnable » de contenir 2,5 millions de personnes chez elles pour un cas de coronavirus.

« Il s’agit d’un cas unique, et je ne pense pas que quiconque dans le monde ait jamais fait cela auparavant », a-t-il déclaré à propos du verrouillage de trois jours introduit vendredi.

«Cela dit presque que nous n’avons pas confiance en notre système de recherche des contacts.

Le professeur Collignon a déclaré que la Nouvelle-Galles du Sud avait fait un bon travail de gestion des épidémies avec la recherche des contacts plutôt que des verrouillages à l’échelle de la ville et a mis en garde les premiers ministres contre le suivi d’une stratégie d’élimination.

«Le problème que j’ai avec l’élimination, c’est que les gens deviennent complaisants… Il est inévitable que nous ayons des fuites», a-t-il déclaré.

«C’est la réalité, nous avons juste besoin de réduire la probabilité, mais vous devez accepter que vous pourriez l’obtenir.

«Je ne pense pas qu’il soit raisonnable que chaque fois que nous recevons une affaire, nous verrouillions nos villes.

Le Queensland n’a enregistré aucun cas local samedi et dimanche pendant le verrouillage

Le professeur Raina MacIntyre de l’UNSW a déclaré que le verrouillage était la bonne décision.

« Je pense qu’ils ont fait la bonne chose en réagissant rapidement en introduisant le mandat du masque et en effectuant un verrouillage net et court », a-t-elle déclaré à ABC News lundi matin.

Mais elle a également averti que des cas pourraient apparaître deux semaines après la transmission.

«Vraiment, vous devez surveiller la période d’incubation à partir des dernières expositions possibles de ce cas index», a-t-elle déclaré.

« Donc, quand deux semaines se sont écoulées après les dernières expositions possibles – et qu’il n’y a toujours pas de cas – alors vous pouvez vous détendre. »

Le Queensland n’a enregistré aucun cas local samedi et dimanche.

«Voyons quels sont nos chiffres demain (lundi), puis nous informerons le Queensland de ce que les avancées proposées font suite à cela», a déclaré dimanche la Première ministre Annastacia Palaszczuk aux journalistes.

Victoria n’a enregistré aucun nouveau cas local de Covid-19 lundi, pour le cinquième jour consécutif. Il y a eu un nouveau cas en quarantaine d’hôtel.