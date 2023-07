La décision sur la réforme de la caution inquiète les responsables de l’application de la loi du comté de Will – Shaw Local

La décision de la Cour suprême de l’Illinois confirmant l’abolition de la caution en espèces a frappé une note inquiétante pour certains dirigeants des forces de l’ordre du comté de Will, mais un militant local de Black Lives Matter y a vu que justice était rendue.

La décision de mardi a infligé une défaite au procureur de l’État du comté de Will, James Glasgow, et à d’autres procureurs qui ont contesté en justice la loi de réforme de la justice pénale connue sous le nom de loi SAFE-T il y a environ 10 mois.

Dans une décision 5-2, la Cour suprême a rejeté le « raisonnement inégal » de Thomas Cunnington, juge en chef de la 12e Cour de circuit judiciaire, qui a jugé que l’abolition de la caution en espèces était inconstitutionnelle.

Cunnington a ignoré le langage clair de la constitution de l’Illinois, qui n’établissait pas la pratique consistant à fixer une caution pécuniaire pour les accusés et supposait à tort que l’abolition de la caution pécuniaire sapait les intérêts de l’État, selon la décision rendue par la juge en chef de la Cour suprême de l’Illinois, Mary Jane Theis.

« [Cunnington] semblait croire que la caution monétaire était le seul moyen d’assurer la présence d’un accusé et de protéger le public. Ce faisant, le tribunal a élevé le système de caution monétaire au-dessus du langage clair de la clause de cautionnement », a déclaré la décision de la Cour suprême.

L’abolition de la caution en espèces entrera en vigueur le 18 septembre.

Dans un communiqué publié mardi, Glasgow a déclaré que la mission des procureurs qui ont contesté la loi SAFE-T n’était pas d’arrêter la « réforme de la caution fondée sur des principes », mais de protéger la « sécurité des citoyens respectueux des lois de l’Illinois contre les criminels impitoyables et violents ».

« Malheureusement, les citoyens de l’Illinois qui sont l’autorité souveraine n’ont pas été consultés dans cette affaire importante », a déclaré Glasgow.

Le procureur de l’État du comté de Will, James Glasgow, a déclaré que sa contestation de la loi SAFE-T visait à protéger la « sécurité des citoyens respectueux des lois de l’Illinois contre les criminels impitoyables et violents ». (Gary Middendorf – [email protected]/Gary Middendorf)

La loi SAFE-T a été promulguée par le gouverneur JB Pritzker le 22 janvier 2021. Le procureur de l’État de Glasgow et du comté de Kankakee, Jim Rowe, a intenté leurs poursuites contre elle le 16 septembre 2022. Cunnington avait statué que la caution sans numéraire était inconstitutionnelle quelques jours seulement. avant qu’il ne prenne effet.

«Je continuerai à remplir le serment d’office au mieux de mes capacités, et je prie Dieu pour que les procureurs et les forces de l’ordre continuent d’être en mesure de lutter correctement contre les crimes violents et de maintenir la sécurité de nos communautés compte tenu des graves limitations imposées à toutes nos agences par le [SAFE-T Act] », a déclaré Glasgow.

Le défenseur public du comté de Will, Michael Renzi, et le juge en chef du comté de Will, Dan Kennedy, n’ont pas immédiatement répondu à un message ni appelé au sujet de la décision de mardi.

Lorsque l’ancien administrateur du canton de Joliet, Karl Ferrell, qui est également un militant de Black Lives Matter, a entendu la nouvelle de la décision de la Cour suprême, il a déclaré : « Justice a été rendue.

« Il s’agit d’une loi équitable qui rendra la communauté plus sûre et réduira le taux de récidive. C’est une bonne chose », a déclaré Ferrell.

Contrairement à ce que les critiques ont dit à propos de l’abolition de la caution en espèces, Ferrell a déclaré qu’il pensait que cela empêcherait les délinquants violents de sortir dans la rue.

Il a déclaré que le système actuel permettait aux accusés accusés de meurtre au premier degré, comme l’ancien professeur de Joliet Michael Kazecki, d’obtenir leur libération de prison en déposant de l’argent. Kazecki, qui attend toujours son procès, a réussi à déposer 10 % de sa caution de 2 millions de dollars en 2018.

« Cela ne pourra plus arriver », a déclaré Ferrell.

L’administrateur du canton de Joliet, Karl Ferrell, tient un mégaphone tout en s’adressant à un groupe de manifestants réunis au centre-ville de Joliet, près du palais de justice du comté de Will, le jeudi 20 octobre 2022, en soutien à la loi SAFE-T. (Félix Sarver)

Ferrell a rejoint d’autres manifestants en octobre dernier pour soutenir l’abolition de la caution en espèces, qui est devenue un point d’éclair lors de l’élection entre le gouverneur démocrate JB Pritzker et le sénateur républicain Darren Bailey. Dan Proft, un agent conservateur de Bailey, utilisait les mots et l’image de Glasgow dans de faux journaux pour attiser la peur au sujet de la loi SAFE-T lors de la saison des élections au poste de gouverneur de l’année dernière.

L’avocat de la défense Jeff Tomczak, qui était autrefois l’avocat de l’État républicain dans le comté de Will au début des années 2000, a déclaré qu’il pensait que le nouveau système de détention provisoire constituerait une expérience d’apprentissage, même pour les juges et les avocats les plus expérimentés.

Il a déclaré que les juges prendront toujours en compte bon nombre des mêmes facteurs pour décider si un accusé doit être libéré, tels que la nature du crime, le risque de danger pour le public, le risque de fuite et leurs liens avec la communauté.

« Je pense que ce changement va entraîner beaucoup plus de litiges et plus d’audiences en détention provisoire, à ce stade », a déclaré Tomczak.

Le chef de la police de Joliet, William Evans, a déclaré que, sur la base de sa longue carrière de 28 ans dans l’application de la loi, il nourrissait « des réserves concernant la libération rapide des délinquants et son impact potentiel sur notre communauté ».

« Une libération rapide pourrait compromettre la responsabilité, car l’objectif principal de la libération sous caution est de s’assurer que les délinquants comparaissent devant le tribunal pour répondre de leurs accusations », a déclaré Evans.

Evans a déclaré que ses officiers « tiendront fermement leur engagement à servir le public avec une détermination inébranlable, comme ils l’ont toujours fait ».