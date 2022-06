La décision Roe montre une relation complexe entre le tribunal, le public

WASHINGTON (AP) – La décision de la Cour suprême d’annuler sa décision de 1973 Roe v. Wade est impopulaire auprès d’une majorité d’Américains – mais était-ce important?

La relation entre le public et le pouvoir judiciaire a été étudiée et débattue par des spécialistes du droit et de la politique. La réponse courte : c’est compliqué. Il est prouvé que le public joue un rôle indirect dans le système judiciaire, mais cela pourrait changer.

Dans l’avis final, le juge Samuel Alito a écrit que le tribunal “ne peut pas permettre que nos décisions soient affectées par des influences extérieures telles que l’inquiétude concernant la réaction du public à notre travail”.

Les sondages qui ont suivi la fuite du projet d’opinion montrent que l’approbation de la Cour suprême – qui souffrait déjà – s’est encore effondrée, sous l’impulsion de ceux qui soutenaient le maintien de Roe.

La cour et l’opinion publique se sont parfois affrontées, mais elles sont entrées dans une “relation symbiotique” au cours des 60 dernières années, suggère Barry Friedman dans son livre de 2009 “La volonté du peuple”. La cour ne s’éloigne pas trop de l’opinion populaire.

Il est plus difficile de savoir avec certitude comment cela se produit et si cela reste vrai. “Nous n’avons pas de viseur qui nous montre ce que font les juges”, a déclaré Maya Sen, politologue et professeur à la Harvard Kennedy School. “C’est une situation compliquée de poule et d’œuf où nous pouvons essayer de démêler ces forces, mais c’est très difficile à faire.”

L’OPINION PUBLIQUE SUR L’AVORTEMENT EST-ELLE CLAIRE ?

L’opinion publique sur l’avortement est nuancée, mais les sondages montrent un large soutien à Roe et au droit à l’avortement. Soixante-dix pour cent des adultes américains ont déclaré dans un sondage AP-NORC en mai que la Cour suprême devrait laisser Roe tel quel, et non l’annuler.

Roe est l’un des “quelques cas” que les gens reconnaissent, a déclaré Sen, et il est “reconnu comme un précédent important de la Cour suprême”.

Seuls 8% dans le sondage de mai ont déclaré que l’avortement devrait être illégal dans tous les cas, mais de nombreux Américains soutiennent certaines restrictions. Un sondage AP-NORC l’année dernière a montré que la majorité des adultes affirment que l’avortement au cours des deuxième et troisième trimestres devrait être illégal dans tous les cas ou dans la plupart des cas, et les opinions étaient étroitement partagées sur la question de savoir si une femme enceinte devrait pouvoir obtenir un avortement légal pour une raison quelconque.

“Je pense que beaucoup d’Américains pensent qu’il devrait y avoir une sorte d’échelle mobile où le droit est protégé, puis à mesure que la grossesse se poursuit, les intérêts de la vie potentielle deviennent plus importants”, a déclaré Sen, ajoutant que Roe avait permis cela. réflexion nuancée.

L’OPINION PUBLIQUE INFLUENCE-T-ELLE DIRECTEMENT DANS LA PRISE DE DÉCISION DES TRIBUNAUX ?

Les chercheurs ont découvert – et certains des juges eux-mêmes l’ont reconnu – que les décisions de justice et l’opinion publique sont souvent alignées, mais certains experts disent que ce n’est probablement pas un lien direct.

La chose la plus importante dans la prise de décision est «l’ensemble de philosophies politiques et judiciaires des juges qui leur donnent des préférences sur les résultats des affaires», a déclaré Joseph Ura, professeur de sciences politiques à la Texas A&M University. “Tout le reste est un peu marginal autour de ça.”

Les juges eux-mêmes vivent les mêmes choses que les Américains ordinaires, ce qui rend plus difficile l’évaluation de la causalité.

“C’est vraiment difficile à déchiffrer : est-ce l’opinion publique qui a motivé ces décisions ou est-ce simplement que les juges ont des préférences et qu’ils sont exposés à la même chose à laquelle la plupart d’entre nous sommes exposés ?” a déclaré Elizabeth Lane, professeure adjointe de sciences politiques à la Louisiana State University.

L’OPINION PUBLIQUE INFLUENCE-T-ELLE INDIRECTEMENT LA COUR ?

Les chercheurs soulignent que les nominations judiciaires et la légitimité des tribunaux sont des moyens potentiels par lesquels le public a une influence indirecte sur le tribunal.

D’une part, les électeurs élisent un président, qui nomme les juges, et les sénateurs, qui les confirment.

“Sur le long terme, en supposant qu’il y ait une sorte de rotation raisonnable des juges qui quittent leurs fonctions pour une raison quelconque qui s’aligne sur l’alternance historique du parti au pouvoir, le tribunal peut préserver son alignement sur l’opinion publique”, a déclaré Ura.

Cela a été sapé récemment, disent les experts. Par hasard et par des manœuvres politiques, un plus grand nombre de juges en exercice – six d’entre eux – ont été nommés par des présidents républicains.

Dans leur dissidence, les juges libéraux de la Cour ont écrit : « La Cour change de cap aujourd’hui pour une raison et une seule : parce que la composition de cette Cour a changé.

Les juges peuvent également examiner comment le public recevra une décision, bien que la nouvelle décision sur l’avortement indique clairement que certains membres du tribunal ne pensent pas que ce soit une considération importante.

Bien que le tribunal puisse rendre sa décision, il doit s’appuyer sur d’autres acteurs – le public, les politiciens et même les tribunaux inférieurs – pour l’accepter et la mettre en œuvre, a déclaré Charles Franklin, professeur de droit et de politique publique et directeur du sondage de la Marquette Law School.

“Je doute que les juges se réveillent tous les matins et vérifient les sondages pour voir si les gens sont d’accord, mais à long terme, le tribunal a besoin d’un niveau de soutien public en tant que mécanisme pour que leurs décisions soient appliquées”, a déclaré Franklin.

Le seuil de soutien dont le tribunal a besoin pourrait changer. Une réaction du public ou des élus a “moins d’actualité” qu’auparavant en raison de l’approfondissement de la polarisation politique, a déclaré Ura. Une décision controversée ou impopulaire ne soulèvera pas nécessairement l’ire d’une coalition bipartite.

EST-IL IMPORTANT QUE LA CONFIANCE DU PUBLIC EN LA COUR SOIT FAIBLE ?

La Cour a toujours bénéficié d’opinions toujours positives parmi le public. Mais les sondages ont montré que la confiance et l’approbation du tribunal ont commencé à baisser l’année dernière, et cela s’est aggravé depuis la fuite du projet. Est-ce important si la confiance du public dans le tribunal est faible ?

“L’idée de la légitimité du tribunal était un moyen pour lui de se maintenir lorsqu’il statuait à l’encontre de l’opinion majoritaire”, a déclaré Franklin.

La juge Sonia Sotomayor a récemment souligné la nécessité de la confiance du public dans le système judiciaire. La juge Elena Kagan en 2018 a expliqué pourquoi : « Vous savez que nous n’avons pas d’armée. Nous n’avons pas d’argent. La seule façon d’amener les gens à faire ce que nous pensons qu’ils devraient faire, c’est parce que les gens nous respectent.

Michael Salamone, professeur de sciences politiques à l’Université de l’État de Washington, a expliqué que le “soutien spécifique” à la cour – ce qui est mesuré dans les sondages – peut facilement fluctuer avec les réactions aux décisions de justice. Mais le «soutien diffus» – la foi dans le rôle de l’institution dans la démocratie – est historiquement résilient. Il reste à voir si ce soutien diffus souffrira de la décision de renverser Roe.

“Juste sur la base de la quantité de rhétorique et de la nature très médiatisée de tant de ces décisions”, a-t-il déclaré, “je me demande si nous avons peut-être atteint notre limite à cette résilience.”

___

La rédactrice d’Associated Press, Jessica Gresko, a contribué à ce rapport.

___

Hannah Fingerhut, Associated Press