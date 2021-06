La décision sur le pipeline divise la Cour suprême des États-Unis selon des lignes « idéologiquement brouillées » — RT USA News

Les juges de la Cour suprême des États-Unis se sont divisés selon des lignes idéologiques inhabituelles dans une décision estimant que le conglomérat de gazoduc PennEast pourrait utiliser les pouvoirs fédéraux éminents du domaine pour saisir des terres appartenant à l’État du New Jersey.

États « ont renoncé à leur immunité de l’exercice du pouvoir fédéral éminent du domaine lorsqu’ils ont ratifié la Constitution,», a écrit le juge en chef John Roberts dans l’opinion majoritaire rendue mardi. Le domaine éminent permet au gouvernement de confisquer des biens – avec « juste compensation » – auprès de propriétaires privés ou étatiques pour des projets d’utilité publique.

Bien qu’une décision 5-4 ne soit pas inhabituelle pour le plus haut tribunal du pays, elle comporte généralement le « libéral » les juges et leurs « conservateur » homologues des côtés opposés. Cette fois, cependant, les six juges de tendance conservatrice et trois de tendance libérale se sont retrouvés partout.

Dans ce que certains observateurs juridiques décrit en tant que « Ligne idéologiquement brouillée,» Roberts a été rejoint par les libéraux Stephen Breyer et Sonia Sotomayor ainsi que les conservateurs Samuel Alito et Brett Kavanaugh. La dissidence a été écrite par la juge Amy Coney Barrett, la plus récente addition à la cour, qui a été rejointe par ses collègues conservateurs Clarence Thomas et Neil Gorsuch, ainsi que par la libérale Elena Kagan.

Le consortium derrière le pipeline PennEast, qui transporterait jusqu’à 1 milliard de pieds cubes de gaz naturel par jour depuis le nord de la Pennsylvanie, a cherché à utiliser un domaine éminent pour obtenir plusieurs portions de terrain appartenant à l’État ou à la New Jersey Conservation Foundation. Le New Jersey a fait valoir qu’il ne pouvait pas être poursuivi en vertu de la doctrine de l’immunité souveraine. La majorité SCOTUS n’était pas d’accord.





Roberts a évoqué la Natural Gas Act de 1938, amendée en 1947, qui permettait aux détenteurs de certificats fédéraux d’exercer un pouvoir de domaine éminent réservé au gouvernement fédéral. Son opinion disait que « considérations structurelles » soutenir la conclusion que les États américains ont consenti au pouvoir fédéral de domaine éminent, même lorsqu’il est exercé par « délégués » comme PennEast.

Barrett a soutenu que cela a « aucun support textuel, structurel ou historique » et ne devrait pas être traité différemment de tout autre cas en vertu de la clause sur le commerce de la Constitution des États-Unis. Le tribunal « revient à sec » sur tous les exemples d’une partie privée intentant une telle action contre un État, a-t-elle ajouté.

Alors que la décision a suscité la colère de certains démocrates, qui se sont opposés à la construction de pipelines pour des raisons de changement climatique, PennEast doit toujours obtenir des permis d’État avant de commencer la construction.

L’arrêt SCOTUS « n’est pas la fin de notre combat contre le pipeline PennEast », a déclaré le procureur général du New Jersey, Gurbir Grewal. « Nous avons encore d’autres contestations juridiques en cours contre ce projet de pipeline, qui est inutile et serait destructeur pour les terres du New Jersey. »

