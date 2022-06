La décision Roe c. Wade devrait nuire financièrement aux femmes «marginalisées»

Plus de 150 autres économistes et chercheurs, dont Myers, ont déposé une mémoire d’amicus avec les tribunaux montrant le lien entre l’accès des femmes à l’avortement et les opportunités économiques.

“Cela affecte malheureusement les femmes les plus marginalisées – les femmes de couleur et les personnes économiquement incapables d’accéder à l’avortement”, a déclaré Carolyn McClanahan, planificatrice financière certifiée, médecin et fondatrice de Life Planning Partners, basée à Jacksonville, en Floride.

Parmi celles qui se sont vu refuser un avortement, il y a eu une augmentation de la pauvreté des ménages pendant au moins quatre ans par rapport à celles qui ont subi un avortement, et des années plus tard, ces femmes étaient plus susceptibles de manquer d’argent pour couvrir les dépenses de base comme la nourriture, le logement et le transport. .

De plus, se voir refuser un avortement a fait baisser les cotes de crédit de ces femmes, a augmenté leur endettement et a augmenté les dossiers financiers négatifs, tels que les faillites et les expulsions, selon l’étude.

Alors que le droit à l’avortement peut rester légal dans plus de la moitié des États, “l’impact serait absolument énorme” s’il était interdit à l’échelle nationale, a déclaré Myers.

“C’est un grand revers pour les droits des femmes, tant d’un point de vue sanitaire qu’économique”, a ajouté McClanahan.