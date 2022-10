La décision sur l’avortement signifie des naissances plus nombreuses et plus risquées dans le Mississippi

GREENWOOD, Mississippi (AP) – Dans le Mississippi, où les responsables de la santé s’attendent à 5 000 naissances supplémentaires chaque année à la suite de la décision de la Cour suprême annulant le droit à l’avortement, les enfants sont plus susceptibles de mourir avant leur premier anniversaire que dans tout autre État.

Le Mississippi a le taux de mortalité fœtale le plus élevé du pays, le taux de mortalité infantile le plus élevé, le taux de naissances prématurées le plus élevé et se situe dans le décile supérieur des États en matière de mortalité maternelle. Les mères noires sont près de trois fois plus susceptibles de mourir en couches que les femmes blanches du Mississippi.

Alors que les dirigeants républicains de l’État menaient la lutte légale contre l’avortement, le gouverneur Tate Reeves a déclaré qu’il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour faire du Mississippi «l’État le plus sûr du pays pour un enfant à naître».

Mais l’accès aux soins prénatals et postnatals a diminué dans le Mississippi depuis la décision de juin, rendant l’accouchement encore plus dangereux pour les femmes et les enfants pauvres. La seule unité de soins intensifs néonatals de la région appauvrie du Delta de l’État a fermé ses portes en juillet sous des pressions financières, déplaçant les soins vitaux pour les nouveau-nés malades ou prématurés à environ deux heures de voiture.

Et maintenant, l’hôpital public Greenwood Leflore a annoncé la fermeture permanente de son unité de travail et d’accouchement, affirmant qu’il ne pouvait pas payer des salaires compétitifs et conserver des infirmières expérimentées. Les femmes de la région devront voyager environ 45 minutes pour accoucher à l’hôpital.

« Si une urgence survient et que quelqu’un vit à Greenwood ou à la campagne, où ira-t-il ? Cela pourrait être une catastrophe », a déclaré le Dr Mark Blackwood, un OB / GYN basé dans le Delta.

Un autre hôpital de la côte du Mississippi a également fermé son unité de travail et d’accouchement, et plusieurs systèmes hospitaliers recherchent des acheteurs. Tous font face à plus de pression en raison du refus de l’État d’accepter l’expansion de Medicaid et les milliards de dollars fédéraux qu’il fournirait pour les soins de santé dans l’État.

Des mois après que la décision Dobbs a forcé la fermeture de la dernière clinique d’avortement de l’État, la procureure générale du Mississippi, Lynn Fitch, a crédité les femmes républicaines de l’État pour avoir « mené la cause », et Reeves célèbre “100 jours pour protéger les bébés et démanteler le mensonge de l’avortement.”

Mais les analystes des soins de santé, les médecins et les femmes enceintes expriment leur inquiétude face à la disparition des options de soins de maternité.

Plus de 2,2 millions de femmes en âge de procréer vivent dans des «déserts de soins de maternité» aux États-Unis, et 4,7 millions de plus vivent dans des comtés où l’accès aux soins de maternité est limité, selon un rapport du 11 octobre de March of Dimes, qui se concentre sur les soins maternels et infantiles. santé. L’organisation à but non lucratif définit les déserts de soins de maternité comme des comtés sans hôpitaux fournissant des soins obstétriques, sans centres de naissance, sans OB / GYN et sans infirmières sages-femmes certifiées.

L’organisation a fourni des données à l’AP montrant que dans tous les États, le Mississippi a le huitième pourcentage le plus élevé de ces comtés, qui serpentent à travers le delta, une plaine agricole où la pauvreté persistante façonne la vie quotidienne.

Des visites prénatales peu fréquentes peuvent augmenter les risques pour les mères et les bébés, selon la Kaiser Family Foundation, qui suit les statistiques de santé.

« Lorsque les parents doivent parcourir de plus en plus de distances, ils doivent manquer plus de travail. Cela coûte plus d’argent, plus d’essence et plus de temps libre », a déclaré le Dr Anita Henderson, présidente du chapitre du Mississippi de l’American Academy of Pediatrics. “Notre préoccupation est que la capacité pour eux d’obtenir ces visites prénatales de routine en temps opportun diminuera également.”

L’hôpital Greenwood Leflore, dont le slogan est “les bons soins au bon moment”, avertit les femmes enceintes de prendre des dispositions pour se rendre dans un autre hôpital une fois qu’elles commencent à avoir des contractions. Pendant ce temps, les femmes enceintes qui arrivent en crise seront stabilisées aux urgences, puis transférées dans un autre établissement qui fournit des soins de maternité, a déclaré la porte-parole de l’hôpital, Christine Hemphill.

Greenwood Leflore dirige désormais les futures mères vers un hôpital à environ 33 miles (53,1 kilomètres) de Grenade. Brenda Palmertree y a eu deux enfants avant de se rapprocher de Greenwood et a du mal à imaginer conduire aussi loin alors qu’elle est sur le point d’accoucher. « Si vous accouchez, vous ne pouvez pas simplement l’arrêter. Comme, ‘bonjour, arrête une minute, je dois conduire 45 minutes.’ Ça ne marche pas comme ça », a-t-elle dit.

“En ce qui concerne les grossesses et les accouchements, en particulier les accouchements à haut risque ou les accouchements d’urgence, nous savons que les minutes comptent”, a déclaré Henderson.

Reeves et d’autres dirigeants républicains ont tué de nombreuses propositions visant à étendre Medicaid principalement aux travailleurs à faible revenu dont les emplois ne fournissent pas d’assurance maladie privée, affirmant qu’ils ne veulent pas encourager le recours à l’aide gouvernementale pour les personnes qui n’en ont pas besoin.

Environ 60% des naissances au Mississippi en 2020 ont été financées par Medicaid, a constaté la fondation – seule la Louisiane avait un taux plus élevé, à 61% – et le Mississippi offre le minimum fédéral de deux mois de couverture post-partum. Les défenseurs des femmes à faible revenu affirment que l’extension de cette couverture pourrait réduire la mortalité maternelle.

Mais les législateurs républicains ont tué un projet de loi lors de la session législative de cette année qui aurait permis aux mères de conserver une couverture Medicaid pendant un an après l’accouchement. Lorsqu’on lui a demandé si cela pouvait sauver des vies, le président de la Chambre, Phillip Gunn, a déclaré que “cela n’a pas fait partie des discussions que j’ai entendues”.

Le bureau de Reeves n’a pas répondu à une demande de commentaires de l’Associated Press sur la manière dont son administration prévoit de faire face à la récente fermeture des unités de soins de maternité.

Les services sociaux sont déjà à court d’argent dans le Mississippi, qui pourrait être mal préparé aux conséquences de la mise à terme de 5 000 grossesses supplémentaires chaque année, selon l’estimation du Dr Daniel Edney, l’agent de santé de l’État. La commissaire aux services de protection de l’enfance, Andrea Sanders, a déclaré en septembre que son agence pourrait manquer de personnel pour s’occuper d’un plus grand nombre d’enfants en famille d’accueil.

Mais dans le Delta maintenant, les prestataires et les patients ont des préoccupations plus immédiates car les services OB/GYN deviennent plus difficiles à obtenir.

L’hôpital Greenwood Leflore a cessé d’exploiter une clinique OB / GYN de l’autre côté de la rue le 15 octobre. Le centre médical de l’Université du Mississippi a accepté d’exploiter la clinique et l’hôpital négocie un bail à long terme pour l’ensemble de l’hôpital avec UMMC.

Une infirmière de l’hôpital Greenwood Leflore qui a demandé que son nom ne soit pas utilisé parce qu’elle n’était pas autorisée à parler de son employeur se demande comment la clinique pourra fonctionner sans unité d’accouchement à proximité.

“C’est mauvais. Nous sommes tous choqués par leur décision. Quel sens cela aurait-il pour eux d’avoir une clinique et que vous deviez ensuite parcourir 30 à 40 miles en voiture ? » dit l’infirmière.

Deux obstétriciens ont déjà décidé de quitter la clinique, selon le Greenwood Commonwealth. Au moins une a déclaré que la distance entre la clinique et l’unité d’accouchement la plus proche serait trop lourde à supporter.

Michael Goldberg est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez-le sur Twitter à twitter.com/mikergoldberg.

Michael Goldberg, l’Associated Press