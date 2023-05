La décision sur la liste des Yankees se profile avec le retour d’Aaron Judge

NEW YORK – Le coup de circuit d’Oswaldo Cabrera lundi soir lors de la victoire 7-2 des Yankees contre Oakland avait une signification un peu plus profonde pour lui. Avant de devenir un voltigeur des Yankees de tous les jours, Cabrera était d’anciens coéquipiers du partant d’Oakland JP Sears à Charleston avec la filiale A ball de New York en 2018.

À l’époque, Cabrera parlait à peine l’anglais étant venu aux États-Unis après que les Yankees eurent signé l’agent libre international hors du Venezuela en 2015. L’une des personnes sur lesquelles Cabrera s’appuyait fortement pour apprendre la langue était Sears.

« Il a été l’un des premiers à m’entourer beaucoup à Charleston », a déclaré Cabrera. L’athlétisme. «Je parlais toujours avec lui et il me disait toujours des choses comme: ‘Ce n’est pas la chose que vous dites ici. C’est le mot à dire à la place. C’était vraiment une bonne chose.

« Je ne connaissais pas beaucoup l’anglais à l’époque. Quand j’étais là-bas, j’étais probablement à 3 sur 10 en anglais. Je suis à 6 sur 10 maintenant. Je travail encore dessus. Il y a encore des mots sur lesquels je travaille et je dois encore utiliser de meilleurs mots à d’autres moments. Je sais que je peux faire mieux que là où je suis en ce moment.

Et voilà, Oswaldo 👏 pic.twitter.com/ccnUijYAH7 – Yankees de New York (@Yankees) 9 mai 2023

Pendant son séjour à Charleston, Cabrera a déclaré qu’il suivait des cours d’anglais offerts par l’organisation lorsqu’il ne s’entraînait pas. Mais ce que ces cours offraient en termes de conversations avec des coéquipiers anglophones était limité. Cabrera a déclaré que les cours étaient destinés à aider les joueurs à apprendre à parler dans des situations hors du terrain, comme ce qu’ils doivent dire lorsqu’ils sont dans une banque, comment ils peuvent faire des réservations d’hôtel pour eux-mêmes ou des membres de leur famille et comment ils peuvent commander de la nourriture. au restaurant.

Apprendre à connaître ses coéquipiers était cependant difficile car sa maîtrise de la langue était si limitée et principalement concentrée sur les choses qu’il devait gérer en dehors du terrain. Mais Cabrera savait qu’il pouvait toujours se tourner vers Sears pour l’aider à le guider lorsqu’il ne savait pas quelque chose. Il ne l’a jamais jugé. Il ne l’a jamais critiqué pour avoir utilisé le mauvais mot. Il ne s’est jamais moqué de son accent. Il a toujours écouté.

Cinq ans plus tard, Cabrera fait toutes ses interviews en anglais. À ce jour, Cabrera attribue à Sears le mérite de s’être familiarisé avec sa langue seconde.

« Je me souviens juste des moments où il m’a aidé », a déclaré Cabrera. « Cela m’a beaucoup appris sur qui il était en tant que personne qu’il voulait m’aider à aller mieux. Il ne s’attendait pas à recevoir quoi que ce soit en échange de son aide. Il était là juste pour m’enseigner et il ne s’attendait à rien. Il voulait juste que j’aille mieux. Cela signifie que c’est un bon coéquipier et une très bonne personne.

« Les vraies conversations que j’ai eues avec mes coéquipiers ont été la façon dont j’ai appris l’anglais, et il m’a aidé. »

En guise de remerciement à Sears, Cabrera a frappé un circuit de deux points contre son ami. Avant le match, Cabrera a souri aussi largement qu’il le pouvait lorsqu’on lui a demandé ce que cela signifierait s’il en frappait un et a dit: « Oh, ce serait très amusant. »

Dans l’ensemble, cette saison a été une lutte pour Cabrera. Il est entré dans le match de lundi avec un OPS de 0,489 et un wRC + de 38, ce qui signifie qu’il est 62% moins bon que le frappeur moyen des ligues majeures. L’entraîneur des frappeurs des Yankees, Dillon Lawson, a déclaré avant le match de lundi que Cabrera avait une rencontre individuelle avec les entraîneurs des frappeurs mardi pour discuter de sa position au marbre.

Lawson a déclaré que l’équipe avait essayé d’améliorer sa charge et sa position de lancement avant son swing dans le but de s’assurer qu’il était dans un meilleur endroit au point de contact afin qu’il puisse rester à travers le ballon et obtenir un meilleur vol de balle que lui. cette saison. Avant lundi, Cabrera avait un taux de balle au sol de 50,6% et un taux de balle volante de 38%, les deux chiffres sont considérablement pires que le frappeur moyen cette saison.

Les Yankees espèrent que quelques ajustements mécaniques pourront faire la différence pour un frappeur dont ils ont besoin pour commencer à produire de meilleurs résultats.



Aaron Hicks regarde son coup de circuit contre les A lundi. (Brad Penner / États-Unis aujourd’hui)

Peut-être que la statistique la plus folle de la saison n’est plus. Hicks a enregistré un coup sûr au Yankee Stadium pour la première fois depuis le 23 septembre 2022. Cela faisait 13 matchs où Hicks est allé au marbre dans le Bronx et n’a pas réussi à atteindre la base sur un coup sûr.

Hicks a réussi un circuit en septième manche pour porter l’avance de New York à cinq. C’était aussi son premier coup de circuit depuis le jour où il avait obtenu un coup sûr pour la dernière fois au Yankee Stadium. Pour Hicks, c’était un sentiment de soulagement pour un joueur qui a été, statistiquement, l’un des pires frappeurs du sport. En entrant lundi, seul Lenyn Sosa des White Sox avait un wRC + pire que le 7 de Hicks – pour les joueurs qui ont au moins 60 apparitions au marbre cette saison.

« Nous parlons d’un gars qui n’a rien fui de tout cela », a déclaré le manager des Yankees Aaron Boone. «Il a travaillé sa queue dans les coulisses, que ce soit des frappes supplémentaires, du travail supplémentaire. Il essaie de faire en sorte que cela se produise. Rien de tout cela, j’en suis sûr, n’a été facile. Il est resté là et y a fait face tous les jours. Crédit à lui pour continuer à moudre. De le voir obtenir des résultats consécutifs – très heureux pour lui d’avoir fait preuve de résilience qu’il a dû avoir toute l’année.

Hicks aux bâtons 👊 pic.twitter.com/ioDybrqtYq – Yankees de New York (@Yankees) 9 mai 2023

Hicks a réussi son premier coup sûr extra-base de la saison lors du match de dimanche contre Tampa et a frappé un deuxième pont sans aucun doute lundi soir contre Oakland. Deux matchs de production ne signifient pas qu’il est redevenu un joueur productif, mais c’est toujours positif pour quelqu’un qui avait désespérément besoin de quelque chose pour suivre son chemin.

« Je ressens pour lui parce que je sais qu’il le veut », a déclaré Lawson à propos de Hicks. «Je sais à quel point il est difficile de traverser tout cela. S’il ne travaillait pas et s’il ne faisait pas les premiers trucs sur le terrain, je pourrais me sentir différemment. Nous voulons qu’il revienne. Il le veut. Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour l’aider. Je pense qu’une partie consiste à essayer de tout récupérer d’un seul coup et d’un seul au bâton. C’est une chose difficile à combattre mentalement. Je pense qu’il s’améliore pour contrôler les émotions de tout cela là où il peut rester en lui-même. Il peut traverser le milieu du terrain à la fois de la main droite et de la main gauche au lieu de se sentir comme s’il devait frapper un home run de 7 points en une seule présence au bâton.

Le juge revient mardi

Lorsque Boone a été interrogé sur le retour imminent de Judge dans la formation des Yankees mardi, il a eu deux mots pour expliquer la signification: « MVP est de retour. »

Les Yankees ont cruellement raté leur meilleur frappeur. Même lorsque Judge était en bonne santé et dans l’alignement, l’offensive était en difficulté. Mais l’avoir dans l’alignement sur des joueurs comme Hicks, Cabrera, Willie Calhoun ou Jake Bauers peut faire la différence.

Tard lundi soir, les Yankees ont opté pour Nick Ramirez, qui a lancé deux manches contre les A, de retour au Triple A. Techniquement, les Yankees n’ont pas à faire un mouvement supplémentaire pour ajouter le juge sur la liste car les équipes peuvent transporter 14 frappeurs. et 12 pichets. La seule règle de liste en place est que les équipes ne peuvent transporter qu’un maximum de 13 lanceurs. Il semble peu probable, cependant, que les Yankees ne remplacent pas Ramirez par un autre bras frais étant donné que l’équipe a Jhony Brito et Clarke Schmidt à partir des deux prochains matchs. Les deux lanceurs ont eu du mal à donner de la longueur aux Yankees.

Si Ramirez n’est pas sur la liste des juges, les candidats à remplacer sont : Cabrera, qui pourrait être envoyé au Triple A alors qu’il travaille sur des changements mécaniques ; Oswald Peraza, qui pourrait retourner au Triple A ou être placé sur l’IL alors qu’il revient d’une cheville enroulée; ou Calhoun, Hicks ou Bauers pourraient être désignés pour affectation.

Un mouvement d’alignement correspondant impliquant Peraza est le choix le plus simple car il n’a pas participé à un match depuis le 3 mai, la nuit où il s’est roulé la cheville. Boone a déclaré que c’était « au jour le jour » avec Peraza, qui était disponible sur le banc dans un rôle de frappeur de pincement. Calhoun a donné aux Yankees de bons coups dernièrement. Bauers a du potentiel avec ses nouvelles mécaniques de swing et ils croient en ces changements. Hicks a encore trois ans sur son contrat. Ce serait une surprise si l’un de ces trois-là obtient la coupe.

Là où la situation de la liste devient plus intéressante, c’est lorsque Josh Donaldson et Giancarlo Stanton reviennent de blessure. Des décisions difficiles du front office des Yankees arrivent à un moment donné – ce ne sera peut-être pas mardi.

(Photo du haut d’Oswaldo Cabrera, au centre, célébrant son circuit de deux points contre les A: Brad Penner / USA Today)